1,2 milliard $ de Bitcoin acheté, pourtant les ETF volent la vedette

En tout, les Bitcoin Treasuries ont acheté plus de 6 700 BTC pour près de 1,2 milliard de dollars au cours actuel. Pourtant, ce déferlement d’achats n’a pas suffi à expliquer la flambée du prix du Bitcoin. Ce dimanche, le BTC a établi un nouveau record historique à plus de 125 000 $. Mais les ETF Bitcoin ont joué une partition bien différente.

Les ETF écrasent la concurrence

Le gros du mouvement vient du géant japonais Metaplanet, qui à lui seul a acheté 5 258 BTC mercredi dernier. Les chiffres sont extrêmement révélateurs. En effet, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 3,24 milliards $ d’entrée nette la semaine dernière.

C’est presque le double des montants investis par les entreprises crypto traditionnelles sur la même période. Selon Vincent Liu, directeur des investissements chez Kronos Research, ce sont bien ces flux institutionnels qui ont “allumé la mèche” du rallye.

“Les ETF ont déclenché le mouvement haussier. Ils concentrent aujourd’hui la majeure partie de la demande institutionnelle sur le marché du Bitcoin.”

Cette ruée vers les ETF reflète un changement de paradigme. Les investisseurs préfèrent désormais accéder à Bitcoin via des produits régulés, plutôt que de détenir directement des tokens. Le symbole d’une maturité croissante du marché.

Des institutions plus affamées que les mineurs

Le déséquilibre entre offre et demande devient saisissant. Les mineurs produisent environ 900 BTC par jour, mais les institutions en absorbent près du triple. En effet, une étude de River Financial publiée en septembre révèle que les entreprises achètent en moyenne 1 755 BTC par jour, tandis que les ETF en captent environ 1 430 BTC.

Autrement dit, les flux d’achat institutionnels dépassent largement la production naturelle du réseau. Une dynamique haussière structurelle, alimentée par la raréfaction progressive du Bitcoin désormais disponible à la vente.

ETF : 7 % du Bitcoin mondial

Selon les données de Bitbo, les ETF détiennent déjà 1,5 million de BTC, représentant 7,2 % de l’offre mondiale, pour une valeur estimée à 188 milliards de dollars. Une performance historique puisque les ETF possèdent désormais plus de Bitcoin que l’ensemble des entreprises cotées. Leur influence sur les prix est devenue déterminante.

Bitcoin hit ATHs last night after the ETFs went wild last week with +$3.3b in a week, $24b for year (also notable $IBIT and $ETHA w $10b for month, rank 3rd and 4th overall) and now $60b lifetime (new high water mark). Pretty good. No way @WhalePanda can still be pissed, right? pic.twitter.com/xHH3yjp4U7 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 5, 2025

Pour Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, nous ne sommes qu’au début de cette tendance. Les ETF BTC ont collecté 3,3 milliards $ la semaine dernière, 24 milliards $ depuis le début de l’année. C’est une vague institutionnelle inédite.

Le contexte macro joue en faveur du Bitcoin

Hormis les flux, la toile de fond macroéconomique est aussi un élément de renforcement pour la dynamique actuelle. Le dollar américain poursuit sa dépréciation, avec un recul de plus de 12 % depuis janvier selon l’indice DXY.

Dans le même temps, les taux d’intérêt se stabilisent, et les craintes liées au shutdown du gouvernement américain ont accentué la recherche d’actifs refuges. Pour Jeff Mei, directeur des opérations chez BTSE, le Bitcoin a officiellement confirmé son changement de statut.

Face à la dette américaine et la perte de vitesse du dollar, le Bitcoin se présente désormais comme une réserve de valeur. Cette perception du Bitcoin comme actif défensif dans un environnement instable alimente l’appétit des fonds.

La nouvelle hiérarchie compte désormais avec les ETF

Les 1,2 milliard $ de Bitcoin accumulés par les sociétés crypto sont impressionnants, mais les 3,24 milliards $ d’afflux vers les ETF marquent un tournant décisif. Le marché s’institutionnalise à vitesse grand V, et les produits financiers régulés dictent désormais le tempo.

Le Bitcoin n’est plus seulement une réserve spéculative détenue par quelques maximalistes : il est devenu un actif financier global, piloté par les flux de capitaux institutionnels. Et si les prévisions se confirment, le prochain arrêt pourrait bien être les 150 000 $, puis la découverte d’un nouveau sommet. Mais cette fois, la dynamique serait probablement portée par les ETF.

Source : Bitbo

