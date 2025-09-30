BTC $113,918.52 -0.33%
ETH $4,120.96 -1.72%
SOL $207.87 -2.56%
PEPE $0.0000091 -2.89%
SHIB $0.000011 -2.31%
BNB $1,005.38 -1.66%
DOGE $0.23 -1.86%
XRP $2.85 -1.82%
Cryptonews Finanz News

SEC und CFTC wollen globale Krypto-Vorherrschaft der USA einläuten

Bitcoin Kryptowährung SEC
Weniger Bürokratie soll Klarheit und Innovation ermöglichen
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 

Gestern fand das mit Spannung erwartete Treffen von SEC, CFTC und der Kryptobranche statt. Der Runde Tisch stand unter dem Motto „Harmonisierung“ und sollte klare Richtlinien für die Branche einläuten.

Bürokratie eindämmen

Ziel der Bemühungen der beiden Behörden ist es, die überbordende Bürokratie der letzten Jahre abzubauen und so Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu wollen sich die beiden Behörden stärker abstimmen und Doppelgleisigkeiten abschaffen.

Die Aufsicht über Wertpapiere, Krypto und Futures sei zu fragmentiert, dies gelte es zu beenden, betonte der neue Vorsitzende der SEC, Paul Atkins. Doppelte Regelwerke und unklare Bestimmungen würden Innovationen behindern, unnötige Kosten verursachen und Unternehmen so ins Ausland vertreiben.

Wendepunkt in der Geschichte der Finanzmärkte

Atkins sieht einen Wendepunkt in der Geschichte der amerikanischen Finanzmärkte. Doch dabei geht es ihm weniger um eine Fusion der beiden Behörden, sondern um eine Harmonisierung der Vorgaben an die Unternehmen.

SEC und CFTC müssen innerhalb eines klaren Rahmens agieren, der überflüssige Bestimmungen reduziert und den Märkten Klarheit verschafft. Für ihn ist klar, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist.

Krypto reagiert positiv und legt zu

Die nächsten Jahre würden entscheiden, ob die USA die digitale Marktführerschaft behalten oder nur von der Seitenlinie aus zusehen können. Finanzielle Innovationen müssten in den USA stattfinden, das läge auch in der Hand von SEC und CFTC. Die USA müssten sich an die Spitze der Finanztechnologien setzen, ohne dabei den Anlegerschutz aus den Augen zu verlieren.

Krypto Prognose

Bitcoin, Ethereum und XRP reagierten positiv auf das Ergebnis dieses Gipfels der wichtigsten Behörden mit der Branche und legten seit gestern neuerlich zu. Bitcoin kratzt mit $113.900 wieder an der $114.000-Marke, Ethereum notiert bei $4.190, XRP nähert sich einem Wert von $2,90.

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,075,847,204,271
0.28
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Maxi Doge wird als Top Meme Coin für Oktober mit 1.000-fachem Pump-Potenzial gehandelt – MANYU wird zeigen, wer der Alpha ist
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-09-30 14:37:49
News
XRP auf dem Weg zu $4?
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-09-30 14:00:00
Georg Steiner
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren