BTC $113,425.73 -1.13%
ETH $4,183.10 -1.76%
SOL $180.69 -0.44%
PEPE $0.000010 -3.54%
SHIB $0.000012 -1.88%
BNB $829.80 -1.32%
DOGE $0.21 -2.34%
XRP $2.88 -3.43%
Cryptonews ข่าว Altcoin

นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
เหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุนที่สุดตอนนี้

ถึงแม้ตลาดคริปโตจะย่อตัวปรับฐาน นักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มจับตากลุ่มเหรียญ Altcoin ที่เริ่มส่งสัญญาณการเติบโต และได้วิเคราะห์ เหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุน ที่มีศักยภาพสูงและคาดการณ์ว่าอาจให้ผลตอบแทนมากกว่า 200% ภายในปีนี้ ท่ามกลางกระแส Altcoin Season ที่หลายคนรอคอย การมองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกนอกเหนือจาก Bitcoin จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึก 4 เหรียญ Altcoin ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ ตั้งแต่ Meme Coin ที่สร้างกระแสไวรัล ไปจนถึงโปรเจกต์ Layer-2 ที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นดาวเด่นในตลาดกระทิงรอบถัดไป

1. Ethereum (ETH): ผู้นำตลาด Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

Ethereum (ETH) ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ Altcoin ทั้งหมด ด้วยความสามารถในการรองรับ Smart Contract และเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps), DeFi และ NFT ทำให้ความต้องการใช้งาน ETH ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง การยอมรับในระดับสถาบันและการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ ETH กลายเป็น Altcoin ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

SharpLink Gaming ทุ่มซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 143,593 ETH

การอัปเกรดเครือข่ายอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะยิ่งดึงดูดนักพัฒนาและผู้ใช้งานเข้ามาในระบบนิเวศมากขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของตลาด DeFi การลงทุนใน Altcoin อย่าง Ethereum ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตได้อีกไกล

บทความของ Finance Magnates มีการสรุปคำทำนายของนักวิเคราะห์หลายคนที่คาดการณ์ว่า Ethereum (ETH) อาจจะพุ่งขึ้น 259% ในปี 2025 โดยมีการคาดการณ์ราคาสูงสุดถึง 15,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งได้แรงผลักดันจาก การยอมรับ ETH ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และการนำ ETH ไปใช้ในระบบโทเคนและสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคา ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่า Ethereum เริ่มฟื้นตัวหลังบริษัทเกมเข้าซื้อเพิ่ม แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งในตลาด

2. Maxi Doge (MAXI): เหรียญ Altcoin น้องใหม่ที่พร้อมสร้างกระแส

Maxi Doge (MAXI) คือเหรียญ Meme Coin น้องใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกับแนวคิดที่น่าสนใจและแตกต่าง โดยใช้ภาพลักษณ์ของสุนัขชิบะที่แข็งแกร่งเพื่อสะท้อนถึงนักเทรดที่มุ่งมั่น การเปิดตัวในช่วงที่ตลาด Altcoin กำลังได้รับความสนใจ ทำให้ Maxi Doge สามารถระดมทุน ICO ได้อย่างรวดเร็ว และกำลังกลายเป็นเหรียญที่น่าจับตาในตลาด Altcoin โดยยอดระดมทุนในช่วง Presale ทะลุ 1.3 ล้านดอลลาร์ในสองสัปดาห์แรก ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนนักลงทุน Altcoin ได้เป็นอย่างดี

วิเคราะห์ Dogecoin และเหรียญคู่แข่งมาแรง Maxi Doge

ปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้ Altcoin ตัวนี้เติบโตคือกลยุทธ์การตลาดแบบไวรัลที่เน้นความสนุกสนาน การทำแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ Alpha Dog ที่สามารถจดจำได้ง่าย และการจัดสรรโทเคนถึง 40% สำหรับการตลาดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเสนอผลตอบแทนจากการ Stake (APY) สูงถึง 266% เพื่อดึงดูดนักลงทุนระยะยาว บทวิเคราะห์บน Bitcoinist คาดว่าหากกระแสของตลาด Altcoin ยังคงเป็นบวกต่อไป MAXI อาจมีโอกาสเติบโตจากราคาปัจจุบันได้ถึง 1100% ภายในปี 2025

