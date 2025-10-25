USAT : Tether vise 100 M d’Américains dès décembre pour son stablecoin « made in USA »

Tether réaffirme un lancement en décembre pour USAT, son stablecoin « made in USA ». Il dévoile un push d’adoption grand public : investissements médias, levier Rumble et un wallet en préparation. La cible annoncée est ambitieuse : jusqu’à 100 millions d’Américains au démarrage.

100 M d’Américains ciblés : l’ambition du stablecoin de Tether

Selon les déclarations de Paolo Ardoino à Coindesk, USAT sera propulsé par des investissements médias destinés à toucher jusqu’à 100 M d’utilisateurs américains dès le lancement. L’émetteur cherche une audience de masse dès la première semaine, un positionnement rare pour un stablecoin.

Ce plan s’appuiera notamment sur Rumble, plateforme vidéo à large audience aux États-Unis, et sur un wallet maison pour fluidifier l’onboarding. L’accent est mis sur un déploiement « U.S.-compliant » dès décembre 2025. Le marketing grand public est inhabituel pour un émetteur de stablecoin.

Le choix de Rumble ne sort pas de nulle part. Tether a en effet bouclé un investissement stratégique de 775 M$ dans la plateforme, validé début 2025, avec l’idée d’arrimer distribution de contenu et rails de paiement. Ce maillage contenu-paiement suggère une stratégie d’acquisition cross-platform qui dépasse la seule sphère crypto. Reste une question clé : le taux de conversion entre audience vidéo et adoption d’un stablecoin. Un sujet sur lequel Tether promet d’autres annonces à l’approche de décembre.

💥BREAKING



Tether EYES MAJOR INVESTMENTS TO ROLL OUT ITS NEW U.S.–COMPLIANT STABLECOIN USAT, TARGETING 100 M AMERICANS FOR A DECEMBER LAUNCH.



THIS COULD BE A GAME‑CHANGER FOR HOW STABLECOINS MINE MAINSTREAM ADOPTION. 🚀 pic.twitter.com/3NsgriIYaJ — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) October 24, 2025

Contexte : USAT « made in USA », cadre & partenaires

L’annonce d’USAT et son positionnement domestique date de mi-septembre. USAT est pensé comme un stablecoin domestique et conforme aux règles américaines, avec Anchorage Digital Bank, N.A. comme émetteur et Cantor Fitzgerald pour la garde et l’exécution.

L’objectif : opérer onshore dans un cadre fédéral clarifié, tout en conservant USDT pour les usages globaux. À ce stade, Tether insiste sur l’absence de promesse de rendement et sur la séparation des périmètres entre USDT et USAT.

Cette architecture vise donc une lisibilité réglementaire dès le jour 1. Dans la pratique, l’atterrissage d’USAT passera par trois chantiers : attestations de réserves fréquentes, intégrations paytech et interopérabilité bancaire.

Tether parie qu’une base d’audience large, couplée à des partenaires régulés, accélérera les premiers cas d’usage côté commerçants et créateurs de contenus, secteur prioritaire de Rumble. Côté calendrier, Tether maintient son lancement prévu d’ici fin 2025.

Introducing USA₮, the dollar upgraded for the digital age. Transparent, fast, and designed for how we live today. pic.twitter.com/ftFixJt4IU — USAT (@USAT_io) October 14, 2025

Impact & enjeux : duel USAT-USDC, exécution et chiffres clés

Sur la concurrence, USAT ouvre un duel domestique avec USDC, très ancré aux États-Unis. Le pari de Tether consiste toutefois à additionner les positions, non à cannibaliser. USDT resterait l’outil « offshore/global », et USAT deviendrait la passerelle onshore pour les intégrations financières américaines.

Ce découplage doit limiter les frictions de migration tout en offrant une porte d’entrée plus confortable aux partenaires U.S. Reste un triple test : clarté réglementaire au lancement, transparence des réserves/attestations, et vitesse d’intégration chez les marchands et PSP.

Ensuite, avec une capitalisation de 182,93 Md$, USDT conserve une domination écrasante. Cette inertie implicite donne du temps à Tether pour faire naître l’usage d’USAT sans cannibaliser USDT, mais l’arbitrage de liquidité entre les deux tokens restera observé.

Enfin, l’exécution réglementaire sera scrutée. Le choix d’Anchorage Digital Bank, N.A. pour l’émission et de Cantor Fitzgerald côté réserves suggère une architecture de conformité pensée pour limiter les frictions. Pour réussir, USAT devra prouver une résilience opérationnelle, une lisibilité KYC/sanctions, et une communication régulière sur la qualité des actifs de réserve, éléments prioritaires aux yeux des partenaires institutionnels.

Source : Tether/USAT

