Arthur Hayes เทขาย HYPE ทั้งพอร์ตซื้อ Ferrari สะเทือนตลาดคริปโตและสร้างแรงกดดันใหม่

Hyperliquid
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Ferrari สีแดงจอดกลางแจ้ง ที่ Hayes ต้องการขายคริปโตเพื่อซื้อ

Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มเทรดชื่อดัง BitMEX กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการคริปโตอีกครั้ง หลังเขาเทขายโทเค็น HYPE ทั้งหมดที่ถืออยู่ เพื่อระดมกำไรไปซื้อรถหรู Ferrari รุ่น Testarossa ใหม่ล่าสุด

โดยจากข้อมูลของ Lookonchain ระบุว่า Hayes ทำกำไรได้ราว 823,000 ดอลลาร์ จากการขายโทเค็น HYPE จำนวน 96,628 เหรียญ คิดเป็นผลตอบแทนกว่า 19.2% ตามข้อมูลจาก HypurrScan

จากการคาดการณ์พุ่ง 126 เท่า สู่การเทขายทำกำไรก่อนเวลา

สิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายแปลกใจคือไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ Hayes เพิ่งออกมาพูดในงาน WebX 2025 ที่โตเกียวว่า HYPE มีศักยภาพพุ่งสูงถึง 126 เท่าในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเขามองว่า ระบบนิเวศของ Hyperliquid จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตลาด Stablecoin และอัตราค่าธรรมเนียมประจำปีอาจพุ่งจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ ไปแตะกว่า 255,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคต ขณะเดียวกันเขายังอ้างถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินเฟียตที่จะผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่โลก DeFi derivatives

แต่การเทขายครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล เพราะ Hyperliquid กำลังเผชิญกับการปลดล็อกโทเค็นครั้งใหญ่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งจะปลดล็อกกว่า 237.8 ล้านเหรียญ HYPE ภายใน 24 เดือน คิดเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อราคาตลาด

ปัจจุบันการซื้อกลับของแพลตฟอร์มรองรับได้เพียงราว 17% ของแรงขายทั้งหมด ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากกังวลว่าตลาดอาจเผชิญภาวะล้นซัพพลาย เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่ง Bitcoin ร่วงฉุดตลาดล้างพอร์ต 1.7 พันล้านดอลลาร์

Hayes ย้ำ Bitcoin ไม่ใช่เส้นทางลัดสู่ Lamborghini

แม้เขาจะขาย HYPE เพื่อซื้อ Ferrari แต่ Hayes ยังออกมาเตือนนักลงทุน Bitcoin ว่าอย่าหวังรวยเร็วเกินไป เขาชี้ว่ามีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่หวังว่าแค่ซื้อ Bitcoin เพียงไม่กี่วันก็สามารถไปซื้อ Lamborghini ได้ สุดท้ายกลับถูกล้างพอร์ตจากความผันผวน เขาย้ำว่ามุมมองเช่นนี้อันตรายและทำให้หลายคนสูญเสียหนัก

อย่างไรก็ตาม Hayes ยังคงเชื่อมั่นในภาพใหญ่ โดยคงเป้าหมายราคาปลายปี 2025 ที่ 250,000 ดอลลาร์ ต่อ BTC เขาอธิบายว่า แม้จะเทียบกับดัชนี S&P 500 หรือทองคำแล้วดูด้อยกว่า แต่หากคำนวณในมุมเงินเฟ้อหรือการอ่อนค่าของสกุลเงินแล้ว Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุด

เขายังกล่าวด้วยว่า Hayes เชื่อคลังสหรัฐฯ สำคัญต่อ BTC เพราะการที่กระทรวงการคลังบรรลุเป้าหมาย General Account ถือเป็นปัจจัยสภาพคล่องที่จะช่วยเปิดทางให้ตลาดคริปโตกลับมาเติบโต

ในขณะเดียวกัน สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่กำลังหาช่องทาง Hayes ยังย้ำว่าแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่การมองระยะยาวและเลือกลงทุนอย่างมีสติ เช่น การวางแผนทยอย ซื้อ Bitcoin อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น

และในบรรดาตลาดคริปโตที่กำลังเติบโต โปรเจกต์ใหม่ๆ อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) หรือ Layer-2 อื่นๆ ก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นว่าเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ไม่ควรมองข้าม

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
