El precio de Bitcoin perfora los 106.000 y cae a “miedo extremo”
Hechos clave:
- BTC rompió intradía los 106.000 dólares por primera vez en semanas; el sentimiento saltó a “miedo extremo” (21/100).
- Más de 400 millones en liquidaciones para las últimas 24 horas, con estimaciones que alcanzan 470 millones.
- Caída del interés abierto en futuros: – 4% global en 24 horas; en el CME el descenso ronda el 9%.
- Semana de debilidad en flujos: los ETF de Bitcoin registran salidas netas cercanas a 1.000 millones a escala estadounidense
¿Qué hacer tras la caída del precio de Bitcoin?
La pérdida del nivel de los 106.000 dólares en el precio de Bitcoin coincidió con un “flush” de apalancamiento: saltaron stops y márgenes en cascada, forzando liquidaciones superiores a 400 millones de dólares en todo el mercado.
Ese desapalancamiento se ve también en derivados, con un retroceso del interés abierto agregado y un ajuste particularmente intenso en el CME, referencia para institucionales.
El deterioro del tono de mercado se alimenta además de flujos débiles en productos spot de BTC. Los ETF estadounidenses cerraron con salidas abultadas, restando demanda mecánica y dejando más peso al flujo vendedor en exchanges de las mejores criptomonedas para invertir.
En paralelo, el sesgo macro sigue siendo prudente tras comentarios recientes de bancos centrales y datos mixtos, un cóctel que favorece el modo “riesgo off” y acelera ventas en cripto.
¿Qué es el Crypto Fear & Greed?
El Crypto Fear & Greed es un termómetro del sentimiento del mercado cripto. Mide de 0 a 100: 0–24 “miedo extremo”, 25–49 “miedo”, 50 “neutral”, 51–74 “codicia” y 75–100 “codicia extrema”.
Se calcula combinando volatilidad y drawdowns, momentum y volumen, dominancia de Bitcoin, tendencias en redes sociales y búsquedas en Google; algunas versiones incorporan encuestas.
Su uso típico es contrarian: lecturas extremas suelen acompañar zonas de agotamiento, aunque no dan señales por sí solas. Lo sensato es leerlo como contexto y combinarlo con precio, flujos y niveles técnicos. Se actualiza a diario y puede cambiar rápido.
Niveles a vigilar en corto
El precio de Bitcoin por arriba, 110.000–111.000 dólares vuelve a ser la zona a recuperar para neutralizar la inercia bajista inmediata.
Por abajo, los 106.000 $dólares actúan como apoyo frágil; perderlos con volumen abre el escenario de testear soportes más profundos, con analistas señalando que es “el último escalón” antes de una corrección de mayor calado.
¿Qué podría cambiar en el precio de Bitcoin en 24 a 48 horas?
Hay que fijarse en tres palancas:
- Un giro a entradas netas en los ETF spot de BTC, que devolvería colchón de demanda.
- Estabilización del interés abierto sin nuevas barridas, señal de que el desapalancamiento ya se digirió.
- Mejora del sentimiento: si el índice sale de “miedo extremo” y BTC cierra velas diarias por encima de 110–111 k dólares, aumentan las probabilidades de rebote técnico.
