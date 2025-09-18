BTC $117,207.37 0.70%
ETH $4,581.39 2.03%
SOL $246.77 5.18%
PEPE $0.000011 3.90%
SHIB $0.000013 2.68%
BNB $992.47 3.98%
DOGE $0.27 5.29%
XRP $3.12 3.53%
Cryptonews บิทคอยน์

SEC ไฟเขียวแล้ว! กองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรด

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP และโลโก้ Grayscale หลัง ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติกองทุนรวมคริปโต

ข่าวใหญ่สะเทือนวงการ! ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ก็ได้อนุมัติกองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Exchange-Traded Product (ETP) ที่รวมสินทรัพย์ดิจิทัลหลายสกุลเป็นครั้งแรก โดยมีเหรียญชั้นนำอย่าง XRP, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) และ Cardano (ADA) รวมอยู่ด้วย การอนุมัตินี้นับเป็นก้าวสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามอง และอาจเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่สำหรับอนาคตของ XRP ในตลาดสถาบัน

การอนุมัตินี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อเหรียญที่อยู่ในกองทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนใช้พิจารณาเมื่อมองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 อีกด้วย

เจาะลึกกองทุน GDLC ที่มี XRP เป็นส่วนประกอบสำคัญ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Peter Mintzberg, CEO ของ Grayscale, ได้ประกาศข่าวดีผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ให้ไฟเขียวแก่กองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) อย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ GDLC กลายเป็น ETP ที่รวมสินทรัพย์คริปโตหลายสกุลตัวแรกที่สามารถซื้อขายในตลาดได้

กองทุนดังกล่าวเป็นการแปลงสถานะจากกองทุนที่ซื้อขายนอกตลาด (over-the-counter) มาเป็น ETP ที่จดทะเบียนในตลาด NYSE Arca ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนในวงกว้าง การที่ XRP ถูกรวมอยู่ในกองทุนนี้ถือเป็นการตอกย้ำสถานะของเหรียญในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการของ Grayscale กองทุน GDLC มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV) อยู่ที่ 57.7 ดอลลาร์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มากกว่า 915 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเสียอีก

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ใหม่! ปูทางอนาคตให้ ETF คริปโตและ XRP

การอนุมัติกองทุน GDLC เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบครั้งสำคัญ โดย ก.ล.ต. ได้อนุมัติ “เกณฑ์การจดทะเบียนทั่วไปสำหรับ ETF คริปโต” (generic listing standards for crypto ETFs) ในรูปแบบ “เร่งด่วน” ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม

Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การอนุมัตินี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและส่งเสริมนวัตกรรม โดยทำให้กระบวนการจดทะเบียนง่ายขึ้น และลดอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลภายในตลาดทุนที่น่าเชื่อถือของอเมริกา”

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของเหรียญอย่าง XRP, Solana (SOL) และแม้แต่ Dogecoin (DOGE) เนื่องจากมันจะช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับกองทุน ETF อื่นๆ อีกหลายสิบกองทุนที่กำลังรอคิวอยู่ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อ้างอิงกับ XRP สามารถเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์จึงอาจทำให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจในเหรียญอัลคอยที่น่าลงทุนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากเหรียญกระแสหลักมากขึ้น

มุมมองนักวิเคราะห์: ตลาด ETF คริปโตและ XRP จะเติบโตแค่ไหน?

Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF อาวุโสของ Bloomberg ได้ให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ครั้งนี้ผ่านแพลตฟอร์ม X โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในอดีตว่า “ครั้งล่าสุดที่มีการใช้เกณฑ์การจดทะเบียนทั่วไปสำหรับ ETF จำนวนการเปิดตัวกองทุนพุ่งขึ้นถึงสามเท่า”

เขายังคาดการณ์ต่อไปอีกว่า “มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นกองทุน ETF คริปโตมากกว่า 100 กองทุนเปิดตัวภายใน 12 เดือนข้างหน้า” การคาดการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตมหาศาลของตลาด ETF คริปโตในอนาคตอันใกล้

ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของกองทุน ETF เหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้เหรียญคริปโตมาใหม่หลายตัวถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์การลงทุนยุคถัดไป

สำหรับนักลงทุนและชุมชน XRP ข่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันสถานะของเหรียญในกองทุนของ Grayscale เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับ XRP จะได้รับการยอมรับและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในตลาดการเงินกระแสหลัก ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อราคาในระยะยาว

Bitcoin Hyper ช่องทางทางการและข้อมูลสำคัญ

ถ้าคุณอยากปรับแผนการลงทุนใน Bitcoin Hyper ขอให้ใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เป็นแนวทางประกอบ

ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,304,883,239,347
0.51
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Donald Trump Jr. หนุน Dogecoin! Thumzup Media ทุ่มซื้อ 7.5 ล้านเหรียญ เดินหน้าสู่เหมืองคริปโตเต็มตัว
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-18 17:09:57
ข่าว Dogecoin
วาฬจัดหนัก! Dogecoin ร่วง 13% หลังถูกเทขาย 181 ล้านดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-18 16:56:41
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า