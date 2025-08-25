Powell beszéde felpörgette az Ethereum érmét

Author Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Share Copied Last updated: Augusztus 25, 2025

Szakértők szerint az Ethereum emelkedését a szabályozási változások, az intézményi felhasználás növekedése és a hagyományos piacokhoz való szorosabb kötődés is segítik.

Az Ethereum az elmúlt hétvége óta új rekordnak örülhet, és megkörnyékezi az 5000 dolláros szintet. Erre azután került sor, hogy az amerikai jegybank elnöke, Jerome Powell arra utalt, hogy kamatcsökkentések érkezhetnek. Ez érthető módon általános emelkedést hozott a kockázatosabb eszközök piacára.

A második legnagyobb kriptó vasárnap elérte a 4954,81 dollárt, ami 2021 óta az első új csúcs. Cikkünk írásakor, hétfő délelőtt az érme visszazuhant 4571,35 dollárra, de az elmúlt hét során még így is 7,06%-os növekedést láttat.

Az emelkedés Powell Jackson Hole-i beszéde után startolt el, ahol utalt arra, hogy a kamatok esetleg csökkenhetnek. Ez a lehetőség mozgásba hozta a részvény- és kriptovalutapiacokat. A Bitcoin 4%-ot emelkedett pénteken, és az Ethereum az élen járt.

$ETH looks ready to hit $5K really soon.



After that, Ethereum will take a break before the next leg up.



$10,000+ ETH is coming this cycle and there's nothing stopping that. pic.twitter.com/DIuCjqCtm7 — Ted (@TedPillows) August 24, 2025

Powell Jackson Hole-i megjegyzései felerősítették a szeptemberi kamatcsökkentési várakozásokat

Trump már hónapok óta nyomást gyakorolt Powellre, hogy csökkentse végre a kamatokat, és júniusban úgy találta jellemezte őt, mint egy olyan „politikust, aki nem túl okos”.

Powell megjegyzései kifejezetten megváltoztatták a piaci várakozásokat. A CME FedWatch adatai szerint már 87,3% az esélye a szeptemberi csökkentésnek, míg az arány egy nappal korábban még csak 75% volt.

Az Ethereum emelkedését nem csupán a gazdasági tényezők, hanem a kriptoszektoron belüli változások is támogatták. Az Ether készletek nőttek, cégek és az ETF-ek ösztönzik a keresletet. A Strategic ETH Reserve adatai alapján már 10,6 millió Ether van lekötve különböző szervezeteknél és alapoknál, több mint 50 milliárd dollár értékben.

A legnagyobb tulajdonosok között tartják számon a Bitmine Immersion Tech-et, mely amely nemrég 4,5 millió dollár értékben vett Ethert. A cég, amelyet a Wall Street veteránja, Tom Lee vezet, most 1,5 millió ETH-t birtokol, több mint 7 milliárd dollár értékben. A további nagy tulajdonosok közé tartozik a SharpLink Gaming (740 800 ETH) és a Coinbase (136 800 ETH).

Riya Sehgal, a Delta Exchange elemzője szerint: „Ugyan rövid távon lassult a lendület, és az ETH most 4680–4700 dollár körül teszteli a támaszt, a hosszabb távú trend továbbra is erős, és az 5000 dollár elérhető az év végéig.”

Kilenc spot Ether alapba érkezett pénz, kiáramlás nem volt

A spot Ethereum ETF-ek pénteken összesen 341,16 millió dollárnyi beáramlást tapasztaltak, és a jelentések szerint egyik alapból sem távozott pénz.

Forrás: SoSoValue

Ez a felhalmozás a piac változását jelzi. Az Ether egész hónapban 4000 dollár fölött tartózkodott, ezt a szintet 2021 óta nem tudta áttörni.

A Bitcoinnal ellentétben, amely hétfőn 2,71%-kal esett vissza 111 780 dollárra, az elmúlt hetekben az Ether piacvezető lehetett.

Az Ethereumot most úgy árazzák, akár a részvényeket – a befektetők figyelnek a kamatokra

A szabályozási változások is segítették az emelkedést. A stabilcoinokra és intézményi befektetésekre vonatkozó kedvezőbb környezet miatt a hagyományos pénzügyi cégek is megjelentek az Ethereum piacán. Az elemzők meg vannak róla győződve, hogy a blokklánc növekvő használata az elszámolások, a tokenizálás és a DeFi protokollok terén emeli a hosszú távú vonzerejét.

