Les stablecoins capitalisés à plus de 300 milliards : jusqu’où iront-ils avec l’adoption des cryptos ?

Bien que 2025 touche à sa fin d’ici quelques semaines, l’année n’est pas encore terminée et de nouvelles étapes sont régulièrement validées par l’industrie crypto. Les stablecoins, atteignant une capitalisation de plus de 300 milliards de dollars, continuent l’ascension. Vont-ils s’arrêter ? En route vers les 400 d’ici la fin d’année ? Faisons le point sur la situation.

Best Wallet, la solution idéale pour s’exposer au marché et aux stablecoins

Pour faire du trading de cryptomonnaies, conserver ses actifs, recevoir ou envoyer des stablecoins, la meilleure solution, à ce jour, est très probablement Best Wallet. Doté d’une architecture non-custodial, son écosystème est particulièrement vaste :

Un DEX nativement intégré.

Un launchpad.

Un jeton natif, le $BEST (toujours en prévente à ce jour).

Des frais réduits, des airdrops, du staking et d’autres récompenses.

Un haut degré de sécurité (Biométrie, A2F, PIN).

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Faisant concurrence à des géants comme Trust Wallet ou Metamask, sa force de frappe réside dans sa polyvalence et son jeton natif, lui permettant d’être en avance sur d’autres acteurs. Lancé dans un futur proche, avec près de 20 millions de dollars levés pour BEST, cette solution est idéale si vous souhaitez détenir et acquérir des stablecoins sur le long terme.

Record de capitalisation pour les stablecoins

D’après les données rapportées par DeFiLlama, la valorisation du marché des stablecoins dépasse désormais les 300 milliards de dollars. Tether détient actuellement 60 % des parts du marché. Pour rappel, à la fin d’année 2023, le secteur étant en chute. En effet, il s’approchait des 120 milliards après l’épisode Terra Luna et les turbulences autour de l’USDC.

Avec une valorisation qui s’approche bientôt du triple, le constat est clair : les stablecoins n’ont jamais été aussi importants dans l’industrie crypto. En effet, cette dynamique prend place avec l’élan institutionnel. En ajoutant à cela le souffle réglementaire amené par les États-Unis (Genius Act), les planètes s’alignent.

Avec une hausse qui semble exponentielle, le marché semble en bonne voie pour prendre la direction des 500 milliards de dollars. La question n’est pas de savoir si on y arrivera, mais plutôt à quel moment cet objectif sera atteint.

Cette tendance devrait s’accélérer d’ici les prochains. Entre le premier stablecoun en rouble, la banque française Oddo BHF qui lance son stablecoin euro ou le consortium récemment constitué avec neufs banques pour un stablecoin européen, la situation évolue de manière favorable malgré l’entrée en vigueur de MiCA en janvier dernier.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :