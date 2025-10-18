La Fed confirme le cap : de nouvelles baisses de taux en vue

Il semblerait que la Réserve Fédérale américaine ait finalement opté pour la poursuite de sa politique d’assouplissement monétaire. En effet, les analystes de Bank of America, rapportent un consensus grandissant au sein de l’institution sur la question des deux nouvelles baisses de taux directeurs. En perspective, un total de 75 points de base retirés d’ici fin 2025.

Un consensus s’installe malgré des signaux économiques contrastés

L’inflation reste un défi, mais les risques sur le marché de l’emploi inquiètent désormais davantage. Dans un contexte où les statistiques économiques officielles se font rares, les prises de parole des responsables de la Fed deviennent déterminantes. Or, la tonalité générale a clairement évolué. La majorité des membres du Comité Monétaire semble désormais prête à relâcher la pression.

Les marchés, eux, n’ont pas attendu. Les contrats à terme sur les taux d’intérêt intègrent presque pleinement deux nouvelles réductions d’ici décembre. La probabilité d’un total de 75 points de base de baisse d’ici la fin de l’année grimpe à 8 %, selon l’outil CME FedWatch.

John Williams, une voix clé devenue plus conciliante

Le président de la Fed de New York, John Williams, longtemps considéré comme un faucon prudent, adopte désormais un ton plus souple. D’ailleurs, il a récemment son inquiétude quant à la situation actuelle du marché du travail. Un contexte qui selon lui justifie le retour de la Banque Centrale vers une politique monétaire plus neutre.

Avec un tel changement de posture, il ne s’agirait plus uniquement de contrôler l’inflation, mais plutôt une préservation de l’activité économique. John Williams affiche ainsi une position beaucoup plus alignée avec la vision de Powell. Garantir autant que possible, le point d’équilibre entre contrôle des prix et stimulation de l’emploi.

Le FOMC encore loin de l’unanimité

Bien que le ton général se soit considérablement adouci, le consensus dans le rang des gouverneurs n’est pas encore total. Michael Barr par exemple, maintient toujours une posture plus ferme. Pour lui, il est particulièrement important de ne pas tomber dans le piège de la complaisance face à l’inflation. Selon sa thèse, il n’y aurait pas besoin de plus d’une baisse des taux directeurs.

Dans la même optique, on retrouve aussi des voix comme Austan Goolsbee (Chicago) et Alberto Musalem (St. Louis). Selon ces membres du conseil, si le relâchement se fait trop vite, cela pourrait bien être le point de départ d’une nouvelle envolée de l’inflation.

Les marchés, déjà tournés vers octobre et décembre

La prochaine réunion du FOMC aura lieu les 28 et 29 octobre, suivie d’une ultime rencontre les 9 et 10 décembre. Entre-temps, la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) de septembre pourrait influencer le rythme des décisions.

Malgré le shutdown gouvernemental, le Bureau of Labor Statistics a confirmé la diffusion du rapport la semaine prochaine, un indicateur clé pour les marchés. Pour l’instant, les opérateurs semblent confiants. Les rendements obligataires se détendent légèrement et le dollar recule face aux grandes devises.

Un signal fort pour les marchés crypto et financiers

Les investisseurs se préparent donc à une fin d’année mouvementée avec en toile de fond, l’espoir d’un d’assouplissement monétaire salvatrice. La Fed, elle, avance sur une ligne de crête : apaiser sans endormir, stimuler sans enflammer.

