Cryptonews Noticias de Blockchain

IA de Grok predice el precio de Zcash para finales de 2025: ¿qué esperar de ZEC?

Altcoins Blockchain Inteligencia Artificial precios
El auge de las privacy coins y los comentarios de expertos impulsan la volatilidad de Zcash.
Autor
Marianny Márquez
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
IA de Grok predice el precio de Zcash para finales de 2025
La IA de Grok no se pierde de los últimos movimientos del mercado cripto y analizó qué pasaría con Zcash luego de su repunte la última semana.

Hechos clave:

  • La IA de Grok analiza el comportamiento de las criptomonedas de seguridad.
  • Destaca el reciente interés de la comunidad en la privacidad en una época en que todo está cada vez más vigilado.
  • Zcash se recupera de las tendencias bajistas que marcaron su lanzamiento en el 2016.
  • El volumen de transacciones alcanzó los 2,77 mil millones de dólares en una semana.
  • ZEC marca tendencias alcistas a corto plazo.

Las criptomonedas enfocadas en la privacidad han ganado popularidad y Zcash (ZEC) está dando de qué hablar; su volumen de transacciones aumentó más de 5.000% en una semana a 2,77 mil millones de dólares y ZEC se fue hacia los 162 dólares.

Zcash, uno de los proyectos más reconocidos en el ámbito de la privacidad, experimentó una caída significativa tras su lanzamiento, pero recientemente ha vuelto a registrar una fuerte volatilidad impulsada por un aumento de capital.

La IA de Grok se muestra ‘impresionada’ ante el comportamiento de Zcash

El bot de IA de X describe a Zcash como “atractiva” e indica, “la considero una de las mejores opciones en el nicho de las “privacy coins“, con un equipo sólido detrás y una historia de innovación”, menciona Grok.

Destaca la integración a su mecanismo de consenso de PoW (Proof-of-Work) de los zk-SNARK para hacer transacciones privadas, también el crecimiento del 292% en el año y el reciente interés institucional gracias a la apertura del fondo de inversión de Grayscale

Es así como Grok predice el comportamiento de las criptomonedas usando IA. En un primer escenario apunta hacia el fin del rally y una posible estabilización, lo que podría dejar a Zcash entre los 100 y 150 dólares. Una proyección más optimista posiciona a la criptomoneda entre 170 y 250 dólares, que Grok augura en caso de que ZEC supere los 200 dólares antes de fin del 2025.

IA de Grok indica sobrecompra en el mercado de Zcash
Gráfico ZEC/USDT. Fuente: Binance

Por último, para un escenario alcista, la IA de Elon Musk posiciona a la criptomoneda sobre los 300 dólares. En cuanto a los casos de corrección, podrían llevar al token entre 75 y 95 dólares. Su situación actual es de sobrecompra, y al llegar a convertirse en una de las criptomonedas más rentables, los tenedores podrían empezar a tomar ganancias.

Comentarios de expertos podrían impulsar a ZEC

Ahora, este veloz comportamiento, se dio luego de que varios expertos comentaran sobre la criptomoneda, Vitalik Buterin entre ellos. El inversor cripto Lark Davis habló en X sobre el comportamiento explosivo de Zcash en solo un día, atrayendo atención de sus seguidores.

Tras los comentarios, el precio de ZEC subió un 17,33% en pocas horas, pasando de 133,8 dólares en la apertura hasta un máximo de 156,99 dólares en la misma jornada.

Marianny Márquez
