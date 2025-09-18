SEC ไฟเขียวแล้ว! กองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรด
ข่าวใหญ่สะเทือนวงการ! ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ก็ได้อนุมัติกองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Exchange-Traded Product (ETP) ที่รวมสินทรัพย์ดิจิทัลหลายสกุลเป็นครั้งแรก โดยมีเหรียญชั้นนำอย่าง XRP, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) และ Cardano (ADA) รวมอยู่ด้วย การอนุมัตินี้นับเป็นก้าวสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามอง และอาจเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่สำหรับอนาคตของ XRP ในตลาดสถาบัน
การอนุมัตินี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อเหรียญที่อยู่ในกองทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนใช้พิจารณาเมื่อมองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 อีกด้วย
เจาะลึกกองทุน GDLC ที่มี XRP เป็นส่วนประกอบสำคัญ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Peter Mintzberg, CEO ของ Grayscale, ได้ประกาศข่าวดีผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ให้ไฟเขียวแก่กองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) อย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ GDLC กลายเป็น ETP ที่รวมสินทรัพย์คริปโตหลายสกุลตัวแรกที่สามารถซื้อขายในตลาดได้
กองทุนดังกล่าวเป็นการแปลงสถานะจากกองทุนที่ซื้อขายนอกตลาด (over-the-counter) มาเป็น ETP ที่จดทะเบียนในตลาด NYSE Arca ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนในวงกว้าง การที่ XRP ถูกรวมอยู่ในกองทุนนี้ถือเป็นการตอกย้ำสถานะของเหรียญในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ
จากข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการของ Grayscale กองทุน GDLC มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV) อยู่ที่ 57.7 ดอลลาร์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มากกว่า 915 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเสียอีก
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ใหม่! ปูทางอนาคตให้ ETF คริปโตและ XRP
การอนุมัติกองทุน GDLC เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบครั้งสำคัญ โดย ก.ล.ต. ได้อนุมัติ “เกณฑ์การจดทะเบียนทั่วไปสำหรับ ETF คริปโต” (generic listing standards for crypto ETFs) ในรูปแบบ “เร่งด่วน” ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม
Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การอนุมัตินี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและส่งเสริมนวัตกรรม โดยทำให้กระบวนการจดทะเบียนง่ายขึ้น และลดอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลภายในตลาดทุนที่น่าเชื่อถือของอเมริกา”
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของเหรียญอย่าง XRP, Solana (SOL) และแม้แต่ Dogecoin (DOGE) เนื่องจากมันจะช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับกองทุน ETF อื่นๆ อีกหลายสิบกองทุนที่กำลังรอคิวอยู่ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อ้างอิงกับ XRP สามารถเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้เอง การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์จึงอาจทำให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจในเหรียญอัลคอยที่น่าลงทุนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากเหรียญกระแสหลักมากขึ้น
มุมมองนักวิเคราะห์: ตลาด ETF คริปโตและ XRP จะเติบโตแค่ไหน?
Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF อาวุโสของ Bloomberg ได้ให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ครั้งนี้ผ่านแพลตฟอร์ม X โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในอดีตว่า “ครั้งล่าสุดที่มีการใช้เกณฑ์การจดทะเบียนทั่วไปสำหรับ ETF จำนวนการเปิดตัวกองทุนพุ่งขึ้นถึงสามเท่า”
เขายังคาดการณ์ต่อไปอีกว่า “มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นกองทุน ETF คริปโตมากกว่า 100 กองทุนเปิดตัวภายใน 12 เดือนข้างหน้า” การคาดการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตมหาศาลของตลาด ETF คริปโตในอนาคตอันใกล้
ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของกองทุน ETF เหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้เหรียญคริปโตมาใหม่หลายตัวถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์การลงทุนยุคถัดไป
สำหรับนักลงทุนและชุมชน XRP ข่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันสถานะของเหรียญในกองทุนของ Grayscale เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับ XRP จะได้รับการยอมรับและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในตลาดการเงินกระแสหลัก ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อราคาในระยะยาว
