Shutdown officiel du gouvernement US : le Bitcoin va-t-il survivre ?

Cela fait désormais, un peu plus de 17 heures que le gouvernement US est en Shutdown. Faute d’un accord bipartisan sur le budget, cette paralysie partielle de l’administration américaine intervient surtout en trouble-fête d’un mois d’octobre qui débute sur les chapeaux de roues. Et pour cause, le Shutdown est souvent de mauvaise augure pour les marchés financiers US. Mais cette fois-ci, les événements prennent une tournure des plus intrigantes avec le Bitcoin en tête de file.

Washington paralysé, les marchés sous tension

Les États-Unis sont officiellement entrés en shutdown ce 1er octobre. Faute d’accord budgétaire, le Congrès a laissé expirer le financement fédéral. Depuis minuit, de nombreuses agences sont partiellement à l’arrêt. Des milliers de fonctionnaires sont mis en congé sans solde. Les services essentiels, eux, continuent tant bien que mal.

Le blocage est d’abord politique. Républicains et démocrates campent sur leurs positions. Le vice-président JD Vance a reconnu qu’un compromis est peu probable. Donald Trump, de son côté, accuse ses rivaux d’avoir provoqué cette situation. Dans ce climat, la méfiance des investisseurs grandit.

Quand l’histoire se répète

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain ferme ses portes. Depuis 2009, trois shutdowns ont marqué les marchés. Le plus long, celui de 2018-2019, avait duré 35 jours. Le S&P 500 avait plongé de 14 % avant de rebondir de 25 % l’année suivante.

Le Bitcoin avait lui aussi réagi. De 4 014 $ au début du blocage, il avait perdu près de 10 %. Un an plus tard, il valait plus de 8 300 $. Ces épisodes montrent que les shutdowns provoquent souvent un choc à court terme, mais offrent aussi des opportunités aux plus patients.

Les chiffres d’une croissance nerveuse

Le moins que l’on puisse dire est que le marché est empreint d’un sentiment mitigé en ce début d’octobre. Le marché crypto signe un retour en force remarquable au-dessus des 4 000 milliards $ de capitalisation.

Une charge dont l’avant-garde est menée par un Bitcoin à plus de 117 000$ en hausse de 3,60% sur la journée. Pour l’instant, le Shutdown de l’administration américaine agit plus comme un catalyseur de hausse pour le cours du BTC. En effet, l’incertitude conduit les investisseurs à chercher des réserves de valeurs alternatives en attendant que la visibilité s’améliore sur le marché des actions.

Le Bitcoin se positionne ainsi en premier dauphin du grand gagnant de la nervosité des marchés. Son prix se trouve actuellement au-dessus de toutes les moyennes mobiles. C’est le signe d’un élan haussier solide qui pourrait bien porter le jeton vers les 120 000 $ à court terme.

Pourtant, un problème demeure. Les statistiques économiques, cruciales pour la Fed, ne seront pas publiées tant que le blocage durera. Sans ces chiffres, les marchés naviguent à vue.

Le grand gagnant du moment : l’or

Alors que les actions marquent le pas, l’or s’envole. Le métal jaune a atteint un record à 3 866,10 $ l’once, en hausse de 46 % depuis janvier. Sur la même période, le Bitcoin n’a progressé “que” de 22,5 %.

Ce contraste alimente un débat brûlant. Peut-on vraiment considérer le BTC comme un “or numérique” ? En période de stress, les flux de capitaux privilégient encore l’actif historique. L’or reste la valeur refuge par excellence. Le Bitcoin conserve un potentiel de performance, mais son image reste celle d’un actif plus spéculatif.

Scénarios possibles pour le marché crypto

La suite dépendra surtout de la durée du Shutdown. Dans le cas d’un accord rapide, les dégâts potentiels seraient considérablement limités. Le cas échéant, l’élan haussier exacerbé de l’actuel marché crypto pourrait être ralenti par une réorganisation des capitaux.

Pour l’instant, et de façon assez contre-intuitive, il semblerait que ce soit le scénario du prolongement du Shutdown qui bénéficie le plus au Bitcoin. Les flux d’investissement devraient continuer à investir ce marché de réserve de valeur alternative, toute chose étant égale par ailleurs. Cette fois-ci, le Bitcoin voit donc son statut d’actif hors système être particulièrement utile.

Un jeu d’équilibriste entre risque et opportunité

Cet événement politico-économique est un test pour le Bitcoin. À court terme, la volatilité est presque certaine. Mais l’histoire montre que ces périodes de paralysie politique créent aussi des points d’entrée stratégiques.

La vraie question n’est pas de savoir si Bitcoin survivra. Il l’a déjà prouvé à maintes reprises. La vraie question est : qui aura la conviction d’en profiter avant le prochain rebond ?

Source : White House

