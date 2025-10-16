Grok predice el nuevo ATH de Binance Coin para fines de 2025

Este es el próximo ATH de Binance coin para fines de 2025 según la IA de Grok

Bitcoin Hyper gana impulso con más de 23 millones de dóalres recaudados en preventa, y podría acompañar a Binance Coin en su próxima gran tendencia alcista.

Hechos clave: Binance coin (BNB) abrió la semana con un nuevo ATH.

Alcanzó los 1.370 dólares para luego sufrir una corrección del 10%.

Grok predice que BNB podría apuntar a los 2.000 dólares para finales de año.

Factores como la aprobación del ETF propuesto por VanEck y el fortalecimiento del ecosistema de Binance podrían incentivar el alza.

Bitcoin Hyper ha recaudado más de 23 millones de dólares en su preventa.

La red social X es el lugar donde comienzan muchas de las especulaciones de los próximos ATH de las criptomonedas y el bot de IA, Grok, resulta una herramienta interesante para sondear una parte del mercado.

Con un mercado a la baja, los conocedores del tema se han decantado por buscar las mejores criptomonedas para invertir y Binance coin (BNB) ha sido una de las que mejor comportamiento ha presentado el último mes.

Mientras que Bitcoin Hyper, una de las mejores ICO, se acerca a los 24 millones de dólares.

Consolidación en $1.200 serían clave para el nuevo ATH de BNB según Grok

Ahora Binance coin viene de quitarle el puesto a Ripple (XRP) como la tercera moneda en capitalización y tras una racha de nuevos máximos desde hace un mes, muchos especuladores esperan que el token nativo de Binance apunte más cerca de los 2.000 dólares para final de año.

Grok ha analizado varios factores alrededor de la criptomoneda, encontrando controversia; algunos del lado de defender el fuerte ecosistema que sostiene a Binance coin mientras que otros ven peligro por el escrutinio regulatorio que enfrenta el exchange, la fuerte competencia con redes como Ethereum y Solana.

También se menciona la posible aprobación de un ETF de VanEck para la criptomoneda, lo que despertaría el interés institucional y según Grok, “podría catalizar entradas de capital”.

Ahora, la consolidación del BNB sobre los 1.200 dólares resultaría clave en el mejor de los escenarios, que le dejaría la mesa servida a los alcistas para apuntar hacia la zona de los 1.500-1.700 dólares si la resistencia sobre los 1.400 dólares se rompe, y es que un precio menor lo llevaría a debilitarse y los bajistas podrían presionar para llevar el precio hacia los mil dólares o menos.

Bitcoin Hyper podría acompañar a Binance Coin en su tendencia alcista

Mientras tanto, las nuevas criptomonedas están tomando terreno, con algunos inversionistas viendo fuera de los proyectos más grandes. Bitcoin Hyper se presenta como una solución a los problemas de rapidez de Bitcoin, proponiendo formar una red de capa 2 en Ethereum y Solana para hacer puentes canónicos que permitan conectar las blockchains.

Hasta ahora, HYPER ha recaudado más de 23 millones de dólares y se espera que el precio suba a 0,013115 dólares antes de terminar su preventa, prevista para finales de año.

Cómo comprar Bitcoin Hyper, se hace una pregunta cada vez más presente entre los cazadores de nuevas oportunidades.