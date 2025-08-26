Últimos 2 días para ingresar a la preventa del Token6900: ¿cómo comprar temprano?

A pocos días de comenzar a cotizar en los exchanges, la criptomoneda Token6900 (T6900) se hace más notable, con una recaudación de fondos rápida y una comunidad que se vuelve más sólida.

Hechos clave: La preventa del Token6900 termina el 28 de agosto.

Hasta ahora han recaudado 2.646.002,9 dólares.

Su precio de salida al mercado será de 0,007125 dólares.

La utilidad de Token6900 es nula, pero ha empezado a crear una comunidad alrededor.

El proyecto nació como burla al SPX6900

El proyecto cripto que nació como una sátira al SPX6900 (SPX), ha llegado a recaudar más de 2 millones de dólares en poco más de un mes de preventa, posicionándose como una de las mejores criptomonedas para invertir y con sinceridad abrumadora, ya que no tiene utilidad alguna.

¿Qué se espera del lanzamiento del Token6900?

El Token6900 se vendió desde el inicio como un proyecto ‘honesto’, que, según sus desarrolladores contrasta con el mercado financiero tradicional, ya que “al menos te dice de entrada que santa no existe”.

Comenzará a cotizar en un mercado millonario, las memecoins -71.000 millones de dólares de capitalización-, un lugar de controversia, pero con alcances infinitos.

Son varios los analistas que manifiestan que las criptomonedas meme representan el verdadero significado del mercado descentralizado y libre, y es que todo se puede intercambiar.

Yan Liberman, cofundador de la firma de investigación cripto, dijo en su momento a la agencia internacional de noticias, Reuters que “las monedas meme son similares a los tokens no fungibles, ya que son un objeto de colección. La idea es monetizar la atención del público”.

Aun en su preventa de criptomonedas, estaría concentrando atención al prometer mejor crecimiento que el SPX6900. Este último burlándose de Wall Street y T6900 del estado actual del sistema financiero.

La gran comunidad que se está formando alrededor del Token6900 podría llevar al proyecto a posicionarse sobre su competidor, con un precio de entrada más bajo, metas establecidas y podría llegar a refrescar la imagen de las memecoins.

¿Cómo ingresar a la preventa de Token6900?

Aún es posible ser parte de la preventa del Token6900, a dos días de finalizar y tras una recaudación en USD que ha impresionado a los inversores, el proyecto llama especialmente a los minoristas, siendo ellos el nicho que puede mantener la ‘vibra’ en el tiempo.

El proyecto está auditado por Coinsult y SolidProof, confirmando que su contrato es seguro, aunque su precio es volátil por naturaleza, y desde su página pueden hacerse seguimiento de las últimas compras.

Para saber cómo comprar el Token6900, también se puede ingresar a sus redes sociales actualizarse de los movimientos para el lanzamiento oficial y divertirse con los memes clásicos que publica el equipo detrás de la criptomoneda.