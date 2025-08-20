Les lobbys bancaires se battent pour changer le Genius Act

Adopté en 2025, le Genius Act devait apporter un cadre clair aux stablecoins. Mais derrière les portes closes de Washington, une bataille s’intensifie : les grands lobbys bancaires cherchent à modifier ce texte pour préserver leur domination sur le crédit et les dépôts. Cette lutte discrète illustre le bras de fer entre finance traditionnelle et cryptoéconomie.

Pensé comme la première loi fédérale américaine dédiée aux stablecoins, le Genius Act interdit notamment aux émetteurs de verser des intérêts ou rendements aux détenteurs de jetons. Le Congrès avait justifié cette restriction en arguant de la protection des consommateurs et de la stabilité du système bancaire.

Cependant, pour les banques, même ce cadre strict laisse des failles. Certaines sociétés crypto auraient trouvé des moyens d’offrir des produits équivalents à des dépôts rémunérés, sans tomber sous le coup de la loi. Les établissements financiers voient là une menace directe : si des millions d’Américains déplacent leurs fonds vers des stablecoins attractifs, la capacité des banques à financer le crédit pourrait se réduire.

Les objectifs des lobbys bancaires

Derrière cette mobilisation se trouve notamment le Banking Policy Institute (BPI), un puissant groupe dirigé par Jamie Dimon, PDG de JPMorgan. Leurs revendications vont bien au-delà de la simple question des intérêts.

D’une part, ils militent pour renforcer l’interdiction faite aux entreprises non financières d’émettre des stablecoins. Selon eux, seules les institutions bancaires régulées devraient avoir le droit de proposer de tels instruments.

D’autre part, ils souhaitent rétablir une autorité plus large des États sur les institutions hors de leur juridiction, afin de réduire l’espace réglementaire exploité par des acteurs innovants. Enfin, ils appellent à fermer les échappatoires qui affaibliraient selon eux la protection des consommateurs et la solidité du système bancaire.

En somme, les banques cherchent à transformer le Genius Act en un outil de verrouillage réglementaire, limitant l’essor des stablecoins indépendants.

Une résistance organisée du monde du Web3

Face à ces pressions, l’industrie crypto n’entend pas rester passive. Les entreprises du secteur avaient déjà consenti à des concessions majeures lors de l’adoption du Genius Act. Revenir sur l’équilibre trouvé apparaît, pour elles, comme une attaque frontale.

Plusieurs associations professionnelles de la blockchain rappellent que les stablecoins constituent une infrastructure financière moderne, capable de réduire les coûts des paiements, d’accélérer les transferts et d’offrir des alternatives aux services bancaires classiques. Modifier encore la loi reviendrait, selon elles, à freiner l’innovation et à maintenir artificiellement la dépendance au modèle bancaire traditionnel.

Une question d’intérêt général ou de protection des rentes ?

Les critiques dénoncent un lobbying qui servirait avant tout les intérêts particuliers des grandes banques. En cherchant à verrouiller l’accès au marché des stablecoins, celles-ci risqueraient d’étouffer la concurrence et de créer des zones grises réglementaires.

Certains experts soulignent que cette stratégie vise moins à protéger les consommateurs qu’à prolonger un modèle économique en perte de vitesse. La montée en puissance de la finance décentralisée et des stablecoins reflète une évolution inévitable vers une monnaie numérique plus accessible, plus transparente et plus efficace.

Un débat crucial pour l’avenir monétaire américain

En réalité, ce bras de fer dépasse la simple question technique des stablecoins. Il révèle une tension plus large : d’un côté, des institutions bancaires installées, disposant d’un poids politique immense ; de l’autre, une industrie numérique qui incarne l’avenir des paiements et du crédit.

Le Congrès se retrouve ainsi arbitre d’un choix stratégique : préserver le statu quo bancaire au risque de ralentir l’innovation, ou accepter une mutation du système monétaire vers une finance hybride, où banques et crypto-acteurs coexisteraient.

Quelle que soit l’issue, l’avenir des stablecoins aux États-Unis aura des conséquences profondes. Car derrière ce débat se joue rien de moins que la redéfinition de la souveraineté financière américaine.

Source : Bank Policy Institute

