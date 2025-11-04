El precio de XRP baja antes de la Ripple Swell
El precio de XRP perdió el soporte de 2,30 dólares en varias plataformas de intercambio cripto durante la mañana, tras una semana débil y un entorno cripto correctivo.
Hechos clave:
- Ripple Swell 2025 se celebra hoy y mañana en NYC; agenda oficial ya en marcha.
- XRP encadena caídas y coquetea entre los 2,27–2,30 dólares; análisis técnicos alertan riesgo de ruptura si no recupera.
- Ruido de ETF: Bitwise presentó una enmienda a su S-1 para un ETF spot de XRP; analistas hablan de lanzamiento “en semanas”. Otros emisores se posicionan.
- Cobertura previa: notas de mercado destacan que, pese al efecto Swell de otros años, XRP llega con presión vendedora.
- Derivados débiles: el interés abierto de XRP cayó de ~9,09 B$ en octubre a ~4,33 B$, y la financiación ponderada por OI bajó a 0,0010 %, señal de cierre de largos y giro a cortos.
¿Qué hay detrás de la bajada de precio de XRP?
El arranque de noviembre llegó con el riesgo apagado en cripto: varias altcoins retrocedieron y XRP no fue excepción. En el corto plazo, los técnicos citan pérdida de momentum y peligro en marcos horarios/diarios cerca de 2,27 dólares, lo que refuerza la cautela intradía.
A nivel narrativo, el mercado está dividido entre el catalizador potencial del evento (anuncios, partners, adopción en pagos) y el ruido de ETF spot.
Informes en TradingView News apuntan a que Bitwise ha afinado su folleto (comisión y listing) y que el lanzamiento podría producirse este mismo mes si la SEC no objeta en su contra.
Otros nombres —Grayscale, 21Shares, WisdomTree, CoinShares o Franklin Templeton— suenan en la carrera. A día de hoy no hay aprobación oficial, de ahí el término ruido.
Además, algunos análisis previos señalan que en otras ediciones de Swell no siempre se materializa un rally sostenido.
Los niveles a vigilar en el corto plazo
Por arriba, 2,45–2,50 $ es la primera zona de XRP, una de las criptomonedas más rentables, debería recuperar para aliviar la inercia bajista y reconstruir estructura.
Por abajo, 2,27–2,30 $ es el soporte táctico: perderlo con volumen abre el escenario de 2,10–2,00 $ según proyecciones técnicas seguidas por traders.
Hechos que pueden cambiar el precio de XRP
En primer lugar los titulares en Swell relacionados con los partners bancarios, pagos transfronterizos o avances en XRPL hacen cambiar el sentimiento de los inversores.
Otro punto a tener en cuenta es el de las señales sobre ETF. Enmiendas, percepciones o fechas claras de emisores de categoría como Bitwise lanzarían sin duda los flujos especulativos.
Finalmente, señales técnicas limpias, como la recuperación sostenida de 2,45–2,50 $ con volumen y mejora del RSI apoyarían el rebote, lo contrario mantendría la presión hacia 2,10–2,00 $.
