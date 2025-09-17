Royaume-Uni : la FCA allège certaines règles pour les prestataires crypto

Le régulateur britannique s’adapte pour les fournisseurs de services crypto. La Financial Conduct Authority (FCA) prévoit d’assouplir certaines obligations héritées de la finance traditionnelle. Objectif : soutenir l’innovation sans compromettre la sécurité des investisseurs.

La FCA introduit des exemptions ciblées pour les acteurs crypto

La FCA a confirmé vouloir introduire des exemptions spécifiques pour les prestataires de services crypto (CASP), afin d’éviter de leur appliquer sans nuance certaines exigences conçues pour les banques ou les sociétés d’investissement. L’annonce fait suite à plusieurs consultations menées depuis 2023 avec l’industrie et les groupes de lobbying, qui dénonçaient une surcharge administrative freinant l’installation d’entreprises crypto à Londres.

Parmi les exemptions envisagées figurent l’allègement des règles de reporting financier et des obligations de capital minimum, à condition que les acteurs restent dans un périmètre d’activité limité (exchanges, custody, stablecoins). La FCA entend ainsi adapter la réglementation à la taille réelle et au profil de risque des entreprises crypto. Mais sans les contraindre à appliquer les mêmes standards qu’une grande banque.

Un cadre plus souple, mais une supervision renforcée

Cet allégement ne signifie pas un relâchement. La FCA a indiqué qu’elle renforcerait sa surveillance opérationnelle des prestataires crypto. 3 volets sont concernés : la gouvernance interne, la cybersécurité et la protection des fonds des clients. Cette évolution répond à plusieurs incidents récents, dont des piratages et des failles de conformité qui ont mis en lumière la vulnérabilité de certaines plateformes.

La FCA envisage de déployer des audits renforcés et des contrôles plus réguliers sur les activités de garde et de transfert. Londres cherche à rassurer les investisseurs et à éviter un scénario similaire à celui des États-Unis, où des failles de supervision ont alimenté les scandales FTX ou Celsius.

L’équilibre visé est donc celui d’une régulation proportionnée : réduire les coûts pour les acteurs sérieux, mais accroître la surveillance pour protéger le marché contre les abus.

Les enjeux pour l’attractivité de Londres face à l’UE et aux États-Unis

Après le Brexit, le Royaume-Uni cherche à s’imposer comme un hub crypto attractif, face à l’Union européenne qui déploie MiCA et aux États-Unis qui ont adopté le GENIUS Act pour encadrer les stablecoins.

L’industrie crypto basée à Londres, de Coinbase UK à Revolut, réclame depuis longtemps un cadre plus souple. Ces ajustements pourraient donc améliorer l’attractivité du marché britannique, en particulier pour les entreprises cherchant à obtenir une base réglementaire claire sans devoir supporter des obligations excessives.

Cependant, l’approche britannique reste fragile. Un cadre trop souple pourrait être perçu comme une porte ouverte au regulatory shopping, ce que redoutent Bruxelles et Washington. Le Royaume-Uni devra démontrer que ses assouplissements n’affaiblissent pas la solidité de son système de supervision.

Quelles perspectives pour les prestataires crypto ?

À court terme, les exemptions annoncées pourraient réduire les barrières d’entrée pour les nouvelles plateformes. Et offrir un avantage compétitif à Londres. Les exchanges et dépositaires crypto pourront bénéficier d’une réglementation adaptée à leur taille, tout en étant soumis à un contrôle de terrain plus strict.

À moyen terme, le succès de cette approche dépendra de sa capacité à générer un écosystème crédible. Si le projet fonctionne, le Royaume-Uni pourrait consolider son rôle de capitale européenne de la finance numérique.

Source : Financial Conduct Authority

