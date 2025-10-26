Régulation US : calendrier chargé avant décembre, les émetteurs crypto s’adaptent

Le marché évolue sous un agenda réglementaire dense d’ici le mois de décembre. Le GENIUS Act a été signé en juillet dernier, et Washington précise désormais les attentes pour les stablecoins et la supervision des acteurs clés. En parallèle, certains émetteurs accélèrent déjà leurs feuilles de route, Tether en tête avec USAT ciblé pour décembre.

Nouveauté réglementaire : GENIUS Act appliquée, échéances qui tombent

Concrètement, le GENIUS Act fixe un cadre 1:1 en réserves liquides, des déclarations fréquentes et des droits de rachat clairs. C’est la première loi crypto d’ampleur aux États-Unis, et elle cadre l’entrée des émetteurs domestiques comme des émetteurs étrangers qui visent le marché américain. Surtout, elle crée un périmètre de licences et des standards de garde.

Par ailleurs, la Réserve fédérale a détaillé mi-octobre les risques et bonnes pratiques attendues lors de la mise en œuvre : stabilité financière, gestion des liquidités et gouvernance. Ce discours confirme que l’application pratique de la loi sera scrutée de près, notamment sur la singularité de la monnaie et la robustesse opérationnelle des émetteurs.

Adaptation des émetteurs : intégrations paiements, attestations, garde

Dans les faits, les émetteurs s’alignent. D’une part, ils refont leurs chaînes de réserves (cash/T-Bills) et leur reporting pour répondre aux nouvelles exigences de transparence. D’autre part, ils priorisent les rails bancaires et l’intégration chez les PSP pour sécuriser les entrées/sorties en dollars. Cette double priorité rassure les comités risques et accélère l’adoption côté marchands.

Tether illustre particulièrement cette adaptation. L’émetteur réaffirme le lancement de son stablecoin USAT pour le mois de décembre, une version « U.S.-compliant » émise par Anchorage Digital Bank. En outre, Tether prépare un push média et un wallet pour viser jusqu’à 100 millions d’Américains, signe d’un go-to-market pensé pour le grand public. Cela clarifie la répartition à venir : USDT pour l’international, USAT pour l’onshore.

Les jalons jusqu’à décembre : que regarder, et quand ?

Fin novembre pourrait d’abord concentrer des notes et consultations des agences (SEC/CFTC/FinCEN/Fed) qui baliseront la mise en œuvre côté marchés, gestionnaires et intermédiaires.

Ensuite, début décembre servira de test grandeur nature avec USAT : composition des réserves, attestations sous format GENIUS et stabilité des redeems. Enfin, le Congrès poursuivra les discussions sur CLARITY pour encadrer plus largement l’architecture marché.

Le succès dépendra d’une exécution régulière plus que d’annonces spectaculaires. Si les attestations arrivent à cadence fixe, si les banques partenaires valident les processus KYC/AML et si les listings se multiplient chez les PSP, alors la confiance montera. À l’inverse, des retards ou des écarts de transparence pourraient freiner l’adoption.

