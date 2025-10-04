ETF Bitcoin : 2,7 milliards $ d’entrées en quatre jours, le rallye s’accélère

Les capitaux reviennent sur les ETF Bitcoin américains. Cette semaine, les flux nets cumulés atteignent 2,717 milliards $, un pic qui rappelle le début d’année. Ce regain de demande coïncide avec un bitcoin solide au-dessus de 120 000 $, porté par une appétence des investisseurs pour l’exposition spot.

Des chiffres record : 985 millions $ sur un jour

Les chiffre sont impressionnants. Entre le 30 septembre et le 3 octobre 2025, les ETF Bitcoin spot ont capté 2,717 milliards $ d’entrées nettes. La journée du 3 octobre se distingue avec 985 millions $.

Les poids lourds dominent : IBIT (BlackRock) a engrangé 791,6 millions $, loin devant FBTC (Fidelity) à 69,6 millions $ et ARKB (Ark Invest) à 24 millions $. L’ensemble des ETF cumulent désormais plus de 60 milliards $ d’entrées nettes depuis leur lancement en janvier.

Ce rebond intervient après plusieurs semaines de stagnation, où les flux quotidiens oscillaient autour de zéro. La séquence actuelle inverse la tendance. Elle signale une reprise claire de l’intérêt institutionnel, dans un contexte de marchés financiers apaisés. Les rendements américains refluent, la volatilité se détend, et les investisseurs réallouent une partie du risque vers les actifs numériques régulés.

La liquidité institutionnelle ravive le momentum haussier

Ces entrées traduisent un appétit institutionnel retrouvé. Les ETF offrent un canal simple pour repondérer du risque, sans friction de garde. Quand les flux s’intensifient plusieurs jours d’affilée, la profondeur du carnet s’améliore et le spread se resserre. Le message est clair : la demande structurée revient sur l’écosystème Bitcoin.

Côté prix, l’actif réagit positivement. Le bitcoin évolue au-dessus de 122 000 $, avec un marché globalement soutenu. Le mouvement des ETF agit comme baromètre, il éclaire la direction.

Cette configuration reflète un retour de confiance. L’appétit institutionnel s’exprime d’abord à travers les ETF (avant de se diffuser sur les produits dérivés).

Par ailleurs, le comportement des investisseurs individuels reste neutre. Les volumes sur les exchanges grand public n’ont pas encore suivi la hausse observée sur les plateformes régulées. Le moteur actuel du rallye est donc bien institutionnel. Un schéma similaire à celui du premier trimestre 2024.

Le rallye peut-il durer ?

La question est désormais celle de la durée. Le mouvement s’appuie sur des données solides, mais la régularité des flux sera déterminante. Si les entrées quotidiennes restent soutenues, le maintien du bitcoin au-delà des 120 000 puis 125 000 $ renforcerait la dynamique observée depuis fin septembre.

Cependant, certains analystes appellent à la prudence. Un ralentissement des entrées ou une annonce défavorable de la Fed pourrait briser la dynamique. Pour l’heure, la tendance reste portée par la liquidité. Les entrées cumulées depuis le 30 septembre représentent à elles seules plus de 4 % du total des encours depuis le lancement des ETF.

Source : Farside Investors, SoSo Value

