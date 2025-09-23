Metaplanet : la firme japonaise achète du bitcoin par paquets massifs

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 23, 2025

La société d’investissement japonaise Metaplanet a à nouveau frappé un grand coup sur le marché. Le groupe a annoncé l’acquisition de 5 419 BTC. Cette opération porte ses réserves à plus de 25 000 BTC, un volume qui la place désormais parmi les cinq plus grands détenteurs corporatifs au monde. Le Japon compte aujourd’hui une entreprise qui rivalise avec les géants occidentaux sur le terrain du bitcoin.

Un achat record qui change d’échelle

Metaplanet a investi dans 5 419 BTC supplémentaires. Ce nouvel investissement a été réalisé au prix moyen de 116 724 dollars par bitcoin. Le coût dépasse légèrement le cours du marché actuel. Mais la firme assume une logique de long terme qui minimise l’importance de ces variations de court terme.

Au total, Metaplanet détient désormais 25 555 BTC, pour une valeur d’acquisition proche de 2,71 milliards de dollars. Cette montée en puissance la classe à la cinquième place mondiale des sociétés cotées en termes de réserves de bitcoin. Elle se place derrière MicroStrategy et Marathon Digital. Cette position marque une étape symbolique. Elle souligne la volonté du Japon de s’imposer dans le monde de la crypto-économie.

Par ailleurs, la société ne cache pas son ambition. Dans plusieurs documents stratégiques, elle indique vouloir bâtir un « bilan adossé au bitcoin ». Elle est convaincue que l’actif peut servir de colonne vertébrale à sa croissance future.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

Financement agressif et pari assumé

Pour financer ces acquisitions massives, Metaplanet a recours à des levées de fonds régulières. Concrètement, elle procède à des émissions d’actions ou d’obligations. Cela lui permet de transformer du capital levé sur les marchés en réserves de bitcoin. Au mois d’août, l’entreprise avait annoncé un programme de levée de plus d’1,4 milliard de dollars. Et cela, afin de subvenir à ses prochains achats.

Une telle décision la rend dépendante de l’évolution du prix du bitcoin. En effet, si l’actif subit une forte correction, la valeur des réserves, et par extension la capitalisation de Metaplanet, pourraient s’en trouver fragilisées.

Malgré ces risques, la direction persiste. Pour elle, bitcoin n’est pas seulement un actif spéculatif, mais une réserve de valeur qui va finir par jouer un rôle central dans la finance internationale. La volatilité actuelle est plus un prix à payer, pour construire une position stratégique de long terme.

Quelles perspectives pour le marché ?

À court terme, la firme pourrait encore élargir ses réserves si les conditions de financement restent favorables. De plus, son classement dans le top 5 mondial des détenteurs corporatifs lui donne une grande visibilité qui pourrait renforcer l’intérêt d’autres investisseurs institutionnels.

Il reste cependant plusieurs points d’attention. D’abord, la question fiscale au Japon. Le traitement du bitcoin est contraignant pour les sociétés locales, et toute évolution réglementaire pourrait modifier l’équation.

Ensuite, le coût moyen d’acquisition, déjà supérieur aux prix actuels, sera scruté de près. Plus il grimpe, plus la société dépend d’une appréciation haussière du bitcoin pour rester dans le vert.

Metaplanet joue une partie à double tranchant. Si le bitcoin poursuit sa trajectoire ascendante, l’entreprise pourrait devenir un cas d’école de stratégie patrimoniale crypto. Mais une correction prolongée testerait la solidité de son modèle. Le bitcoin reste donc à la fois un moteur d’opportunités et un facteur de vulnérabilité.

