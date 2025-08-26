BTC $111,312.67 0.96%
ETH $4,587.20 4.70%
SOL $196.67 4.54%
PEPE $0.000010 5.31%
SHIB $0.000012 5.03%
DOGE $0.21 4.67%
XRP $3.03 5.78%
Cryptonews Bitcoin hírek

Jöhet a 75 000 dolláros Bitcoin-szint – figyelmeztet Peter Schiff

Author
Farkas Dániel
Author
Farkas Dániel
About Author

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Read Author
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Author
Tóth-Giczei Beáta
About Author

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Read Author
Last updated: 
Bitcoin-esés

A Bitcoin árfolyama hamarosan akár 75.000 dollárig is visszaeshet, a MicroStrategy átlagos bekerülési költsége alá.

Peter Schiff közgazdász és régóta ismert Bitcoin-kritikus úgy véli, hogy a BTC rövidesen akár 75.000 dollárig is visszaeshet. Ez alacsonyabb, mint a Michael Saylor vezette Strategy (korábbi nevén MicroStrategy) átlagos beszerzési költsége.

Schiff az X-en közzétett bejegyzésében arra buzdította a befektetőket, hogy inkább most adják el a BTC-jüket, majd később, alacsonyabb áron vásárolják vissza. „Jobb most eladni és később visszavásárolni, mint végignézni a teljes lejtmenetet.” – írja a posztban.

Hozzátette: „A hype és a vállalati vásárlások ellenére ez a gyengeség aggodalomra ad okot.”

Az elmúlt 24 órában a Bitcoin 1,1%-ot esett, 109.784 dollárig süllyedve. Ezzel alulteljesítette a szélesebb kriptopiacot. A vezető kriptoeszköz kevesebb mint két hét alatt 13%-ot veszített az akkori csúcsértékéből.

A Bitcoin az MSTR átlagárszintje alá eshet?

A Strategy, a világ legnagyobb vállalati Bitcoin-készletével rendelkező cég 2020 óta halmoz fel BTC-t. Legutóbb 3.081 darabot vásárolt 356,9 millió dollárért, darabonként átlagosan 115.829 dolláros áron.

Jelenleg összesen 632.457 BTC-t birtokolnak, amely a Bitcoin Treasuries adatai szerint közel 69,6 milliárd dollárt ér.

Schiff előrejelzése szerint a BTC hamarosan ismét elérheti a 75.000 dolláros szintet, amelyet idén áprilisban már megjárt.

„A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy legalább 75.000 dollárig esik, valamivel az MSTR átlagos bekerülési ára alá.”

Valós lehet a 75.000 dolláros zuhanás?

Bár a Bitcoin az elmúlt napokban gyengélkedik, Schiff jóslata sokak szerint túl pesszimista, hiszen több tényező is a hosszú távú árnövekedés irányába mutat.

A mostani gyors árfolyamesést egy Bitcoin-bálna nagy volumenű eladása indította el. Egy nagybefektető 24.000 BTC-t adott el több tranzakcióban, ami tömeges likvidálásokat váltott ki. Ez különösen az Ethert sújtotta, amely nemrégiben történelmi csúcsot ért el.

Eközben Jerome Powell, a Fed elnöke a Jackson Hole-ban tartott beszédében a munkaerőpiaci kockázatokat hangsúlyozta. A beszéd hatása rövid távon 4%-os BTC-emelkedést eredményezett, de a lendület hamar kifulladt.

Az intézményi vásárlások ugyanakkor folytatódnak: a japán Metaplanet például újabb 103 BTC-t szerzett be. Az amerikai spot Bitcoin ETF-ek pedig 231 millió dolláros nettó beáramlást regisztráltak augusztus 14-én.

A következő hetekben az árfolyam alakulását elsősorban két tényező dönti el. Egyrészt, hogy az ETF-beáramlások képesek lesznek-e ellensúlyozni a nagybefektetők eladásait. Másrészt, hogy a makrogazdasági likviditás és a technológiai innováció összhangba kerül-e.

Jöhet a 75 000 dolláros Bitcoin-szint – figyelmeztet Peter Schiff
2025-08-26 11:49:20
Miért az Ethereum a kriptopiac új sztárja?
2025-08-25 13:17:31
Powell beszéde felpörgette az Ethereum érmét
2025-08-25 10:31:24
A vagyonkezelők újra ringben: frissültek a spot XRP ETF-tervek
2025-08-24 11:07:15
A BitMEX társalapítója újra vásárolt: Az ETH 20 000 dollár felé tart?
2025-08-23 06:59:00
Digitális euró: Ethereum vagy Solana lesz az alapja?
2025-08-23 15:36:00
4% plusz egy nap alatt – újraéled a Pi Coin?
2025-08-22 13:50:14

Don't miss out

Blokklánc hírek
A Telegram vezére „abszurdnak” nevezte a letartóztatását
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-26 08:29:29
Ethereum hírek
Miért az Ethereum a kriptopiac új sztárja?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-25 13:17:31
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Read More
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors