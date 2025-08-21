Así es como la IA puede robar tus criptomonedas

Los ciberdelincuentes usan bots impulsados por IA para vulnerar proyectos DeFi y lanzar ataques masivos difíciles de detectar.

La delincuencia en internet ha evolucionado a tal punto que la IA (Inteligencia Artificial) se está volviendo el arma principal para atacar en forma de bots divulgados masivamente.

Hechos clave: La IA nació de la necesidad de automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de información y ampliar las capacidades humanas.

Sin embargo, agentes maliciosos le han dado un vuelco para vulnerar barreras de seguridad.

Los bots de IA automatizan tareas, perfeccionan técnicas y operan sin descanso.

Estas herramientas han cambiado su sentido y los ciberdelincuentes los utilizan para pasar desapercibidos y efectuar estafas masivas.

El phishing, la suplantación de identidad y los ataques de fuerza bruta son algunas de las maneras en que los bots de IA pueden actuar con más eficacia que los hackeos ‘tradicionales’.

Los avances en la IA han hecho evolucionar muchos campos del conocimiento e integrarla como estrategia para el trading resulta llamativo; los programas de aprendizaje automático (machine learning) permiten que tareas complejas y repetitivas sean hechas sin intervención humana.

Pero los AI trading bot hacen de los ataques cibernéticos más efectivos y peligrosos; automatizan los procesos, se adaptan a nuevas medidas de seguridad y perfeccionan sus técnicas aprendiendo de los errores pasados.

Cómo los bots impulsados ​​por IA pueden robar criptomonedas formas

Los agentes maliciosos detrás de los bots de ataque se han encargado de perfeccionar los programas, haciéndolos más difíciles de detectar. Algunos de los más peligrosos que se pueden mencionar son:

Bots de phishing.

Bots de escaneo.

Ataques de fuerza bruta mejorados por IA.

Bots de suplantación de identidad.

Botnets de redes sociales.

Estafas de bots para comercio automatizado.

Ahora, con la IA se han perfeccionado técnicas de estafas tan ‘comunes’ como el phishing o la suplantación de identidad con mensajes personalizados y alcance de obtención de datos mucho más masivos, como en la blockchain, múltiples entidades como la Ontario Securities Comission se han encargado de divulgar medidas de cuidado para inversionistas minoristas.

Están en constante búsqueda de vulnerabilidades en redes como Ethereum, BNB Smart Chain o Solana, de sus contratos inteligentes o proyectos DeFi nuevos y con fallos para explotarlos en tiempo récord.

Ataques que solían tardar, ahora son excesivamente rápidos, los bots impulsados con la IA pueden identificar patrones, desencriptar, hacer videos falsos e impulsar estafas a gran escala en pocos minutos.

Estafas con bots de IA en criptomonedas: casos recientes y lecciones aprendidas

Han sido varios ataques utilizando la IA los últimos años; en 2024 usuarios de Coinbase se vieron estafados por unos 65 millones de dólares por un phishing masivo.

En 2023 se detectaron estafas a través de Meta, en el que atacantes utilizan bots para promocionar masivamente criptomonedas con inteligencia artificial falsas y hablar con usuarios en tiempo real.

Y las estafas de promesas de bots para hacer trading se han vuelto una herramienta para encontrar debilidades en los protocolos, escondiendo el verdadero engaño que hay. En 2023 YieldTrust.ai comercializó un bot con IA que prometía 2,2% de rendimiento diario, sin embargo, luego de varios análisis descubrieron que trabajaba bajo un esquema Ponzi.