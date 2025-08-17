BTC $118,199.71 0.29%
Maxi Doge กวาดทุน ICO ไม่ยั้ง จากม้ามืดสู่ตัวตึงตลาด Altcoin รอบนี้

Maxi Doge
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Maxi Doge

ในเวลาเพียง 17 วัน Maxi Doge (MAXI) กวาดเงินพรีเซลไปแล้วกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และยังแรงต่อเนื่องไม่มีทีท่าจะหยุด

นี่ถือเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เพราะโปรเจกต์นี้กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ช่วง Altseason ที่อาจได้โอกาสฉายแสงเมื่อ Bitcoin (BTC) เปิดทางให้อัลท์คอยน์ขึ้นมาแทน

เป้าหมายถัดไปของโปรเจกต์ MAXI คือ 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่แสดงพลังของเหรียญมีมหมานี้อย่างแท้จริง โดย Maxi Doge ไม่ได้มาเล่น ๆ แบบเหรียญมีมอย่าง Dogecoin (DOGE) แต่เน้นสร้างโอกาสทำกำไรจริงให้กับชุมชน

ราคาพรีเซลปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002525 ต่อโทเค็น และราคาจะปรับขึ้นทีละนิด

เมื่อตลาด Altcoin ยังซบเซา เหรียญมีมสาย Shiba Inu จึงต้องพักยกกันไป

Bonk (BONK) ร่วง 3.6% ส่วน Floki (FLOKI) ติดลบกว่า 7% ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) ขยับขึ้นได้เพียง 2.8%

ทั้งนี้ ด้าน Dogecoin ซึ่งถือเป็นรุ่นพี่ของสายมีมหมา เพิ่งจะเกิดสัญญาณ Golden Cross บนกราฟ ซึ่งในอดีตเคยทำให้ราคาพุ่งแรงเป็นพันเปอร์เซ็นต์

แต่ Maxi Doge ไม่ได้กังวล และกลับมองเป็นแรงกระตุ้นในการเดินหน้าต่อ โดยมีเป้าหมายคือการแสดงศักยภาพให้เหนือกว่ามีมคอยน์ตัวอื่น และขยับเข้าใกล้การเป็นผู้นำตัวจริงของตลาดมากขึ้น

Maxi Doge บน X
ที่มา: X

Maxi Doge ใช้ช่วงที่ตลาดซบนี้เป็นเหมือนแคมป์ฝึกซ้อม และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เงินทุนจะไหลจาก Bitcoin เข้าสู่ตลาดอัลท์คอยน์อีกครั้ง ซึ่งในขณะที่ Bitcoin เพิ่งจะทำสถิติสูงสุดใหม่ไป แต่ราคาก็กลับร่วงลงมาต่ำกว่า 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ altcoin ต่างๆ มีสิทธิ์แย่งสปอตไลต์ไปนั่นเอง

ยิ่งไปกว่านั้น อีกไม่นานจะเข้าสู่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแล้ว ซึ่งตามสถิติแล้วเป็น 2 เดือนที่ตลาดคริปโตคึกคักที่สุด Maxi Doge จึงเร่งสร้างแรงหนุน เพื่อให้ทุกคนพร้อมระเบิดพลังไปพร้อมกันเมื่อเหรียญขึ้นเทรดในตลาดเปิด

ชัยชนะครั้งใหญ่ มักมาพร้อมกับการเดิมพันที่กล้าหาญ

ปรัชญาของ Maxi Doge ชัดเจนและตรงไปตรงมา นั่นคือการลงทุนให้สุดตัว แม้หลายคนจะมองว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ Maxi Doge ไม่สนใจคำเตือนนี้ เพราะมันรู้ดีว่าถ้าทำตามนั้น อาจจะต้องนั่งรอเงินเกษียณ 401(k) ไปอีกนาน และแทนที่จะรอแบบนั้น มันกลับเลือกที่จะรัดสายรองเท้าให้แน่น และเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่ขวางหน้าอย่างลูกผู้ชายเต็มตัวแทน

หากคุณแพ้ คุณก็แค่เสียเงิน แต่นั่นเป็นเพียงเงินที่คุณสามารถหาใหม่ได้ คำถามที่สำคัญกว่าคือ “แล้วถ้าคุณชนะล่ะ?”

