Donald Trump sous les radars devient l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin

C’est un retournement que peu d’observateurs avaient anticipé. Donald Trump, longtemps critique à l’égard des cryptomonnaies, serait désormais l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. En effet, les rapports d’enquête d’une étude récente, révèlent que sa participation dans Trump Media & Technology Group (TMTG), lui offre le contrôle indirect de près de 870 millions $ en BTC.

Quand Truth Social devient un coffre-fort numérique

Une somme colossale, d’autant plus surprenante que l’ancien président américain avait qualifié le Bitcoin de “monnaie basée sur du vent” en 2019. Tout part d’une décision stratégique passée inaperçue. Plus tôt cette année, TMTG a levé 2,3 milliards de dollars via des ventes de dettes et d’actions.

Sur ce montant, près de 2 milliards ont été utilisés pour acheter du Bitcoin et autres produits dérivés. Résultat : la plateforme sociale de Trump s’est muée en véritable trésorerie crypto, un peu à la manière de Strategy et de son PDG Michael Saylor.

Aujourd’hui, Trump Media détient plus de Bitcoin que plusieurs sociétés cotées combinées, selon des données internes. Ces actifs numériques représentent désormais la ligne la plus importante du bilan du groupe, malgré la récente correction du marché.

De sceptique à stratège

Ce virage marque une transformation profonde. En quelques années, Trump est passé de détracteur à acteur majeur de la crypto-économie. Son administration actuelle a d’ailleurs contribué à faire évoluer la régulation américaine vers une posture bien plus pro-crypto. On peut notamment citer en exemple, l’adoption du GENIUS Act, un texte favorisant l’innovation blockchain et la compétitivité des États-Unis face à l’Asie.

Politiquement, ce changement de posture n’est pas anodin. À l’heure où Washington tente d’attirer les capitaux Web3, Trump s’impose comme le premier chef d’État à lier sa fortune personnelle à Bitcoin. Une stratégie audacieuse, mais cohérente avec la vision d’une Amérique “auto-suffisante”, libérée des institutions monétaires traditionnelles.

Un pari risqué mais visionnaire

Sur le plan financier, cette manœuvre fait de Trump un acteur comparable à Michael Saylor ou aux frères Winklevoss. Forbes estime que sa fortune en Bitcoin dépasse désormais celle de plusieurs pionniers du secteur.

Sur les dernières semaines, le marché crypto a souffert d’une vague de plus de 20 milliards $ de liquidation. Mais en dépit de ce contexte tendu, le portefeuille Bitcoin de Trump Media reste largement bénéficiaire. Le BTC s’est redressé de 6 % depuis l’achat initial, maintenant la position “dans le vert”.

Cette approche rappelle la philosophie de Strategy. Acheter chaque fois que le prix chute, accumuler autant que possible et constituer une réserve stratégique de BTC pour les années à venir. Dans le cas d’un nouveau départ à la hausse en 2026, les actifs du groupe Trump Media ont de bonne chances de dépasser le milliard de dollars de valorisation.

L’effet Trump sur la crypto

Au-delà des chiffres, la portée psychologique et symbolique de cette situation est immense. En effet, le fait qu’un président américain soit un aussi grand détenteur de Bitcoin en change totalement le narratif et la perception.

Trump détient ainsi un levier unique. Il peut influencer à la fois les régulations, les flux de capitaux et le narratif autour de Bitcoin. Ses positions sur les stablecoins, l’innovation blockchain et les réserves numériques américaines sont désormais scrutées comme des indicateurs de marché.

Un nouveau chapitre pour Bitcoin et la politique américaine

Le contraste est saisissant. L’homme qui se moquait autrefois de Bitcoin en détient désormais une fortune. Ce virage spectaculaire illustre à quel point la crypto a gagné du terrain dans les sphères du pouvoir.

Nombreux sont les observateurs qui s’attendent désormais à ce que l’histoire donne raison à Donald Trump sur ce sujet. Au cas où le prochain bull run propulse le BTC au-delà de ses précédents sommets, il deviendra non seulement un acteur politique de premier plan, mais aussi l’un des plus puissants détenteurs privés de l’économie numérique mondiale.

Et dans ce nouveau monde où la blockchain se confond avec la politique, le “Trump effect” pourrait bien redéfinir l’équilibre entre Wall Street, Washington et le Web3.

