ChatGPT predice el precio de Pi Coin para fin de año y revela próximo movimiento

El mayor impulso llegaría con una estructura real del proyecto y apertura de la red, el KYC flexible y señales de exchanges podrían sacar a PI del estancamiento.
Marianny Márquez
Marianny Márquez
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Pi Coin (PI) ha tenido relevancia la última semana, marcada por nuevos movimientos en la red y nuevas formas de verificación, ChatGPT indica que podría haber un salto importante en la liquidez de la criptomoneda si el proyecto establece una estructura fiable.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La comunidad de Pi Coin ha pedido durante años una estructuración real del proyecto.
  • Falta de liquidez, deficiencia en los procesos y el impedimento para el intercambio ha dificultado el crecimiento de PI.
  • Ahora los desarrolladores se han abierto más, los procesos de KYC se han flexibilizado y algunos exchanges han dado señales de aceptarlo.
  • La última semana el token ha tenido un crecimiento notable pero dentro de un escenario de mucha volatilidad.
  • Estimaciones de ChatGPT sitúan a Pi Coin sobre los 0,35 dólares para fin de año.

Desde su lanzamiento, Pi Coin logró acumular una comunidad robusta que levantó su precio hasta los 2 dólares, sin embargo, con una estructura poco sólida, una red cerrada y sin lograr ser listado en ningún exchange el precio ha caído.

Pi Coin debe buscar salir del estancamiento

Muchos tenedores iniciales aún conservan sus tokens, pero sin lograr hacer mucho con ellos. Los últimos meses los desarrolladores del proyecto se han mostrado más abiertos incentivando el uso de PI a través de iniciativas como la Hackaton.

Hasta ahora se han registrado más de 2.100 desarrolladores, según reportó la web oficial del proyecto, pero esta lleva a darse cuenta de que el interés en el proyecto estaría disminuyendo, si se compara con los datos del 2023 de 6.700 participantes, las posibilidades para convertirse en una de las mejores criptomonedas para invertir podrían no ser tan inmediatas.

ChatGPT rescata el hecho de que el esperado recorte de las tasas por parte de la Fed, el par PI/USDT que se abrió en OKX a mediados de agosto y los procesos para agilizar la verificación, podrían hacer que Pi Coin se levante paulatinamente del estancamiento.

El Open Network es indispensable para que el proyecto crezca: ChatGPT

Pero el catalizador principal sería el Open Network oficial, el bot de IA afirma que con este movimiento se eliminaría la incertidumbre en el proyecto, la demanda aumentaría y el comercio sería posible, y aunque hay riesgos -explosiva venta inicial y baja demanda- el precio se libera.

Mientras tanto, el equipo de desarrollo ha comunicado estrategias para verificar a sus ‘Pioneers y que puedan acceder a la red principal, de modo que puedan disfrutar de futuras actualizaciones y disfrutar de todo el ecosistema de Pi en la Web3.

Las mejores preventas de criptomonedas también tienen un análisis en nuestra web que pudieran interesar para conocer futuros proyectos.

