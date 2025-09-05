Googles KI Gemini sagt den Preis von XRP, Solana und Pepe bis Ende 2025 voraus

Nach einem heftigen Dip von den August-Hochs bei 124K auf unter 107K hat Bitcoin schließlich 110K zurückerobert. Allerdings sieht der Markt immer noch schwach aus, und dieses Unterstützungsniveau könnte jeden Moment verloren gehen. Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September bei 96 % liegt, herrscht eine große Unsicherheit. Google AI Gemini hält jedoch an dem langfristigen Potenzial des Marktes fest und prognostiziert einen Aufwärtstrend.

Ethereum hat vor kurzem ein neues ATH bei $4.950 erreicht und damit gezeigt, dass es immer noch der führende Altcoin ist. Dieser Ausbruch hat ETH-basierte Coins wie Pepe und die gesamte Altcoin-Szene beflügelt, bevor er sich später abkühlte. Die Stimmung ist angesichts der bisher kryptofreundlichsten regulatorischen Rahmenbedingungen immer noch optimistisch, und die Vorhersage von Gemini deckt sich mit dieser Stimmung.

XRP (Ripple): Googles Gemini AI prognostiziert explosive Zuwächse, $4,00 als konservatives Ziel

Einige der Vorhersagen von Gemini mögen wild klingen, aber sie machen Sinn, wenn Sie das Jahr von XRP betrachten. 2025 war das Jahr des Ausbruchs, in dem der Kurs die SEC schlug, die Marke von einem Dollar durchbrach und um 400 % stieg. Gemini prognostiziert dieses Momentum und sagt, dass die Rallye noch immer anhält und eine weitere Etappe bevorsteht.

Die Akzeptanz von XRP ist stärker denn je. Vor kurzem wurde die XRP Mastercard eingeführt, mit der XRP direkt in das Billionen-Dollar-Kreditkartengeschäft einsteigt. Ein börsengehandelter Fonds im Oktober scheint ebenfalls wahrscheinlich zu sein, und Bloomberg hat die Chancen für eine Zulassung eines XRP-Spot-ETFs in diesem Jahr auf 85 % erhöht. Ein solcher Schritt könnte starke institutionelle Zuflüsse anziehen und als wichtiger Katalysator für Kursgewinne dienen.

Die Akzeptanz hält an, da B3 Network, eine ursprünglich auf Base aufbauende Layer-3-Chain, eine Partnerschaft mit XRP Commons ankündigte, um die Entwicklung von Spielen und die Einführung von XRPL zu ermöglichen, eine Initiative, die Entwicklern dabei helfen soll, dem Ripple-Ökosystem realen Nutzen zu bieten.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Die langfristigen Ziele für XRP bleiben bullisch. Während der September für Kryptowährungen normalerweise schwierig ist, könnten die bevorstehenden Zinssenkungen den Trend ändern. XRP könnte über $5 steigen, aber Trader sollten wegen der Volatilität vorsichtig bleiben.

Das Tages-Chart zeigt starke Unterstützungszonen, die nach monatelanger Konsolidierung für einen Aufschwung sorgen könnten. Die Überwindung des Widerstands bei $3,60 würde die Tür zu neuen Höchstständen öffnen. $2,50 und $2,30 sind wichtige Unterstützungen, die schon früher als Umkehrzonen fungiert haben.

XRP hat einen klaren langfristigen Weg in Richtung $10, muss aber zunächst die Marke von $3,60 überwinden, die ihn kürzlich zurückwies, bevor er wieder unter $3 eintauchte.

Solana wird sich bis zum Jahresende besser entwickeln als Ethereum

Solana wird seit einer Weile in einer Spanne gehandelt, nachdem die Aktie in 2024 einen enormen Anstieg verzeichnete. Dennoch baut die Kette weiter auf und bleibt mit $5 Mio. in den letzten 30 Tagen einer der größten Umsatzbringer.

Solana bereitet sich auf das größte Upgrade in seiner Geschichte vor. Alpenglow, das mit über 98 % Zustimmung genehmigt wurde, wird die Dauer von Transaktionen auf nur 150 ms verkürzen. Dieses Upgrade ebnet den Weg für Echtzeit-KI-Dienste auf Solana, die alles von DeFi-Agenten bis hin zu LLM-Aufrufen auf der Kette ermöglichen.

