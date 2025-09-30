SEC und CFTC wollen globale Krypto-Vorherrschaft der USA einläuten
Gestern fand das mit Spannung erwartete Treffen von SEC, CFTC und der Kryptobranche statt. Der Runde Tisch stand unter dem Motto „Harmonisierung“ und sollte klare Richtlinien für die Branche einläuten.
Bürokratie eindämmen
Ziel der Bemühungen der beiden Behörden ist es, die überbordende Bürokratie der letzten Jahre abzubauen und so Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu wollen sich die beiden Behörden stärker abstimmen und Doppelgleisigkeiten abschaffen.
Die Aufsicht über Wertpapiere, Krypto und Futures sei zu fragmentiert, dies gelte es zu beenden, betonte der neue Vorsitzende der SEC, Paul Atkins. Doppelte Regelwerke und unklare Bestimmungen würden Innovationen behindern, unnötige Kosten verursachen und Unternehmen so ins Ausland vertreiben.
Wendepunkt in der Geschichte der Finanzmärkte
Atkins sieht einen Wendepunkt in der Geschichte der amerikanischen Finanzmärkte. Doch dabei geht es ihm weniger um eine Fusion der beiden Behörden, sondern um eine Harmonisierung der Vorgaben an die Unternehmen.
SEC und CFTC müssen innerhalb eines klaren Rahmens agieren, der überflüssige Bestimmungen reduziert und den Märkten Klarheit verschafft. Für ihn ist klar, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist.
Krypto reagiert positiv und legt zu
Die nächsten Jahre würden entscheiden, ob die USA die digitale Marktführerschaft behalten oder nur von der Seitenlinie aus zusehen können. Finanzielle Innovationen müssten in den USA stattfinden, das läge auch in der Hand von SEC und CFTC. Die USA müssten sich an die Spitze der Finanztechnologien setzen, ohne dabei den Anlegerschutz aus den Augen zu verlieren.
Bitcoin, Ethereum und XRP reagierten positiv auf das Ergebnis dieses Gipfels der wichtigsten Behörden mit der Branche und legten seit gestern neuerlich zu. Bitcoin kratzt mit $113.900 wieder an der $114.000-Marke, Ethereum notiert bei $4.190, XRP nähert sich einem Wert von $2,90.
