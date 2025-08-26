Jöhet a 75 000 dolláros Bitcoin-szint – figyelmeztet Peter Schiff

Last updated: Augusztus 26, 2025

A Bitcoin árfolyama hamarosan akár 75.000 dollárig is visszaeshet, a MicroStrategy átlagos bekerülési költsége alá.

Peter Schiff közgazdász és régóta ismert Bitcoin-kritikus úgy véli, hogy a BTC rövidesen akár 75.000 dollárig is visszaeshet. Ez alacsonyabb, mint a Michael Saylor vezette Strategy (korábbi nevén MicroStrategy) átlagos beszerzési költsége.

Schiff az X-en közzétett bejegyzésében arra buzdította a befektetőket, hogy inkább most adják el a BTC-jüket, majd később, alacsonyabb áron vásárolják vissza. „Jobb most eladni és később visszavásárolni, mint végignézni a teljes lejtmenetet.” – írja a posztban.

Bitcoin just dropped below $109K, down 13% from its high less than two weeks ago. Given all the hype and corporate buying, this weakness should be cause for concern. At a minimum, a decline to about $75K is in play, just below $MSTR's average cost. Sell now and buy back lower. — Peter Schiff (@PeterSchiff) August 26, 2025

Hozzátette: „A hype és a vállalati vásárlások ellenére ez a gyengeség aggodalomra ad okot.”

Az elmúlt 24 órában a Bitcoin 1,1%-ot esett, 109.784 dollárig süllyedve. Ezzel alulteljesítette a szélesebb kriptopiacot. A vezető kriptoeszköz kevesebb mint két hét alatt 13%-ot veszített az akkori csúcsértékéből.

A Bitcoin az MSTR átlagárszintje alá eshet?

A Strategy, a világ legnagyobb vállalati Bitcoin-készletével rendelkező cég 2020 óta halmoz fel BTC-t. Legutóbb 3.081 darabot vásárolt 356,9 millió dollárért, darabonként átlagosan 115.829 dolláros áron.

Jelenleg összesen 632.457 BTC-t birtokolnak, amely a Bitcoin Treasuries adatai szerint közel 69,6 milliárd dollárt ér.

Schiff előrejelzése szerint a BTC hamarosan ismét elérheti a 75.000 dolláros szintet, amelyet idén áprilisban már megjárt.

„A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy legalább 75.000 dollárig esik, valamivel az MSTR átlagos bekerülési ára alá.”

Valós lehet a 75.000 dolláros zuhanás?

Bár a Bitcoin az elmúlt napokban gyengélkedik, Schiff jóslata sokak szerint túl pesszimista, hiszen több tényező is a hosszú távú árnövekedés irányába mutat.

A mostani gyors árfolyamesést egy Bitcoin-bálna nagy volumenű eladása indította el. Egy nagybefektető 24.000 BTC-t adott el több tranzakcióban, ami tömeges likvidálásokat váltott ki. Ez különösen az Ethert sújtotta, amely nemrégiben történelmi csúcsot ért el.

Eközben Jerome Powell, a Fed elnöke a Jackson Hole-ban tartott beszédében a munkaerőpiaci kockázatokat hangsúlyozta. A beszéd hatása rövid távon 4%-os BTC-emelkedést eredményezett, de a lendület hamar kifulladt.

Az intézményi vásárlások ugyanakkor folytatódnak: a japán Metaplanet például újabb 103 BTC-t szerzett be. Az amerikai spot Bitcoin ETF-ek pedig 231 millió dolláros nettó beáramlást regisztráltak augusztus 14-én.

A következő hetekben az árfolyam alakulását elsősorban két tényező dönti el. Egyrészt, hogy az ETF-beáramlások képesek lesznek-e ellensúlyozni a nagybefektetők eladásait. Másrészt, hogy a makrogazdasági likviditás és a technológiai innováció összhangba kerül-e.