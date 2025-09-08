Or au sommet et bitcoin au-dessus de 110 k$ : défiance historique face au dollar

L’or atteint des sommets historiques à plus de 3 600 $ l’once, tandis que le bitcoin s’accroche au-dessus du seuil symbolique des 110 000 $, dans un contexte de défiance croissante envers le dollar. Faiblesse du marché du travail aux États-Unis, anticipation de baisses de taux : ces deux actifs refuges se renforcent l’un l’autre. Jamais ils n’avaient évolué à des niveaux aussi élevés de manière simultanée.

Or : un record historique à 3 600 $ porté par les paris sur la Fed

L’or a bondi à plus de 3 600 $ l’once ce lundi, un niveau jamais vu auparavant. Plus exactement, le prix spot est monté à 3 644 $, stimulé par l’affaiblissement du dollar et une attente croissante d’un assouplissement monétaire. La demande physique reste solide, notamment en Asie, où la Chine et l’Inde continuent d’accumuler de l’or massivement.

Le secteur réagit : certains analystes anticipent une poursuite de la hausse vers 3 700–3 730 $ à court terme. Le World Gold Council rappelle que les banques centrales sont toujours parmi les acheteurs les plus actifs, ce qui renforce un soutien structurel déjà robuste.

Cette envolée s’explique par la dynamique macro en toile de fond. Des données de l’emploi américaines décevantes ont fortement augmenté les probabilités d’un coup de pouce de la Fed dès septembre.

Dans ce régime de taux bas, l’or se positionne comme une réponse naturelle à la perte de confiance dans les actifs traditionnels. Il redevient l’actif refuge par excellence.

Le bitcoin consolide son statut de valeur refuge

Le bitcoin, de son côté, tient solidement au-dessus du palier à 110 000 $ et évolue aujourd’hui à 112 500 $. Il confirme sa capacité à résister aux secousses macro.

La consolidation dans cette zone témoigne d’un retour des positions stratégiques. Si le climat macro reste favorable, on peut tout à fait envisager une hausse jusqu’à 120 000 $. Le maintien au-dessus de 110 000 $ pourrait servir de tremplin pour une nouvelle hausse.

Les ETF Bitcoin spot continuent d’attirer des flux réguliers, ce qui renforce la légitimité institutionnelle du BTC. De la même manière, cela soutient l’hypothèse d’un cycle haussier prolongé.

Deux refuges, un même message : la défiance envers le billet vert

L’or et le bitcoin progressent parallèlement dans un contexte de sensibilité accrue au dollar. Le premier profite directement de la faiblesse de la devise via des flux d’investisseurs internationaux. Le second, numérique, attire l’attention des portefeuilles diversifiés. Cette corrélation reste encore faible d’un point de vue statistique. Mais elle met le doigt sur un mouvement global de recherche de sécurité hors dollar.

Cette dualité met en avant un nouveau moyen de préservation financière : le recours simultané au physique et au digital. L’or et le bitcoin, ensemble, représentent une stratégie de protection contre l’inflation. D’un côté, l’or, qui offre la sécurité, de l’autre, le bitcoin et la modernité. Cela montre une chose : l’argent de demain doit se diversifier et jongler entre tradition et innovation.

Cette cohabitation illustre une bascule historique. L’or et le bitcoin cessent d’être des rivaux pour devenir des alliés contre la dépréciation monétaire.

Bitcoin Hyper : scalabilité en écho à l’or numérique

Alors que le bitcoin se stabilise au-dessus de 110k $, Bitcoin Hyper se positionne comme la nouvelle génération. Cette prévente met en avant la scalabilité, des frais réduits et une vision de diffusion massive.

Avec une roadmap claire, des benchmarks techniques et un ton disruptif, elle capte l’attention des technophiles financiers. Si l’or rassure, Bitcoin Hyper incarne l’avenir rapide de la monnaie numérique. Une proposition audacieuse pour ceux qui misent sur la prochaine génération de l’empreinte digitale. Ce projet illustre à sa manière la continuité du récit « digital gold » du bitcoin. En clair, une évolution du bitcoin vers une version plus fluide, plus accessible et plus adaptée aux usages de masse.

