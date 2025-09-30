XRP auf dem Weg zu $4?

Das vierte Quartal könnte die Vorentscheidung über die Zukunft von Ripples Kryptowährung bringen

Die letzten Wochen waren für XRP von Ripple nicht einfach. Nach dem Höhenflug im Juli dieses Jahres, bei dem die Kryptowährung einen Wert von $3,55 übersprang, bewegte sie sich zunächst noch seitwärts, bevor es in den vergangenen Wochen bergab ging.

$3 rücken wieder ins Visier

Vor wenigen Tagen drohte XRP sogar die Marke von $2,70 zu unterschreiten, begann sich danach jedoch wieder zu erholen. Mittlerweile ist XRP kurz davor, die $2,90 zu überschreiten, doch der Widerstand erweist sich weiterhin als hartnäckig.

Quelle: Coinmarketcap

Im Wochenvergleich bleibt XRP vorerst im grünen Bereich, denn verschiedene Faktoren beflügeln die Kryptowährung. Dazu zählen unter anderem die US-Inflationsdaten. Die Kerninflation, die von der Fed gerne als Messlatte herangezogen wird, blieb zuletzt stabil auf 2,9 Prozent. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen, die zumeist auch Kryptowährungen zugutekommen.

Weitere Zinssenkungen in Sichtweite

Niedrige Zinsen lassen Investoren auf die Suche nach vielversprechenden Assets gehen, Krypto hat sich dabei immer wieder als gute Wahl erwiesen. Die Fed wird in diesem Jahr noch zweimal zusammentreten, um über mögliche Zinssenkungen zu beraten. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Senkungen ist weiterhin hoch.

Diese Einschätzung teilen offenbar auch jene Investoren, die auf Krypto-Shorts gesetzt hatten. Diese waren angesichts steigender Kurse gezwungen, diese zu liquidieren, um ihre Verluste zu begrenzen. Davon profitierte der Kurs von XRP ebenfalls.

Bürokratieabbau voraus

Daneben zeigt sich, dass die Aufsichtsbehörden der USA entschlossen sind, ihren unübersichtlichen Dschungel an Vorschriften zu durchforsten und radikal zu vereinheitlichen. In einer Sitzung von SEC und CFTC, gemeinsam mit Vertretern der Kryptobranche, kam man überein, klare Richtlinien zu schaffen. Diese sollen Kosten senken, Innovationen ermöglichen und so Kryptoinvestoren in den USA halten.

Damit erfüllen die Behörden gewissermaßen einen Wunsch von Stuart Alderoty, Chief Legal Officer von Ripple. Dieser hatte zuletzt klare Regeln gefordert, damit nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Branche Sicherheit vorfindet.

Rasanter Endspurt gegen Ende des Jahres?

Diese Entwicklungen lassen Marktbeobachter zunehmend bullish werden. Sie rechnen damit, dass der Aufschwung von XRP noch im vierten Quartal erfolgen wird, und die Kryptowährungen die $4 erreichen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zwar, dass sich der Oktober eines Jahres traditionell schwierig für XRP erweist, doch in den letzten beiden Monaten erwarteten die Investoren zumeist deutliche Kursgewinne.