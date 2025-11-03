Trump sagt, er kenne CZ nicht, obwohl er ihn begnadigt, und weist Fragen zu Binance-Kontakten zurück

Fragen zu Binance's $2B-Deal in Verbindung mit dem Stablecoin seiner Familie wies er mit den Worten zurück, er sei „zu beschäftigt“.

Präsident Donald Trump behauptete, er wisse nicht, wer der Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao ist, obwohl er ihn letzten Monat vom Präsidenten begnadigt hat.

Key Takeaways: Trump sagte, er kenne den Binance-Gründer CZ Zhao „nicht“, obwohl er ihn letzten Monat begnadigt hat.

Fragen zu dem 2 Milliarden Dollar schweren Binance-Geschäft, das mit dem Stablecoin seiner Familie verbunden ist, wies er mit den Worten zurück, er sei „zu beschäftigt“.

Der Präsident machte außerdem die Demokraten für den anhaltenden Regierungsstillstand verantwortlich und erneuerte die Kritik an Obamacare.

In einem 60 Minutes-Interview am Sonntagabend wurde der Präsident zu Zhaos Fall und den Krypto-Geschäften seiner Familie befragt, wies aber die Fragen zurück und nannte den Fall eine „Biden-Hexenjagd“.

Auf die Frage, warum er Zhao begnadigt habe, der sich 2023 schuldig bekannt hatte, gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, antwortete Trump: “Okay, sind Sie bereit? Ich weiß nicht, wer er ist… Ich weiß, dass er eine viermonatige Haftstrafe oder etwas Ähnliches bekommen hat und ich habe gehört, dass es eine Biden-Hexenjagd war.”

Trump weicht der Frage nach dem $2B-Deal von Binance aus

Die Interviewerin Norah O’Donnell hakte nach und wies darauf hin, dass Binance den Kauf des Stablecoins der von der Trump-Familie unterstützten World Liberty Financial für 2 Milliarden Dollar mitvermittelt hat.

Trump wies die Frage zurück und sagte: “Ich weiß nichts darüber, weil ich zu beschäftigt bin.

Auf die Frage nach der Beteiligung seiner Familie an Kryptowährungen sagte der Präsident, dass seine Söhne „ein Geschäft führen“ und betonte, dass er persönlich nicht daran beteiligt sei.

“Ich bin froh, dass sie [in der Kryptowirtschaft] sind, weil es wahrscheinlich eine großartige Industrie ist. Sie leiten ein Unternehmen, sie sind nicht in der Regierung”, sagte er.

Die Äußerungen des Präsidenten fallen in eine Zeit, in der die Verbindungen zwischen Binance und World Liberty Financial, einem Unternehmen der Familie Trump, das Berichten zufolge von Kryptofirmen unterstützt wurde, immer wieder unter die Lupe genommen werden.

Die Begnadigung von Zhao, der zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt wurde, hat breite Kritik von Gesetzgebern hervorgerufen, die darin einen möglichen Interessenkonflikt sehen.

Während desselben Interviews kam Trump auf innenpolitische Themen zu sprechen, einschließlich des anhaltenden Regierungsstillstands, der sich zum längsten in der Geschichte der USA entwickeln wird.

„Die Republikaner stimmen fast einstimmig dafür, ihn zu beenden, und die Demokraten stimmen weiterhin dagegen“, sagte er. Der Präsident erläuterte keinen Plan zur Wiedereröffnung der Regierung, sagte aber, er erwarte, dass die Demokraten „einlenken“ werden.

In Bezug auf das Gesundheitswesen erneuerte Trump seine Angriffe auf den Affordable Care Act (ACA) und nannte ihn „schrecklich“ und „zu teuer“.

Warrens Anwalt weist CZ-Diffamierungsdrohung zurück

Wie berichtet, hat der Anwalt von Senatorin Elizabeth Warren die Drohung von CZ mit einer Verleumdungsklage zurückgewiesen und darauf bestanden, dass ihre Kommentare über seine strafrechtliche Verurteilung sachlich korrekt und durch öffentliche Unterlagen belegt waren.

Der Streit geht auf einen Beitrag vom 23. Oktober auf X zurück, in dem Warren die Begnadigung von Zhao durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump kritisierte und sie als „Korruption“ bezeichnete.

Die Anwältin von Zhao, Teresa Goody Guillén, forderte einen Widerruf und beschuldigte Warren, den Ruf ihres Mandanten zu schädigen.

In seiner Antwort sagte Warrens Anwalt Ben Stafford, dass jede Verleumdungsklage „unbegründet“ sei und betonte, dass Zhao sich schuldig bekannt habe, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem er es versäumt habe, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche bei Binance zu unterhalten.

Stafford stellte klar, dass in Warrens Beitrag nicht behauptet wurde, dass Zhao der direkten Geldwäsche angeklagt wurde, sondern nur, dass er gegen die AML-Gesetze verstoßen hat – eine Aussage, die „in jeder Hinsicht wahr ist“, sagte er.

Warren behauptete auch, dass Zhao „Trumps Stablecoin finanzierte und sich für eine Begnadigung einsetzte“ und zitierte dabei Medienberichte, die Binance mit dem Kryptounternehmen der Familie Trump, World Liberty Financial, in Verbindung bringen.

In der Zwischenzeit prüft Binance Berichten zufolge Möglichkeiten, nach der Begnadigung von CZ durch Präsident Donald Trump wieder in den US-Markt einzusteigen.