Bitwise anticipa una bajada de Bitcoin antes de nuevos máximos

Existen señales claras de una posible bajada de Bitcoin que rompa el soporte de 100.000 dólares antes de volver a alcanzar máximos históricos.

Autor Mario Hugo Canalejo Aguilar Autor Mario Hugo Canalejo Aguilar Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Noviembre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El CIO de Bitwise considera plausible una bajada de Bitcoin rompiendo el soporte de los 100.000 dólares antes de retomar la senda alcista.

Principalmente se argumenta una sacudida final para limpiar el apalancamiento y restablecer los soportes.

Las zonas técnicas a vigilar son el rango entre los 98.000 dólares y los 100.000 dólares como soporte y los 110.000 dólares a 113.000 dólares como techo a romper a corto plazo.

Señales que confirman la bajada de Bitcoin: caída del interés abierto, financiación neutral/negativa y estabilización de flujos y ETFs spot.

El director de inversiones de Bitwise ve probable que Bitcoin marque una bajada “flush” (barrida de stops y apalancamiento) que rompa el soporte de 100.000 dólares antes de registrar de nuevo máximos históricos.

Esta tesis no cuestiona el ciclo alcista subyacente, sugiere más bien que el mercado necesita un tramo de desapalancamiento para construir una base más saneada de cara al siguiente impulso.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Bajada de Bitcoin: ¿Cómo encaja en el contexto actual?

El mercado viene de jornadas con picos de liquidaciones y retrocesos de altcoins, rasgos típicos de tramos de limpieza. Generalmente, en estos escenarios la bajada de Bitcoin tipo “flush” aparece cuando el precio perfora los soportes visibles, forzando así los cierres de largos con exceso de apalancamiento, quedando por tanto reducido el interés abierto de derivados.

Si se confirma la bajada de Bitcoin, suele tener una doble incidencia: dolor de corto plazo que suele venir acompañado de una estructura más solida si el spot absorbe la oferta y los flujos hacia ETFs y exchanges se normalizan.

Niveles y señales a revisar

BTC es una de las mejores criptomonedas para invertir. Por tanto es importante vigilar los niveles de este flush que pueden ayudar a hacer una gran entrada.

A muy corto plazo es interesante la zona de los 98.000 dólares a 100.000 dólares. Si se pierde con volumen y rebota por encima de los 100.000 dólares, aumentaría notablemente las posibilidades del “flush”, siendo muy probable ver una gran caída.

Por otro lado, si se rompe el techo de los 110.000–113.000 dólares en varias sesiones consecutivas, es más que probable que estemos en el escenario de una sacudida al alza, hecho este que nos podría llevar a los tan nombrados 130.000 dólares e incluso 180.000 dólares antes de finalizar el año.

No obstante hay que vigilar los derivados, sobre todo tres marcadores:

Descenso del interés abierto tras la caída que confirmaría un desapalancamiento real. Financiación alineada o negativa, hecho este que ejercerá menos presión en las posiciones a largo plazo. Menor base en futuros frente a spot. Esto refleja un mercado más equilibrado y con menos especulación.

Recapitulando, estas tres señales indican claramente un mercado en fase de desapalancamiento y consolidación.

No son malas noticias, es una “purga” necesaria tras una subida rápida, preparándose así el terreno para una tendencia alcista más sostenible tras la desaparición del exceso de apalancamiento.

Implicaciones para altcoins si la bajada de Bitcoin se materializa

Si se produce el “flush”, el BTC suele repuntar y las altcoins de mayor beta tienden a sobrerreaccionar a la baja.

En contraposición, si el escenario es el opuesto y hay varios cierres diarios por encima de 10.000–113.000 dólares, podría darse un rebote táctico más amplio en altcoins, especialmente en aquellas con catalizadores propios, siendo este un momento ideal para entrar en las criptomonedas más rentables.