ไม่มีใครในวงการคริปโตหรือแม้แต่ในโลกธุรกิจ ที่สามารถประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้โดยไม่กล้าตัดสินใจเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น Howard Schultz เคยจำนองบ้านของตัวเองเพื่อระดมทุน 3.8 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อกิจการ Starbucks จากเจ้าของเดิมในปี 1987 ทุกวันนี้ เมื่อใครพูดถึงกาแฟ ภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคงหนีไม่พ้นโลโก้เงือกสีเขียวตัวนั้น ซึ่งเอาจริง ๆ ก็ไม่ได้น่ารักเท่า Ariel ด้วยซ้ำ

หรืออย่าง Jeff Bezos ที่ยอมดึงเงินเกษียณของพ่อแม่มาใช้ในการสร้าง “ร้านขายหนังสือออนไลน์เล็ก ๆ” และทุกวันนี้ เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยยิ่งกว่ารายได้รวมของบางประเทศเสียอีก และสามารถใช้เงิน 55.6 ล้านดอลลาร์จัดงานแต่งงานสุดหรูในแบบ The Great Gatsby ให้แม่ลูกสามได้อย่างสบาย ๆ

ในโลกคริปโต Glauber Contessoto ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ในปี 2021 เขาทุ่มสุดตัวไปกับ Dogecoin ในราคาต่อเหรียญเพียง $0.045 สองเดือนต่อมา การลงทุน $250,000 ของเขาพุ่งทะยานกลายเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขาได้รับฉายาว่า “Dogecoin Millionaire” ทั้ง ๆ ที่โลกยังแทบไม่รู้จักชื่อเขาเลยด้วยซ้ำ

โชคเข้าข้างคนกล้าหาญเสมอ! หากคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแนวคิดนี้ Maxi Doge อาจเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัวของคุณ เพราะในเมื่อ Contessoto ตัดสินใจทุ่มสุดตัวไปกับ DOGE แล้ว MAXI ก็ถือเป็นเหรียญมีมเดียวที่กล้าบ้าบิ่นพอจะร่วมเสี่ยงไปพร้อมกับคุณ

Maxi Doge กับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของคุณ

กลยุทธ์ของ Maxi Doge มีเพียง 2 อย่างหลักๆ เท่านั้น นั่นคือ “เลเวอเรจ” และ “การตลาด” โดยไม่ต้องมีไวท์เปเปอร์ยาว 50 หน้า หรือโรดแมปซับซ้อนเหมือนสตาร์ทอัพ เพราะนี่คือเหรียญมีมที่เล่นใหญ่จริง

จุดขายคือการเปิดตัวด้วยเลเวอเรจ 1,000x ครั้งแรกในวงการ สำหรับสายบ้าพลังที่พร้อมเสี่ยง!

Maxi Doge ยังวางงบถึง 40% ของโทเค็นโนมิกส์ไว้สำหรับการตลาดโดยเฉพาะ พร้อม “Maxi Fund” เพื่อผลักดันการโปรโมตและสร้างกระแส MAXI ให้ดังไปทั่วโลก โดยมีเป้าหมายคือรวบรวมทุกคนเข้ามาสนับสนุน จนก้าวขึ้นเป็นผู้นำเหรียญมีมตัวใหม่

ในสนามนี้ กล้ามใหญ่สำคัญกว่าสมองใหญ่ และ Maxi Doge ก็ตั้งใจจะพิสูจน์ให้เราเห็นแล้ว

Maxi Doge's Tokenomics

วิธีซื้อโทเค็น MAXI

ร่วมดัน MAXI ให้ทะลุเป้า 2 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่หน้าเว็บพรีเซล Maxi Doge Token จากนั้นเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน (crypto wallet) ที่คุณมี เช่น Best Wallet แล้วเลือกซื้อด้วย ETH, BNB, USDT, USDC หรือจะจ่ายตรงผ่านบัตรธนาคารก็ได้

Best Wallet ดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ App Store

นอกจากนี้ โทเค็น MAXI ที่ซื้อระหว่างพรีเซลสามารถนำไปสเตกเพื่อรับผลตอบแทนแบบไดนามิกสูงถึง 258% ผ่านโปรโตคอลสเตกของโครงการ

ติดตามอัปเดตและกิจกรรมของชุมชนได้ที่บัญชี X และ Telegram ของ Maxi Doge

Smart contract หรือสัญญาอัจฉริยะของ Maxi Doge ผ่านการตรวจสอบแล้วโดย Coinsult และ SOLIDProof จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใดๆ

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
