Bitcoin Leverage พุ่งสุดในรอบ 5 ปี! หลังกองทุน ETF แห่ซื้อไม่หยุด

Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อัปเดตล่าสุด: 
วิเคราะห์ Bitcoin Leverage พุ่งสูงสุด

Bitcoin กำลังเป็นประเด็นร้อนในตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังข้อมูลชี้ว่าอัตราส่วน Leverage ในตลาด Futures ของ BTC พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 5 ปี สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินมหาศาลที่ยังไหลเข้าสู่กองทุน Spot ETF อย่างต่อเนื่อง คำถามคือ นี่คือสัญญาณเปิดฉากตลาดกระทิงรอบใหม่ หรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าความผันผวนครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามา

วิเคราะห์ BTC Leverage พุ่งสูงสุด สัญญาณกระทิงหรือฟองสบู่?

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเลเวอเรจโดยประมาณของสัญญา BTC Futures ในช่วง 30 วัน | ข้อมูลจาก CryptoQuant
ข้อมูลจาก CryptoQuant

ข้อมูลจาก CryptoQuant ชี้ชัดว่าค่าการเปลี่ยนแปลง 30 วันของอัตราส่วน Leverage โดยประมาณของ Bitcoin Futures ได้ทะลุเกณฑ์ +0.4 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาเปิดสถานะ Long แบบใช้ Leverage ของนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์อย่างรวดเร็วและมหาศาล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความเชื่อมั่นสูงและราคา BTC กำลังไต่ระดับเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตาม การมี Leverage ในระดับสูงขณะที่ราคาสินทรัพย์อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ถือเป็น “ดาบสองคม” เพราะมันสามารถขยายความผันผวนของราคาได้อย่างมหาศาล หากทิศทางตลาดเกิดเปลี่ยนกะทันหัน และอาจนำไปสู่การล้างพอร์ต (Liquidation) ครั้งใหญ่ได้

นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของ BTC สู่กระดานเทรดโดยกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงการเตรียมพร้อมทำกำไรหรือปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนของพวกเขา ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาด BTC ในปัจจุบัน

พลังขับเคลื่อนจาก Spot ETF เงินทุนสถาบันไหลเข้าไม่หยุด!

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นและ Leverage ที่สูงขึ้นคือความสำเร็จของ “Spot Bitcoin ETF” โดยข้อมูลจาก SoSo Value ระบุว่ากองทุน ETF เหล่านี้มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่อง 5 วันติดต่อกัน โดยในวันที่ 12 สิงหาคมเพียงวันเดียว มีเงินไหลเข้ารวมกว่า 65.94 ล้านดอลลาร์

กองทุน IBIT ของ BlackRock เป็นผู้นำด้วยเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 111.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากพอที่จะชดเชยเงินทุนที่ไหลออกจาก GBTC ของ Grayscale (21.6 ล้านดอลลาร์) และ ARKB ของ ARK Invest (23.9 ล้านดอลลาร์) ได้

กระแสเงินสุทธิของ ETF | ที่มา: SoSo Value
ข้อมูลจาก SoSo Value

การไหลเข้าของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันผ่านกองทุน ETF ถือเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับราคา BTC มันสร้างอุปสงค์ (Demand) ในตลาด Spot ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยสร้างสมดุลและพยุงราคาไว้ท่ามกลางความเสี่ยงจาก Leverage ที่สูงในตลาด Futures ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับ BTC เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Spot Ethereum ETF ที่มีเงินไหลเข้ารวมกว่า 524 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 วันติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่อตลาดคริปโตในภาพรวม

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ BTC ที่น่าจับตา

ขณะที่ราคา BTC ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของสถาบัน นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสการเติบโตในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโปรเจกต์ Layer-2 บนเครือข่าย BTC ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังสร้างกระแสด้วยยอดระดมทุนที่แตะ 7 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น

Bitcoin Hyper

HYPER คือโปรเจกต์ Layer-2 รุ่นบุกเบิกที่สร้างบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้ BTC กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมระดับหลายหมื่นรายการต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก

โปรเจกต์นี้เข้ามาแก้ปัญหาดั้งเดิมของ BTC ทั้งในเรื่องความช้า ความแพง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม โดยสร้าง “ชั้นที่ 2” ที่เชื่อม BTC เดิมเข้ากับเลเยอร์ใหม่ที่เร็วกว่าและเขียนโปรแกรมได้ผ่าน Rust SDK ทำให้เกิดประโยชน์ที่ใช้งานได้จริงทันที เช่น Meme Coin Factory, DeFi สำหรับ BTC, และ GameFi/NFT

Presale ของ $HYPER เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถจ่ายด้วย ETH, USDT, BNB หรือบัตรเครดิต และยังสามารถ “ซื้อและ Stake ทันที” เพื่อรับ APY ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตของระบบนิเวศ Layer-2 บน Bitcoin

ไปยัง BTC Hyper

สรุป: Bitcoin อยู่บนทางสองแพร่ง Leverage สูงปะทะแรงซื้อ ETF

สถานการณ์ของ BTC ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการอยู่บนทางสองแพร่ง ด้านหนึ่งคือความเสี่ยงจากอัตรา Leverage ที่พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างรุนแรง แต่อีกด้านหนึ่งก็มีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้า Spot BTC ETF อย่างไม่ขาดสาย ทิศทางของราคา BTC ในระยะต่อไปจึงขึ้นอยู่กับว่าพลังฝั่งใดจะเหนือกว่า นักลงทุนควรติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ BTC จะดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Bitcoin Leverage พุ่งสุดในรอบ 5 ปี! หลังกองทุน ETF แห่ซื้อไม่หยุด
