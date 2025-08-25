BTC $112,602.48 -1.87%
ระวัง! นวค.ตรวจพบสัญญาณ Dogecoin เตรียมย่อเพื่อพุ่งแรงเร็ว ๆ นี้!?

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ปรับตัวเล็กน้อยขึ้นสู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 150% แตะระดับ 4,200 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความสนใจจากนักลงทุนที่ยังคงแรงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาเตือนว่า Dogecoin อาจเผชิญการย่อตัวในระยะสั้น ก่อนจะกลับมาเคลื่อนไหวเชิงบวกอีกครั้ง

Dogecoin เตรียมย่อเพื่อพุ่ง

นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Ali Martinez เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมเป็นต้นมา กราฟราคา Dogecoin ได้ก่อตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle Pattern)

ตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคถือเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังสะสมแรงเพื่อรอการตัดสินใจครั้งใหญ่ เมื่อราคาทะลุกรอบดังกล่าว มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

จากการวิเคราะห์ เขามองว่า Dogecoin มีแนวโน้มที่จะปรับฐานภายในกรอบสามเหลี่ยมอีกเล็กน้อย ก่อนจะเข้าสู่รอบขาขึ้นขึ้น โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ระดับ 0.285 ดอลลาร์