Charley Cooper, az Ava Labs operatív vezetője szerint Powell hozzáállása kulcsfontosságú. „A kamatcsökkentések jó hatással vannak a kriptókra, mert több pénz áramlik az olyan kockázatosabb eszközökbe, mint a kriptó” – mondta.

Hozzátette, hogy Powell régóta érdeklődik a blokklánc iránt, így a véleménye messze túlmutat a monetáris politikán.

Cooper szerint az igazi történet az, hogy a kriptók most már együtt mozognak a hagyományos kockázatos eszközökkel. „Véget értek azok az idők, amikor azt hitték, hogy a kripto független a gazdasági tényezőktől” – nyilatkozta. „Az, hogy most kamatcsökkentést szeretnének, mert az emeli az árakat, azt mutatja, hogy úgy árazzák be őket, akár a hagyományos részvényeket.”

A Fed jegyzőkönyve, az ETF kiáramlások és a vámok miatti bizonytalanság nyomást gyakorolnak a Bitcoinra

Eközben Gadi Chait, a Xapo Bank befektetési vezetője szerint a Bitcoin visszaesése egy cseppet sem meglepő.

„Az ilyen rövid távú mozgások megszokottak; régóta jellemzőek erre az eszközre” – mondta. Úgy véli, erre most a Fed szigorúbb jegyzőkönyve, az ETF-ekből való pénzkiáramlás és a vámokkal, geopolitikával összefüggő bizonytalanság miatt került sor.

Az Ethereum számára viszont a hétvégi kitörés lényeges mérföldkő. Az ár közelít az 5000 dollárhoz, a vállalati készletek nőnek, és az Ethereum újra a kriptopiac vezető motorjává vált.

Az Ethereum a blokklánc-technológia egyik úttörője, amely decentralizált alkalmazások és pénzügyi rendszerek alapját képezi, míg a Maxi Doge a mém érmék világának új, ambiciózus szereplője, amely az Ethereum ökoszisztémájában próbálja meghódítani a kriptós közösséget.

Egy magányos kutya tör előre Red Bullal a kezében és nagy álmokkal – Ő a Maxi Doge ($MAXI)

Már több mint tíz év telt el a Dogecoin indulása óta, de még mindig sorra jelennek meg friss kutyás témájú tokenek. Viszont még egyik sem tudta igazán letaszítani a trónjáról a $DOGE-t.

Ezúttal a Maxi Doge ($MAXI) talán képes lesz erre. Persze nem olyan, mint a híres, kedves és ikonikus Doge. Maxi nagyon sokáig Doge árnyékában húzta meg magát, teljesen elhagyatva.

Ezért összekapta magát: elkezdett edzeni, kereskedni, és szentül megfogadta, hogy sokkal nagyobb lesz, mint Doge – mind a piacon, mind fizikailag.

A Maxi célja, hogy túlszárnyalja a piacot, vad kereskedéseket eszközöljön, és felépítse a legaktívabb mémes közösséget – no és persze, hogy lenyűgözze az anyukáját.

A Maxi Doge ($MAXI) nem azoknak való, akik csak néha kereskednek. Inkább azoknak szól, akik mindig aktívak, optimisták, és a legnagyobb nyereséget hajszolják.

A Maxi komoly lépéseket tesz azért, hogy ő legyen kutyás érmék legnagyobb ebe. Előértékesítése már több mint 1,5 millió dollárt gyűjtött össze. Ez nem is olyan rossz eredmény, főleg hogy csak július 30-án indult.

A $MAXI tokenek ára jelenleg csupán 0.000254 dollár. Így kedvező áron szállhatsz be, főleg, ha az érme később landol a nagyobb DEX-eken és CEX-eken.

A tokenjeidet a staking poolban is elhelyezheted. Mivel a Maxi a nagyságról szól, óriási staking jutalmat kínál, per pillanat 199%-os éves hozamot.

Csak csatlakoztasd a tárcádat a Maxi előértékesítési felületéhez, írd be, mennyi $MAXI tokent kívánsz venni, és fizess bankkártyával vagy kriptóval ($ETH, $BNB, $USDT vagy $USDC).

Amikor a Maxi Doge megjelenik a piacon, azok, akik lecsúsztak az előértékesítésről, hamar rájönnek majd, hogy ez nem egy szokványos kutyás érme, ami csak ugat, de nem harap.

Nézd meg a $MAXI előértékesítését