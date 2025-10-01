$1 Trillion Club : Nvidia, Apple, Tesla et Bitcoin réunis dans un nouvel ETF

Un nouveau fonds vient de voir le jour aux États-Unis. Baptisé Defiance Trillion Dollar Club Index ETF (TRIL), il réunit les géants de la tech et le Bitcoin dans un seul produit. En clair, cette initiative vise à offrir une exposition directe et cumulée aux actifs dont la capitalisation dépasse 1 000 milliards de dollars. Et déjà, ça s’excite dans les starting blocks.

Jet Set : un ETF inédit qui rassemble tech et crypto

Ce nouvel ETF est adossé à l’indice BITA Trillion Dollar Club. Un groupe dans lequel l’on retrouvait déjà des poids lourds comme Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta mais aussi le Bitcoin. Cette nouvelle association fédère dans un creuset unique, la puissance de l’IA, du cloud, des semi-conducteurs et des actifs numériques.

Les entreprises de ce “trillion dollar club” ne sont pas des acteurs ordinaires. En effet, le groupe des “Magnificent 7” représentent à lui seul, environ le tiers de la capitalisation du S&P 500. Avec l’intégration du Bitcoin au dispositif, ce sont environ 2,2 trillions de dollars qui viennent compléter ce panier de leaders mondiaux.

Le choix n’est pas anodin. Defiance ETFs explique que ces noms incarnent les “révolutions de demain”. Intelligence artificielle, nouvelles infrastructures financières, et transition vers des modèles numériques globaux.

Bitcoin gagne encore du terrain institutionnel

L’intégration du Bitcoin dans cet ETF passe par le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), qui s’est imposé comme le fonds crypto préféré des investisseurs institutionnels. Lancé en janvier 2024 avec l’aval de la SEC, il gère déjà près de 88 milliards de dollars d’actifs.

Pour le BTC, c’est une nouvelle étape de légitimation. Le prix reste autour de 116 900 $, en hausse de 88 % sur un an malgré un contexte macro difficile. Voir le Bitcoin placé aux côtés d’Apple ou Nvidia souligne son statut croissant d’actif incontournable, et pas seulement d’outil spéculatif.

Une entrée en bourse discrète mais symbolique

Le lancement du TRIL s’est fait en douceur, avec 5 744 parts échangées à 20 $, soit un volume de 114 800 $. Des chiffres modestes pour un démarrage, mais qui témoignent d’une curiosité croissante pour ce type de produit hybride.

Defiance n’en est pas à son premier coup d’essai. La société propose déjà des ETF spécialisés, notamment sur la trésorerie Bitcoin de Strategy. De plus, ces produits offrent des positions à effet de levier pouvant amplifier les gains (et les pertes) jusqu’à 175 %. TRIL, lui, vise une approche plus “blue-chip”, combinant sécurité des grandes capitalisations et potentiel explosif du BTC.

Une passerelle vers l’avenir

Ce nouvel ETF illustre une tendance forte : les frontières entre la tech traditionnelle et les actifs numériques s’effacent. Mettre Nvidia, Apple et Bitcoin dans le même panier revient à dire que les investisseurs doivent désormais considérer le BTC au même rang que les leaders technologiques de l’IA et du cloud.

C’est aussi un signal adressé aux marchés. En effet, la recherche de rendement et de diversification passe de plus en plus par les ETF, ces véhicules faciles à négocier et accessibles au grand public.

Si la performance des “Magnificent 7” venait à ralentir, Bitcoin pourrait devenir la véritable locomotive de ce panier. À l’inverse, en cas de choc sur la crypto, le poids des géants de la tech pourrait amortir la volatilité.

Un pas de plus dans la cour des grands

L’arrivée du Trillion Dollar Club ETF marque un tournant. Désormais, le Bitcoin fait désormais partie de l’intrication complexe des marchés boursiers. Il est intégré dans une sélection qui incarne la croissance mondiale, aux côtés des leaders de l’IA et du numérique.

En d’autres termes, le Bitcoin a officiellement rejoint le cercle des poids lourds de l’économie mondiale. Une reconnaissance symbolique qui pourrait encore accélérer son adoption institutionnelle. Pour les investisseurs, reste désormais l’enjeu de l’identification des tendances pour optimiser entrées et sorties.

Une tâche à laquelle Snorter a particulièrement excellé sur le dernier trimestre. Un outil de veille et d’assistance trading qui devient encore plus pertinent en ces temps d’incertitudes politico-économiques.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Bloomberg

