ChatGPT predice el precio de XRP y revela la próxima altcoin x100

La IA también señala a Bitcoin Hyper (HYPER) como el próximo proyecto capa 2 capaz de multiplicarse hasta x100.

Hechos clave: ChatGPT predice el comportamiento de XRP.

Hay factores macroeconómicos que podrían favorecer a la criptomoneda a largo y mediano plazo.

Sin embargo, el volumen de transacciones de XRP no es notable.

La adopción deberá ser masiva para que el precio tenga un repunte importante.

Augura que la criptomoneda HYPER podrá “surfear la ola” de las redes de capa 2.

Con las novedades que espera Ripple (XRP), próxima aprobación de ETFs al contado, regulaciones positivas y mayor adopción de sus instrumentos financieros, las predicciones de ChatGPT podrían funcionar para completar la investigación antes de entrar al mercado.

Además, no se le pasó por alto pronosticar la próxima altcoin que podría multiplicarse x100, que aunque aún se encuentra en preventa, su potencial la ha hecho destacar desde temprano, ChatGPT habla de Bitcoin Hyper (HYPER).

XRP está más cerca de legitimar la conexión entre las finanzas tradicionales y la blockchain

Muchos han visto la ‘era Trump’ como una oportunidad para que el mercado descentralizado tenga más visibilidad y esto podría hacer que la brecha entre las finanzas tradicionales y la blockchain se vaya achicando.

ChatGPT trae a colación factores como la reciente aprobación del primer ETF de XRP en septiembre, la espera por algunos otros para octubre y la solicitud hecha por Ripple en julio para una licencia bancaria nacional, estos factores resultarían unos catalizadores que, de hacerse reales o adelantarse procesos para algunos, catapultarían al precio de XRP al mediano plazo hacia los 4 dólares, según la IA.

El bot de OpenAI, en general, hace una predicción de precio de Ripple alcista, pero también saca a colación el hecho de que el volumen de transacciones ha disminuido, por lo que indica que, mientras no se vea una adopción masiva, el crecimiento podría presentar correcciones frecuentes.

Para el largo plazo, ChatGPT prevé el precio se podría ir a los 5 dólares y alcanzar los 7,50 dólares eventualmente. Aunque para esto, se requerirán impulsos fuertes y para que se mantenga, el movimiento en el ecosistema de Ripple deberá ser consistente.

La próxima altcoin x100 podría ser HYPER según ChatGPT

Las soluciones en el ecosistema de Solana se han vuelto cada vez más famosas gracias a su rapidez y bajos costos, este nuevo proyecto propone integrar en la SVM (Solana Virtual Machine) una nueva red para hacer transacciones con Bitcoin sin las limitaciones de su red.

ChatGPT destaca el reciente interés del mercado por los proyectos capa 2, por lo que si HYPER capta la atención de inversores minoristas y de ballenas e implementa exitosamente su plan podría “surfear esa ola” y ser parte de las criptomonedas más rentables para los compradores tempranos.

Sin embargo, estos proyectos nuevos tienen el problema del hype inicial, de donde podrían no surgir si la utilidad no se ve y su comunidad inicial se esfuma una vez se liste la criptomoneda.

