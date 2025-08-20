BTC $113,639.57 -1.74%
ETH $4,215.09 -2.09%
SOL $181.07 -0.73%
PEPE $0.000010 -3.48%
SHIB $0.000012 -2.36%
BNB $831.57 -1.89%
DOGE $0.21 -2.46%
XRP $2.89 -4.10%
Cryptonews สปอนเซอร์

Bitcoin ดิ่งเพื่อเด้ง? Bitcoin Hyper อาจเป็นตัวเร่งตลาดรับไตรมาส 4

Bitcoin Bitcoin Hyper BTC
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin Hyper

ช่วงนี้ยังเหลือเวลากว่าเดือนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของตลาดคริปโตในไตรมาส 4 ซึ่งมักเริ่มต้นด้วยกระแส “Uptober” และยาวไปถึงปลายปี แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น ตลาดต้องเผชิญกับเดือนกันยายนที่มักถูกมองว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดในรอบปีสำหรับคริปโต แถมล่าสุด Bitcoin (BTC) ยังปรับตัวลดลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับความอ่อนแอของตลาดตามฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ BTC ยังพักฐาน โปรเจกต์เลเยอร์ 2 ที่มาแรงที่สุดอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ก็กำลังถูกจับตาในฐานะตัวจุดประกายตลาดรับไตรมาส 4

Bitcoin Hyper มีเป้าหมายขยายศักยภาพของ BTC ให้ก้าวไปไกลกว่าแค่การเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่า ด้วยการเพิ่มความสามารถด้านการโปรแกรมที่ยังขาดหายไปในเครือข่าย Bitcoin โดยเลือกใช้การเชื่อมต่อกับ Solana Virtual Machine (SVM) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ความเร็วและประสิทธิภาพแบบ Solana ถูกนำมาใช้บนฐานความปลอดภัยของ Bitcoin

วิสัยทัศน์นี้ดึงดูดเงินลงทุนพรีเซลไปแล้วกว่า $10.51M สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ BTC จะยังซบเซา และรอบพรีเซลปัจจุบัน ราคา HYPER ยังอยู่ที่ $0.012765 ก่อนจะปรับขึ้นอัตโนมัติอีกครั้ง

นักเทรดจับตา Fed หั่นดอกเบี้ยกันยายน รับกระแส “Uptober”

หนึ่งในสาเหตุที่ราคา Bitcoin ร่วงกว่า 7% ภายใน 5 วัน จาก 124,000 ดอลลาร์ลงมาแตะต่ำกว่า 115,000 ดอลลาร์ มาจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงิน หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด และคำแถลงเจ้าหน้าที่สหรัฐให้สัญญาณไม่ชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ย

อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้นักเทรดบางส่วนถอนตัวออกจากตลาดชั่วคราว คือการขายทำกำไรก่อนที่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Jerome Powell ประธาน Federal Reserve (Fed) ในงานประชุม Jackson Hole วันศุกร์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงิน

การลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ถูกคาดการณ์กันอย่างแพร่หลาย โดยตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนความน่าจะเป็นสูงสำหรับการปรับลด 25 basis point และยังเปิดโอกาสสำหรับการลดลงถึง 50 basis point หากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาต่อไปยังคงแสดงถึงความอ่อนแอเพิ่มเติม

นักเทรดจับตาการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ 'Uptober' ใกล้เข้ามา
ที่มา: CME Group

การลดดอกเบี้ยมักจะส่งผลบวกต่อ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม เนื่องจากสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและยิ่งตอกย้ำบทบาทของ BTC ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ

หาก Fed ส่งสัญญาณถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนมากขึ้น นักเทรดอาจเริ่มปรับกลยุทธ์ล่วงหน้าก่อนการลดอัตราดอกเบี้ยจริง ซึ่งอาจสร้างโอกาสให้ Bitcoin ใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม “Uptober” ที่มักเป็นขาขึ้นในอดีต และผลักดันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกระดับ ทั้งนี้ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโต เช่น Tom Lee จาก Fundstrat ได้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่สูงกว่า $200,000 เลยทีเดียว

Bitcoin Hyper: จุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจพลิกโฉม Uptober

ในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin เดือนกันยายนมักถูกจดจำว่าเป็นช่วงเวลาที่ผลงานไม่ค่อยดีนัก โดยในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2013 มีถึง 8 ครั้งที่เดือนกันยายนจบลงด้วยผลขาดทุน

เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยแล้ว เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่ BTC มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด โดยมีการลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77% ซึ่งถือว่าแย่กว่าเดือนอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มลดลง อย่างเช่นเดือนมิถุนายนที่มีค่าเฉลี่ยการลดลงเพียง 0.14% เท่านั้น

ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีปัจจัยบวกอย่างการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ BTC ก็ยังมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คึกคักในเดือนกันยายนนี้อยู่ดี

Bitcoin Monthly returns(%)
ที่มา: Coinglass

แต่สิ่งที่นักลงทุนรอคอยจริงๆ คือเดือนตุลาคม หรือที่มักถูกเรียกว่า “Uptober” ซึ่งเป็นเดือนที่ Bitcoin ทำผลงานดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 21.89% และตั้งแต่ปี 2019 ก็ปิดบวกทุกปี แถมยังต่อยอดไปสู่ “Moonvember” ที่สร้างสถิติพุ่งแรงสุดเฉลี่ยถึง 46.02% อีกด้วย

คำถามจึงไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ แต่คือ Bitcoin Hyper จะเข้ามาเร่งวัฏจักรนี้ได้แค่ไหน?

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเร็ว คำตอบค่อนข้างชัดเจน เมื่อโปรเจกต์นี้เปิดตัว Bitcoin จะไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่าอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่มีศักยภาพสูง ทำงานได้รวดเร็วกว่า Ethereum ทั้งยังคงความปลอดภัยระดับสูงของเครือข่าย Bitcoin ไว้อย่างครบถ้วน

Bitcoin Hyper: เลเยอร์ 2 ตัวแรกของ Bitcoin ที่รองรับ SVM

Bitcoin Hyper เป็นเชนเลเยอร์ 2 ตัวแรกที่เชื่อมต่อกับ Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin ถูกใช้เป็นสื่อกลางใน dApp ที่มีความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำแบบ Solana พร้อมเปิดประตูสู่ระบบนิเวศใหม่ทั้ง DeFi เกม และ NFT

การทำงานค่อนข้างตรงไปตรงมา โดย BTC จะถูกล็อกไว้ในบริดจ์ และระบบจะออกเป็น Wrapped BTC บนเครือข่าย Bitcoin Hyper ซึ่งช่วยปลดล็อกฟีเจอร์ที่เครือข่ายหลักของ Bitcoin ไม่รองรับ

ที่สำคัญ Wrapped BTC ทุกเหรียญต้องมี BTC จริงค้ำไว้เสมอ เมื่อผู้ใช้ต้องการแลกกลับ Wrapped BTC ก็จะถูกเบิร์น และคืน BTC จริงให้แบบ 1:1 ทำให้ระบบมีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ และยังยึดโยงกับฐานความมั่นคงของ Bitcoin โดยตรง

ระบบนิเวศของ Bitcon Hyper

HYPER มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่าย โดยทำหน้าที่เป็นค่าแก๊สสำหรับธุรกรรม การรันสมาร์ตคอนแทรกต์ และการใช้งาน dApp บนเลเยอร์ 2

ในอนาคต HYPER ยังจะถูกใช้เพื่อสิทธิการกำกับดูแลและฟีเจอร์พิเศษต่างๆ ซึ่งหมายความว่าความต้องการโทเค็นจะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของระบบนิเวศนั่นเอง

สรุปก็คือ Bitcoin Hyper เปลี่ยน BTC ให้เป็นสินทรัพย์ที่โปรแกรมได้ ขณะที่ HYPER ทำให้ระบบเดินต่อได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็น “สองเครื่องยนต์” ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตเมื่อการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น

นับถอยหลังสู่ตัวขับเคลื่อน Bitcoin – เงินทุนกำลังเข้าสู่ระบบมากขึ้นทุกวัน!

ใครอยากมีส่วนร่วมกับพลังของ Bitcoin ในเดือน Uptober และ Moonvember สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Bitcoin Hyper เพื่อจับจองโทเค็น HYPER ได้เลย

คุณสามารถซื้อ HYPER ได้ด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต

แต่เพื่อความสะดวกสูงสุด แนะนำให้ใช้ Best Wallet หนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุด เพราะโทเค็น HYPER ถูกใส่ไว้ในหมวด Upcoming Tokens เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถติดตาม จัดการ และเคลมหลังเปิดตัวได้ง่ายๆ

เข้าร่วมชุมชนและอัปเดตข่าวสารผ่าน Telegram และ X

ไปยัง BTC Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
2025-08-18 13:33:21
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,036,358,803,019
-8.03
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
2025-08-18 13:33:21
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
รายย่อยฝันค้าง! Bitcoin แพงเกินไปแล้ว? เปิดข้อมูลทำไมการมี 1 BTC ถึงยากขึ้น
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-20 16:00:43
ข่าว Ethereum
Ethereum เริ่มฟื้น! SharpLink Gaming ควักทุนสอยเพิ่ม 143,000+ ETH
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-20 14:51:40
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า