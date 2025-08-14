วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด: สัญญาณบวกหนุนโอกาสแตะ 130,000 ดอลลาร์
Bitcoin กำลังมุ่งหน้าไปสู่การทำลายสถิติใหม่ที่ระดับราคา 130,000 ดอลลาร์ หลังคาซัคสถานประกาศเปิดตัวกองทุน ETF แบบ Spot ตัวแรกของประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญต่อการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียกลาง และช่วยเติมแรงขับเคลื่อนให้แนวโน้มตลาดขาขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คาซัคสถานเปิดตัว Spot Bitcoin ETF แห่งแรกในเอเชียกลาง
คาซัคสถานได้เข้าสู่สนามการลงทุน Bitcoin ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดตัวกองทุน Fonte Bitcoin ETF (BETF) ซึ่งเป็น Spot BTC ETF ตัวแรกของภูมิภาค และได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Astana International Exchange แล้ว โดยกองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วย Bitcoin จริง (Physically-Backed) และบริหารโดย Fonte Capital
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระดับสูงสุด การเก็บรักษาเหรียญ BTC จะดำเนินการผ่านระบบ Cold Storage โดย BitGo Trust ผู้ดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการให้บริการแก่ผู้ออก ETF รายใหญ่ในสหรัฐฯ
การเปิดตัว ETF ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์สำหรับนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันในเอเชียกลาง เพราะเป็นครั้งแรกที่สามารถเข้าถึง Bitcoin ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคที่คาซัคสถานถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขุด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังอาจดึงดูดเงินทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าสู่ตลาดคริปโตในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์เพิ่มสัดส่วนการถือครอง BTC
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เพิ่มการถือครอง Bitcoin ทางอ้อมขึ้นถึง 192% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีที่ผ่านมา
แม้กองทุนจะไม่ได้ถือครอง BTC โดยตรง แต่ปัจจุบันมีการเปิดรับความเสี่ยงต่อ BTC ผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น Coinbase, Metaplanet และ Strategy ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการถือครอง Bitcoin ในคลังสินทรัพย์ (Treasury) ในปริมาณมาก การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของสถาบันการเงินระดับโลกที่เลือกเพิ่มการถือครอง BTC ผ่านบริษัทมหาชน, ETF และพันธบัตร แทนการถือครองโดยตรง
แนวทางลักษณะเดียวกันนี้ กำลังถูกนำไปใช้โดยกองทุนความมั่งคั่งของรัฐอื่นๆ ทั้งในสหรัฐฯ (เช่น รัฐวิสคอนซิน) และคาซัคสถาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ยังไม่เปิดให้ถือครองคริปโตโดยตรงในบางประเทศ
แนวโน้มราคา Bitcoin: เป้าหมาย 130,000 ดอลลาร์
ราคาของ Bitcoin ล่าสุดอยู่ที่ 122,535 ดอลลาร์ หลังจากสามารถทะลุกรอบแนวต้านในรูปแบบ Descending Channel ที่กดดันราคามาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมได้สำเร็จ
ในกราฟ 4 ชั่วโมง สัญญาณบวกเกิดขึ้นจากการทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่อง (Higher Lows) และการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (50-SMA) ที่ 117,774 ดอลลาร์ พร้อมแรงซื้อที่เห็นได้จากแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ โดยระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ 117,335 ดอลลาร์ ได้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแรง
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงส่งสัญญาณบวก RSI อยู่ที่ 68.31 ใกล้ระดับ Overbought แต่ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ขณะที่ MACD แสดงการขยายตัวของโมเมนตัมฝั่งซื้อ โครงสร้างกราฟคล้ายรูปแบบ Bullish Flag บ่งชี้ว่าการพักฐานใต้ระดับ 123,236 ดอลลาร์ อาจเป็นเพียงการรวบรวมแรงซื้อก่อนขยับขึ้นรอบใหม่
หากราคาสามารถทะลุ 123,236 ดอลลาร์ไปได้อย่างมั่นคง จะเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ 126,242 ดอลลาร์ และระดับจิตวิทยาที่ 130,000 ดอลลาร์ กลยุทธ์ของนักเทรดอาจมองหาจังหวะเข้าซื้อเหนือ 123,236 ดอลลาร์ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนใกล้ 121,500 ดอลลาร์ หรือรอให้ราคาย่อลงทดสอบ 117,774 ดอลลาร์เพื่อความเสี่ยงต่ำกว่า
หากการสะสมโดยสถาบันยังดำเนินต่อ และผู้ถือครองระยะยาวยังคงล็อกซัพพลายไว้ในตลาด โครงสร้างทางเทคนิคนี้มีโอกาสสนับสนุนการขึ้นต่อเนื่อง และอาจดันราคา Bitcoin ให้ทะลุ 130,000 ดอลลาร์ได้ในอนาคตอันใกล้ พร้อมโอกาสขยับสูงกว่านี้ในรอบไซเคิลถัดไป
Presale โครงการใหม่ Bitcoin Hyper ($HYPER) ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) คือ Layer 2 แรกบนเครือข่าย Bitcoin ที่ทำงานด้วย Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อเสริมศักยภาพระบบนิเวศ Bitcoin ให้รองรับ Smart Contract, dApp และการสร้างเหรียญมีมความเร็วสูง พร้อมค่าธรรมเนียมต่ำ
การผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana ทำให้เปิดประตูสู่การใช้งานใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi), เกมบนบล็อกเชน และบริการ Web3 อื่นๆ โดยยังคงมีการเชื่อมต่อ BTC แบบไร้รอยต่อ (Seamless BTC Bridging)
โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท Consult และถูกออกแบบมาให้มีความเสถียร, ใช้งานง่าย และน่าเชื่อถือ ปัจจุบันความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดขาย Presale ทะลุ 9 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว และเหลือโควตาจำกัด
ราคาโทเค็น HYPER ปัจจุบันอยู่ที่เพียง 0.012675 ดอลลาร์ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อ HYPER ได้แล้ววันนี้ ผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyperไปที่เว็บไซต์ BTC Hyper
