BTC $101,038.81 -5.49%
ETH $3,369.95 -7.19%
SOL $155.99 -7.04%
PEPE $0.0000055 -5.61%
SHIB $0.0000088 -5.39%
BNB $925.96 -7.13%
DOGE $0.15 -6.23%
XRP $2.22 -5.21%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

El precio de Bitcoin perfora los 106.000 y cae a “miedo extremo”

El precio de Bitcoin volvió a ceder con fuerza y llegó a cotizar por debajo de 106.000 dólares, mientras el índice de Miedo y Codicia se desplomó hasta 21 puntos, zona de "miedo extremo". El movimiento llega tras una sesión de ventas generalizadas en la que la capitalización del mercado retrocedió alrededor de un 3%.
Autor
Mario Hugo Canalejo Aguilar
Autor
Mario Hugo Canalejo Aguilar
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El precio de Bitcoin perfora los 106.000 $ y cae a “miedo extremo"

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • BTC rompió intradía los 106.000 dólares por primera vez en semanas; el sentimiento saltó a “miedo extremo” (21/100).
  • Más de 400 millones en liquidaciones para las últimas 24 horas, con estimaciones que alcanzan 470 millones.
  • Caída del interés abierto en futuros: – 4% global en 24 horas; en el CME el descenso ronda el 9%.
  • Semana de debilidad en flujos: los ETF de Bitcoin registran salidas netas cercanas a 1.000 millones a escala estadounidense

¿Qué hacer tras la caída del precio de Bitcoin?

La pérdida del nivel de los 106.000 dólares en el precio de Bitcoin coincidió con un “flush” de apalancamiento: saltaron stops y márgenes en cascada, forzando liquidaciones superiores a 400 millones de dólares en todo el mercado.

Ese desapalancamiento se ve también en derivados, con un retroceso del interés abierto agregado y un ajuste particularmente intenso en el CME, referencia para institucionales.

El deterioro del tono de mercado se alimenta además de flujos débiles en productos spot de BTC. Los ETF estadounidenses cerraron con salidas abultadas, restando demanda mecánica y dejando más peso al flujo vendedor en exchanges de las mejores criptomonedas para invertir.

En paralelo, el sesgo macro sigue siendo prudente tras comentarios recientes de bancos centrales y datos mixtos, un cóctel que favorece el modo “riesgo off” y acelera ventas en cripto.

¿Qué es el Crypto Fear & Greed?

El Crypto Fear & Greed es un termómetro del sentimiento del mercado cripto. Mide de 0 a 100: 0–24 “miedo extremo”, 25–49 “miedo”, 50 “neutral”, 51–74 “codicia” y 75–100 “codicia extrema”.

Se calcula combinando volatilidad y drawdowns, momentum y volumen, dominancia de Bitcoin, tendencias en redes sociales y búsquedas en Google; algunas versiones incorporan encuestas.

Su uso típico es contrarian: lecturas extremas suelen acompañar zonas de agotamiento, aunque no dan señales por sí solas. Lo sensato es leerlo como contexto y combinarlo con precio, flujos y niveles técnicos. Se actualiza a diario y puede cambiar rápido.

Niveles a vigilar en corto

El precio de Bitcoin por arriba, 110.000–111.000 dólares vuelve a ser la zona a recuperar para neutralizar la inercia bajista inmediata.

Por abajo, los 106.000 $dólares actúan como apoyo frágil; perderlos con volumen abre el escenario de testear soportes más profundos, con analistas señalando que es “el último escalón” antes de una corrección de mayor calado.

¿Qué podría cambiar en el precio de Bitcoin en 24 a 48 horas?

Hay que fijarse en tres palancas:

  1. Un giro a entradas netas en los ETF spot de BTC, que devolvería colchón de demanda.
  2. Estabilización del interés abierto sin nuevas barridas, señal de que el desapalancamiento ya se digirió.
  3. Mejora del sentimiento: si el índice sale de “miedo extremo” y BTC cierra velas diarias por encima de 110–111 k dólares, aumentan las probabilidades de rebote técnico.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,626,325,416,150
-9.52

Más

Noticias de XRP
El precio de XRP baja antes de la Ripple Swell
Mario Hugo Canalejo Aguilar
Mario Hugo Canalejo Aguilar
2025-11-04 13:12:59
Noticias de Ethereum
El precio de Ethereum cae poniendo en riesgo su soporte
Mario Hugo Canalejo Aguilar
Mario Hugo Canalejo Aguilar
2025-11-04 12:10:56
Mario Hugo Canalejo Aguilar
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores