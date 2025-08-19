BTC $112,844.29 -3.08%
Bitcoin hírek

A Strategy tovább halmoz: újabb 430 Bitcoin került a portfólióba

Farkas Dániel
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Last updated: 
Strategy BTC

A Strategy legutóbbi vásárlása ismét megmutatta, hogyan bővíti a cég lépésről lépésre a kriptotartalékait. Minden vásárlást tudatos, fegyelmezett felhalmozási tervként kommunikálnak – így a piac folyamatosan találgat, mi következik ezután.

A vállalat az augusztus 11-17. közötti időszakra vonatkozóan jelentette be legújabb Bitcoin-vásárlását: 430 BTC-t szereztek be 51,4 millió dollárért, ami darabonként átlagosan 119.666 dolláros vételárat jelent.

Ez a lépés illeszkedik a vállalat stratégiájába, amely kedvező likviditási helyzetekben taktikai módon növeli a Bitcoin-kitettségét.

A tranzakció után a teljes állomány 629.376 BTC-re emelkedett. A menedzsment emellett kiemelte, hogy 2025-ben eddig 25,1%-os hozamot hozott a Bitcoin-pozíciójuk. Ez bizonyítja, hogy a cég mérlegében tartott kripto jelentős mértékben hozzájárult az idei eredményekhez.

Strategy BTC készlet

Strategy: bekerülési költség és a pozíció mérete

A friss közlés szerint a Strategy összesített Bitcoin-költsége eddig 46,15 milliárd dollár, ami 73.320 dolláros átlagos bekerülési árat jelent.

Ehhez képest a mostani, közel 120.000 dolláron történt vásárlás jól mutatja, hogy a cég továbbra is hajlandó magasabb szinteken is növelni állományát, kitartva a hosszú távú alapfeltevés mellett.

A megközelítés lényege egyszerű: ha rendelkezésre áll a tőke és kedvezőek a piaci körülmények, akkor bővítik az állományt. Arra alapoznak, hogy a Bitcoin több cikluson átívelő felértékelődése hosszabb távon ellensúlyozza a rövid távú árfolyam-ingadozásokat.

ATM-stratégia: a kibocsátási küszöb 2,5x mNAV alatt

A frissített pénzügyi jelentés mellett a Strategy pontosította, hogyan használhatja az úgynevezett Common ATM részvényprogramját. Amennyiben a vállalat mNAV-mutatója (ahogy a Strategy.com definiálja) 2,5x alá esik, a menedzsment MSTR-részvényeket bocsáthat ki az alábbi célokra:

  1. adósságkötelezettségek kamatainak fizetésére,
  2. elsőbbségi részvények osztalékainak fedezésére,
  3. tőke biztosítására, „ha a vállalat számára előnyösnek ítélik”.

A részvénykibocsátás ezzel hivatalosan is a mérlegkezelési eszköztár részévé vált. A gyakorlatban ez egy szabályalapú eszközt jelent a menedzsment számára. Képes arra, hogy a piaci nyomás idején is likviditást biztosítson. Továbbá fenntartja a mozgásteret az adósságkötelezettségek és a stratégiai Bitcoin-vásárlások számára.

Saylor friss útmutatása: nagyobb rugalmasság a tőkepolitikában

A Strategy közzétette az MSTR Equity ATM-programra vonatkozó friss irányelveit is, amelyek világosabb képet adnak a befektetőknek arról, hogyan tervezi a menedzsment a tőkeallokációt.

Strategy részvény útmutató

A legújabb vásárlás méretében szerény, de teljes mértékben illeszkedik a hosszú távú stratégiához. A vállalat a klasszikus vállalati finanszírozási eszközöket – adósságot, részvényt és cash flow-t – használja arra, hogy egy masszív, alacsony bekerülési költségű Bitcoin-pozíciót halmozzon fel.

A tisztább ATM-keretrendszer és az átlátható bejelentési gyakorlat egyértelművé teszi: a vállalat tovább fog vásárolni, miközben menedzseli a kötelezettségeit és alkalmazkodik a piaci ciklusokhoz.

A múlt héten Saylor az X-en magyarázta el, miért kereskednek az MSTR-részvények a Bitcoin nettó eszközértéke (NAV) felett.

Bejegyzésében négy kulcsfontosságú tényezőt nevezett meg: hiteláttétel, opciós előny, passzív tőkebeáramlás és kiemelt intézményi hozzáférés. Mindegyik olyan tulajdonság, amelyeket a részvény- és hiteleszközök nyújtanak, szemben a Bitcoinhoz hasonló árupiaci eszközökkel.

