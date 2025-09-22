Absturz: XRP verliert gegen Bitcoin immer mehr an Boden

Ripple rutscht in den Charts ab

Zu Beginn der Woche zeigt sich der Kryptomarkt tiefrot. Deutliche Verluste prägen dabei das Bild. XRP verlor ebenso deutlich an Wert wie Ethereum, Dogecoin oder Hyperliquid. Sogar Bitcoin rutschte wieder deutlich ab und gab 2,5% nach. Für einen Coin hatte der Crash sogar deutliche Konsequenzen.

Nur noch die Nummer 4

XRP von Ripple verlor seinen Platz in den Top 3 der größten Kryptowährungen und wurde von Tether überholt. Der größte Stablecoin der Welt zählt zu den wenigen Gewinnern des aktuellen Kursrutsches und konnte seinen Wert zumindest halten. Daneben zeigen BNB und Avalanche Stärke.

Für Ripple stellt sich allerdings die Frage, warum der Coin weiterhin nicht in die Gänge kommt. Die Voraussetzungen für ein Kursfeuerwerk sind seit Monaten gegeben, doch offenbar bleibt XRP weiterhin ein Liebling der Finanzwelt und weniger der Investoren.

Keine Chance gegen Bitcoin?

So hat XRP in den vergangenen 7 Tagen 6,5% an Wert verloren. Dieser liegt aktuell mit $2,80 wieder deutlich unter der 3-$-Marke. Die Dynamik für einen Bullenrun fehlt weiterhin. Damit gewinnt die Einschätzung von Adam Liverson wieder an Bedeutung. Er sieht XRP bereits am Ende.

Quelle: Coinmarketcap

Grundlage seiner Analyse ist der Chart, der XRP in Bitcoin notiert. Darauf wird ersichtlich, dass XRP seit Jahren eine klare Abwärtsbewegung zeigt. Das ändert sich auch dann nicht, wenn XRP gegenüber dem Dollar an Wert zulegte.

Quelle: Coinmarketcap

Liverson sieht diesen Trend in den Vorteilen von Bitcoin begründet. Das in seiner Menge begrenzte Asset sei manipulationssicher und dezentral organisiert. Als Wertspeicher und unabhängiges Geld habe Bitcoin Zukunft. Das sei bei XRP keinesfalls sicher.

Ändert der erste XRP-ETF die Lage?

Der Analyst zeigt sich damit als Bitcoin-Maximalist. Diese argumentieren gerne, dass Bitcoin als einzige Kryptowährung die Prinzipien von Dezentralisierung und Unabhängigkeit erfüllen würde. Ripples dominante Position bei XRP könnte man also auch als Verrat an den Prinzipien der Krypto-Gründer bezeichnen.

Doch das ändert nichts an der Beliebtheit Ripples im Finanzsystem. Seine Vorteile gegenüber herkömmlichen Überweisungsmethoden wie SWIFT lassen sich nicht wegdiskutieren. Doch es wird auch darauf ankommen, ob es Ripple gelingt, seinen Coin XRP noch stärker bei den Banken zu verankern. Investoren setzen jetzt auf den ersten XRP-ETF, über dessen Zukunft voraussichtlich am 18. Oktober entschieden wird.