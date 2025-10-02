3 cryptos à acheter en octobre avant l’arrivée des ETF

L’arrivée prochaine des ETF crypto suscite un vif intérêt. Uptober pourrait servir de catalyseur à une nouvelle vague haussière. Trois actifs en particulier attirent l’attention, de par leur potentiel et les dynamiques qui les entourent : Bitcoin Hyper, Dogecoin et Solana.

Bitcoin Hyper : la scalabilité comme catalyseur

L’intérêt des institutions pour le bitcoin progresse, mais la question de l’échelle technique reste entière. Car le réseau, dans son état actuel, ne peut absorber indéfiniment une montée des volumes sans tension sur les frais ou les délais de transaction. Pour certains investisseurs, cette limite justifie l’émergence d’initiatives parallèles.

C’est le pari de Bitcoin Hyper, une extension du protocole originel, conçue pour accélérer les échanges et alléger leur coût. L’idée a déjà trouvé un écho : près de 20 millions de dollars ont été levés en prévente. Les promoteurs du protocole affirment qu’il reste compatible avec l’écosystème existant, ce qui faciliterait son adoption si l’usage du bitcoin venait à s’intensifier. Il reste également compatibilité avec l’écosystème Bitcoin, ce qui en fait une solution accessible aux utilisateurs actuels du bitcoin. En clair, le projet veut permettre une transition naturelle, sans rupture pour les détenteurs et les services déjà en place.

L’approbation des ETF bitcoin devait déclencher un nouvel afflux de capitaux institutionnels pour le Bitcoin. Bitcoin Hyper est une passerelle vers un plus grand usage quotidien. Cela pourrait séduire les investisseurs en quête de projets qui suivent la montée du bitcoin.

Dogecoin : l’actif spéculatif qui résiste

Souvent perçu comme une simple blague à ses débuts, Dogecoin continue de jouer un rôle à part dans l’écosystème. Car le memecoin s’est imposé comme l’un des actifs les plus liquides, porté par une communauté toujours active et par l’aura d’Elon Musk, qui en a fait à plusieurs reprises une référence sur ses réseaux.

L’intérêt de DOGE réside dans sa capacité à profiter des périodes de hausse. Lorsqu’un flux massif de capitaux se dirige vers les grandes cryptomonnaies, une partie de cette liquidité finit par se déverser dans les actifs plus spéculatifs. Dogecoin bénéficie donc de son statut hybride. Suffisamment établi pour inspirer confiance, assez volatil pour séduire les traders en quête de fortes variations.

En cas d’Uptober marqué par l’arrivée imminente des ETF, DOGE pourrait donc capter une part du capital spéculatif. Car le memecoin conserve un potentiel de rebond important lors des phases de marché dynamiques.

Solana : un réseau rapide qui attire les capitaux

Si Bitcoin et ses dérivés dominent l’actualité institutionnelle, Solana reste l’un des réseaux les plus observés par les acteurs du marché. Sa réputation repose sur une rapidité d’exécution et des frais de transaction réduits, qui contrastent avec les limites rencontrées par Ethereum et d’autres blockchains plus anciennes.

L’écosystème Solana a pris de l’ampleur cette année. Les memecoins qui y ont fleuri ont dopé les volumes, tandis que plusieurs projets DeFi ont consolidé la crédibilité du réseau. Ce dynamisme attire des capitaux de court terme, mais pas seulement : certains investisseurs institutionnels commencent aussi à considérer Solana comme une alternative sérieuse aux blockchains établies.

Si les ETF venaient à déclencher une nouvelle vague d’adoption, Solana pourrait profiter de cet effet d’entraînement. Son image d’alternative rapide et évolutive lui donne une place particulière dans les portefeuilles diversifiés.

Octobre pourrait être marqué par une combinaison unique : attente des ETF, regain d’intérêt institutionnel et narratif d’Uptober. Le shutdown US retarde les ETF pour l’instant, ce qui laisse un peu plus de temps aux investisseurs de se décider.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

