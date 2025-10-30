El precio de SHIB toca fondo tras la filtración de las claves de firma en Shibaswap

La filtración de claves en Shibaswap provocó una caída del precio de SHIB y reavivó el debate sobre la seguridad en los protocolos DeFi.

Investigadores detectaron una filtración de claves de firma en Shibaswap.

El precio de SHIB cayó más del 7 % tras la publicación del informe.

Tikkala Research difundió la alerta inicial a través de redes sociales.

Los fondos de usuarios no resultaron comprometidos, según el equipo de Shiba Inu.

El ecosistema de Shiba Inu atraviesa días de inestabilidad. El precio de SHIB cayó con fuerza tras conocerse una filtración de las claves de firma del intercambio descentralizado Shibaswap, un episodio que encendió las alarmas entre los inversores y volvió a poner el foco sobre la seguridad de los protocolos DeFi.

La información fue revelada por la firma de análisis Tikkala Research, que detectó la exposición de varios permisos críticos dentro del contrato del protocolo. Aunque el daño económico fue limitado, el impacto emocional fue inmediato: la comunidad reaccionó con preocupación y el mercado respondió con ventas masivas. En cuestión de horas, el token retrocedió más de un 7 %, borrando el impulso alcista que había acumulado a comienzos de la semana.

Una filtración que deja huella

Los desarrolladores actuaron rápido para revocar las claves comprometidas y aislar los módulos afectados. Sin embargo, el golpe reputacional fue inevitable. En un sector tan dependiente de la confianza colectiva, cualquier brecha se traduce en volatilidad.

It seems like multiple signer keys appear to have leaked in Shibaswap, causing a $2.8M loss today @Shibtoken. The attacker (https://t.co/B9pqiGqIvy) withdrew multiple times by providing legit Merkle leaf exit requests from a root signed by 10 different addresses. The "legit"… — Tikkala Security (@TikkalaResearch) September 12, 2025

Varios miembros de la comunidad explicaron en redes que los fondos de los usuarios permanecen seguros, aunque admitieron que la comunicación inicial fue confusa. Esa falta de claridad alimentó el nerviosismo y terminó amplificando la caída del precio de SHIB.

Expertos en ciberseguridad apuntan que incidentes como este no siempre derivan de fallas en el código, sino de errores operativos. “Una mala gestión de las claves puede tener el mismo efecto que un hackeo”, advirtió un analista independiente, que añadió que este tipo de situaciones deberían servir de aprendizaje para todo el ecosistema DeFi.

Reacción del equipo y señales del mercado

El equipo de Shiba Inu aseguró que está reforzando sus protocolos internos y que implementará validación múltiple para el acceso a contratos sensibles. La meta, según señalaron en su canal oficial, es evitar que una sola clave concentre tanto poder de ejecución.

Pese al revés, algunos observadores ven el ajuste de precios como una corrección natural. El precio de SHIB, tras el desplome inicial, comenzó a estabilizarse alrededor de niveles de soporte técnico relevantes. Para varios analistas, el episodio podría incluso convertirse en un punto de entrada para inversores que buscan aprovechar la recuperación del token dentro de un marco más amplio de consolidación.

Los informes sobre la predicción precio Shiba Inu coinciden en que la tendencia a mediano plazo dependerá del resultado de las auditorías y de la confianza que logre restablecer el proyecto. Mientras tanto, la comunidad se mantiene activa, lo que evidencia una base de usuarios leales a pesar de la volatilidad.

Entre la cautela y la oportunidad

Más allá de las cifras, el caso Shibaswap sirve como recordatorio de que la seguridad sigue siendo un desafío pendiente para las finanzas descentralizadas. Incluso los proyectos con auditorías frecuentes pueden enfrentarse a errores humanos o procedimientos inadecuados.

No obstante, Shiba Inu conserva uno de los ecosistemas más dinámicos del mercado cripto. Su expansión hacia la red Shibarium y la diversificación de utilidades de su token lo mantienen entre las mejores criptomonedas para invertir dentro del segmento de memecoins.

Si el equipo cumple sus promesas de mejora y transparencia, el episodio podría quedar como una anécdota en la evolución del proyecto. Por ahora, la caída del precio de SHIB funciona como un aviso de que, en el mundo DeFi, la confianza puede perderse en segundos y tardar semanas en recuperarse.