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ปัจจุบัน DOGE กำลังเคลื่อนไหวในโซนสะสมกำลัง ซึ่งเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในรอบตลาดกระทิงครั้งก่อน การใช้งานจริงในการให้ทิปและชำระเงินก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริมพื้นฐานให้กับ Altcoin ตัวนี้ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า DOGE ยังมีโอกาสกลับมาสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้กับนักลงทุนในรอบนี้

นักวิเคราะห์คาดว่า DOGE อาจแตะระดับ $0.73 ภายในสิ้นปี 2025 และอาจพุ่งสูงถึง $1 ในสถานการณ์ที่ตลาดเป็นขาขึ้นอย่างมาก (Cryptonomist) ซึ่งนับเป็นผลตอบแทนประมาณ 247% หากเกิดขึ้นจริง

3. Bitcoin Hyper (HYPER): Altcoin Layer-2 ที่อาจพลิกโฉมวงการ

Bitcoin Hyper ($HYPER) เป็นโปรเจกต์ลูกผสมระหว่าง Altcoin และ Meme Coin ที่น่าจับตาอย่างยิ่งในฐานะโซลูชัน Bitcoin Layer-2 ที่นำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) มาใช้เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของ Bitcoin ทั้งในเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียม

โปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่เหรียญเก็งกำไร แต่ตั้งใจนำฟังก์ชัน Smart Contract ของ Solana มาสู่เครือข่าย Bitcoin เปลี่ยนจากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับ DeFi, dApps และ Meme Culture รองรับธุรกรรมหมื่นครั้งต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ จนกลายเป็น Altcoin ที่แก้ปัญหาที่ Bitcoin เคยทำไม่ได้

Bitcoin Hyper - ลูกผสม Altcoin และ สายมีม

กระแสตอบรับในช่วง Presale นั้นร้อนแรงมาก โดยระดมทุนไปแล้วเกือบ 11 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่กระแส Altcoin Season กำลังจะมาถึง ซึ่งล่าสุดนักวิเคราะห์มองว่า Bitcoin Hyper อาจเป็นตัวเร่งตลาดกระทิง ในช่วงที่ราคา Bitcoin กำลังปรับฐาน

จากเพจคาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ของเรา นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า $HYPER มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจพุ่งไปถึง $0.3 ภายในสิ้นปี 2025 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2,250% จากราคา Presale ปัจจุบันที่ 0.012765 ดอลลาร์ ปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปิดตัว Mainnet ในไตรมาส 3 ปีนี้ และการลิสต์เข้ากระดานเทรดชั้นนำในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะทำให้ Altcoin ตัวนี้เข้าถึงนักลงทุนในวงกว้างมากขึ้น และอาจกลายเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่สำคัญของตลาดในอนาคต

ไปยัง BTC Hyper

4. Dogecoin (DOGE): Altcoin รุ่นเก๋าที่ยังคงได้รับความนิยม

แม้จะมี Altcoin เกิดขึ้นใหม่มากมาย แต่ Dogecoin (DOGE) ในฐานะราชาแห่ง Meme Coin ก็ยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Elon Musk และชุมชนผู้ติดตามที่เหนียวแน่นกว่า 4.3 ล้านคนบน X (Twitter) ทำให้ DOGE ยังคงเป็น Altcoin ที่อยู่ในความสนใจของตลาดเสมอ

Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

สรุป: 4 Altcoin ที่น่าจับตาและโอกาสในตลาดกระทิงรอบใหม่

จากข้อมูลทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตลาด Altcoin ในปีนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็น Meme Coin ที่สร้างกระแสอย่าง Maxi Doge และ Dogecoin หรือเหรียญที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอย่าง Ethereum และโปรเจกต์นวัตกรรมใหม่เช่น Bitcoin Hyper ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น Altcoin ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง การลงทุนใน Altcoin ใดๆ ก็ตามควรมาพร้อมกับการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (DYOR) และการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสมอ เพื่อคว้าโอกาสในตลาดกระทิงรอบนี้อย่างชาญฉลาด

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
2025-08-18 13:33:21
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,025,149,968,478
-8.28
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
2025-08-18 13:33:21
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-20 17:44:19
XRP ข่าวล่าสุด
XRP โดนทิ้ง 470 ล้านเหรียญ! แต่นักลงทุนยังยิ้ม – เจาะลึกโอกาสรอบนี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-20 17:44:05
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า