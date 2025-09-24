Stablecoins comme collatéral : la CFTC lance sa nouvelle initiative crypto

La CFTC américaine a dévoilé une initiative qui pourrait changer la manière dont les marchés financiers gèrent leurs garanties. L’agence souhaite permettre l’utilisation de stablecoins comme collatéral dans les transactions de dérivés. Cette annonce ouvre une période de consultation publique. Et marque une étape clé dans la rencontre entre finance traditionnelle et crypto.

Une annonce officielle de la CFTC et un calendrier clair

La Commodity Futures Trading Commission a détaillé son projet dans un communiqué publié le 23 septembre 2025. Elle a expliqué vouloir autoriser l’usage de stablecoins comme USDC ou USDT dans les marchés dérivés. L’idée ? Que ces jetons puissent servir de garantie lors des échanges financiers. Pour l’agence, cela permettrait de réduire les frais, de simplifier la gestion des dépôts de marge et de rendre les marchés plus liquides.

On voit ici un effort de modernisation de la part de la CFTC. Celle-ci veut adapter les règles financières à la réalité des marchés crypto qui fonctionnent en continu, 24 heures sur 24. Et qui prennent, chaque année, plus de place dans l’économie mondiale.

Le processus est cadré par un calendrier précis. La CFTC a lancé un appel à commentaires ouvert jusqu’au 20 octobre 2025. Les acteurs du secteur (banques, émetteurs de stablecoins, plateformes d’échange) pourront contribuer. Les réponses seront ensuite analysées, avant la mise en œuvre petit à petit.

Un soutien affiché de l’industrie crypto

Dans son communiqué, la commissaire Caroline Pham a insisté sur la philosophie de cette réforme. Selon elle, « l’utilisation de stablecoins de confiance comme l’USDC en garantie réduira les coûts, limitera les risques et libérera de la liquidité sur les marchés mondiaux, accessibles en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

CRYPTO SPRINT: @CFTC launches tokenized collateral and stablecoins initiative with industry partners. It’s the killer app to modernize markets and make dollars work smarter and go further, unleashing U.S. economic growth by lowering costs 🇺🇸 @circle @coinbase @cryptocom… pic.twitter.com/VLCeGNS6K5 — Caroline D. Pham (@CarolineDPham) September 23, 2025

Dès l’annonce, plusieurs gros noms de l’industrie ont réagi. Ils ont principalement exprimé leur soutien. Circle, émetteur de l’USDC, a sans surprise salué la décision. Celle-ci pourrait asseoir son stablecoin comme un outil reconnu dans la finance régulée. Son président Heath Tarbert a insisté sur l’opportunité d’intégrer des moyens de paiement numériques conformes dans l’écosystème bancaire.

Même son de cloche chez Coinbase, via Paul Grewal. Dans un post sur X (ex-Twitter), il voit dans cette initiative un moyen de rapprocher les marchés crypto des marchés financiers traditionnels.

Tokenized collateral and stablecoins can unlock US derivatives markets and put us ahead of global competition. Really exciting to see @CFTC put together this initiative to modernize the market by increasing efficiency, reducing costs, and upping liquidity to the benefit of all. https://t.co/bhMuQ7MauN — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 23, 2025

Du côté de Ripple, Jack McDonald estime que l’utilisation de stablecoins comme garantie répondrait aux attentes des investisseurs institutionnels. Ces derniers veulent avant tout des solutions rapides et fiables pour accéder à de la liquidité.

Enjeux réglementaires et risques potentiels

Mais il reste certaines questions. Car l’initiative s’appuie sur le GENIUS Act, adopté en juillet 2025, qui définit les standards réglementaires des stablecoins de paiement. Ces règles prévoient notamment une plus grande supervision des réserves et ainsi que des audits réguliers.

Cette mesure représente d’un côté un gain de compétitivité, puisqu’elle permet aux acteurs américains d’utiliser des stablecoins conformes. Les marchés se mettraient alors au diapason des innovations financières déjà en cours ailleurs, notamment en Asie et en Europe. La flexibilité du collatéral serait également un atout dans un contexte de forte volatilité.

Mais il existe tout de même plusieurs risques. L’intégration de stablecoins comme collatéral pourrait accroître la dépendance des marchés à des émetteurs privés. Or la solidité n’est pas garantie en période de stress.

Que se passerait-il si un stablecoin censé être entièrement garanti perdait son ancrage ? La question reste centrale, d’autant que les précédents de défaillances (TerraUSD en 2022) hantent encore les régulateurs.

Au-delà, la mise en œuvre pratique pourrait se heurter à des contraintes techniques. Les infrastructures de compensation devront être capables de traiter des actifs numériques en temps réel.

Source : Commodity Futures Trading Commission

