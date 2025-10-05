Alerte Bitcoin : ATH à 125 000 $ et pénurie sur les plateformes d’échange

Jusqu’ici, reste un oiseau de bonne augure avec un départ tonitruant pour le Bitcoin et l’ensemble du marché crypto. En à peine quelques jours, le roi des cryptos a pulvérisé son précédent record en franchissant la barre des 125 700 $. Un nouveau record historique (ATH) qui marque un début de mois explosif, fidèle à la réputation d’Uptober chère aux traders. Pourtant, une réalité inquiète : les plateformes d’échange manquent de Bitcoin.

La pénurie s’installe sur les exchanges

A la suite d’un mois de septembre morose, le BTC signe un retour explosif sur le devant de la scène avec un bond de 16% en une semaine. Une vague haussière qui est notamment portée par un regain d’optimisme sur les marchés et une qui s’amenuise à vue d’œil.

En dépit de la crainte d’un freinage d’élan en raison du Shutdown US, les données on-chain confirment une tendance sans précédent. D’après les données compilées par Glassnode, il n’y aurait plus que 2,83 millions de BTC encore disponibles sur les exchanges centralisés.

De son côté, CryptoQuant fait état de réserves encore plus basses avec environ 2,45 millions de BTC, soit un creux de sept ans. En l’espace de deux semaines, 114 000 BTC soit l’équivalant de plus de 14 milliards de dollars ont quitté les plateformes d’échange.

Une vague de retraits massifs qui traduit un changement de posture chez les investisseurs. Une fois de plus, l’heure est de toute vraisemblance, à l’immobilisation et à l’accumulation. Par conséquent, l’offre de BTC disponible à la vente chute. Dans ce contexte, chaque dollar de demande supplémentaire accentue la tension sur le prix.

Un risque de “shortage” inédit

Les opérateurs du marché parlent déjà d’un risque de pénurie temporaire. Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, a tweeté :

“Les exchanges sont à court de Bitcoin. Lundi à 9h30, on pourrait assister à la première véritable rupture d’approvisionnement.”

De son côté, l’investisseur Mike Alfred a rapporté qu’un grand OTC desk (bureau de gré à gré) pourrait épuiser ses réserves de BTC en quelques heures après l’ouverture des marchés à terme, sauf si le prix dépasse rapidement 126 000 $. En clair, si la demande institutionnelle persiste, les carnets d’ordres risquent de se vider avant même que le marché ne corrige.

Le pari gagnant de Strategy Inc.

Parallèlement, Strategy Inc. leader du marché de la trésorerie BTC, a vu la valeur de ses réserves atteindre un niveau record : 77,4 milliards de dollars. La société avait commencé à accumuler du BTC dès 2020, alors que le marché sortait de son précédent cycle baissier. Son pari long terme s’est avéré payant avec portefeuille passé de 2,1 milliards $ à plus de 77 milliards $ en cinq ans.

Fait encore plus remarquable, Strategy bénéficie désormais d’un cadre fiscal avantageux. Les gains non réalisés sur ses avoirs en Bitcoin ne sont pas soumis à l’impôt minimum alternatif (AMT) américain. Une exemption qui renforce sa position comme modèle de gestion de trésorerie en Bitcoin.

Avec près de 28 milliards de dollars de plus-value latente, l’entreprise symbolise la transformation du BTC en actif de réserve institutionnel.

Une dynamique de marché explosive

En résumé, les signaux convergent :

L’offre sur les exchanges fond à vue d’œil.

Les investisseurs long terme renforcent leurs positions.

Les entreprises consolident leur stratégie de trésorerie en Bitcoin.

Cette combinaison crée un environnement propice à la poursuite du rallye, mais aussi à des mouvements de prix plus violents si la liquidité venait à manquer. Pour les analystes, tant que les retraits d’exchanges se poursuivent, le scénario reste structurellement haussier. Toutefois, si la pénurie s’intensifie trop vite, le marché pourrait basculer dans une phase de volatilité extrême.

Un optimisme toujours empreint d’avertissements ?

Le Bitcoin entame le mois d’octobre dans une position de force historique. Le cap des 125 000 $ confirme la vigueur du cycle actuel, mais la chute des réserves disponibles sur les exchanges fait planer une question essentielle. Que se passera-t-il si la demande continue d’augmenter alors que l’offre s’épuise ?

Bitcoin hits new all-time high…



And most people still don’t even know what bitcoin is. — Nate Geraci (@NateGeraci) October 5, 2025

Pour les bulls, c’est le signal d’un nouveau super-cycle. Pour les prudents, c’est le moment de surveiller la liquidité comme jamais. Dans tous les cas, une chose est sûre : l’Uptober de 2025 restera dans les mémoires.

Source : Glassnode