Das Ökosystem von Solana für liquide Stakes wächst ebenfalls schnell. Die in LSTs gestaketen SOLs haben ein neues Allzeithoch von 57 Mio. SOLs erreicht, was etwa 13,65 % der insgesamt 418 Mio. SOLs entspricht, die im Netzwerk gestakt sind.

Quelle: SOLUSD / TradingView

Der Kurs von Solana versucht, aus der langen absteigenden Trendlinie auszubrechen und hält sich über $200, wodurch ein alter Widerstand in eine Unterstützung umgewandelt wird.

Es gibt ein Niveau von $177 als erste wichtige Unterstützung und ein Niveau von $126, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Auf der Oberseite ist die blaue Angebotszone um $250-$285 der große Test. Wird sie überwunden, öffnet das Momentum die Tür in Richtung $350 und schließlich das von Ihnen markierte Ziel von $400.

Der RSI liegt bei 46 und lässt damit viel Spielraum nach oben. Der MACD ist flach, aber bereit zu kreuzen, wenn die Bullen weiter Druck ausüben. Insgesamt zeigt die Struktur Stärke: Wenn Solana sich über der $200-Marke halten und diese Angebotszone durchbrechen kann, begünstigt das Setup einen langfristigen Ausbruchsversuch in Richtung $400.

Pepe und Maxi Doge sind die Hauptakteure für Memecoins

Die jüngsten Kursbewegungen zeigen eine gute Widerstandsfähigkeit, da die Community kontinuierlich Dips kauft und die großen On-Chain-Wallets stark akkumulieren, was einen bullischen Ton für den Rest des Jahres vorgibt. Trotzdem fielen der Kurs und das Volumen von PEPE in der letzten Woche um 15 %.

Quellee: PEPEUSD / TradingView

Das Kursdiagramm von Pepe befindet sich genau in einer wichtigen Unterstützungszone. Der Preis hält sich an der aufsteigenden Trendlinie fest, während er noch unter dem absteigenden Widerstand gefangen ist.

Die Unterstützungen liegen klar bei 830 und tiefer bei 600, während der große Widerstand bei 1.900-2.500 liegt.

Der RSI liegt niedrig bei 38 und zeigt, dass die Bären die Kontrolle haben, aber noch Platz für eine Erholung lassen. Der MACD ist flach und zeigt noch kein Momentum an. Dennoch sagen Gemini und die Analysten eine zinsbullische Kursentwicklung voraus und verweisen auf die Tendenz von Pepe, sich zu erholen, sobald Ethereum eine Outperformance erzielt.

Maxi Doge: Neuer Memecoin-Führer mit 1000-facher Obergrenze?

Der Altcoin-Markt wird von Memecoins beherrscht, seit DOGE und PEPE die Bühne betreten haben.

Es ist nicht einfach, den nächsten DOGE zu finden, aber es gibt immer einen, der heraussticht. Große Namen wie DOGE und SHIB könnten in diesem Zyklus das 2-3-fache erreichen, aber sie sind nicht mehr das, was das Leben verändert.

DOGE war vor zwei Zyklen führend, PEPE hat im letzten Zyklus die Fackel getragen, und jetzt tritt Maxi Doge (MAXI) an, um die Dominanz von DOGE wiederherzustellen.

DOGE wird von institutionellen Anlegern gekauft, aber seine enorme Marktkapitalisierung lässt kleineren Anlegern nur wenig Spielraum. Hier kommt Maxi Doge ins Spiel, das sich schnell zum Alpha-Titel entwickelt. Mit mehr als $1,84 Mio., die im Vorverkauf aufgebracht wurden, ist Maxi Doge auf Geschwindigkeit und Wirkung ausgelegt – mit einem 1.000-fachen Hebel und ohne Stop-Loss, was es zum Höhepunkt des Memecoin-Hypes macht.

Der beste Teil ist die Verteilung. Etwa 40 % des Angebots gingen an den öffentlichen Vorverkauf ohne Insider- oder private Zuteilungen, was das Risiko von Wal-Dumps massiv reduziert, sobald die großen Börsen erreicht sind.

Außerdem wird ein Staking-Programm für MAXI-Besitzer eingeführt, das Käufern des Vorverkaufs die Chance auf eine jährliche Rendite von bis zu 171 % bietet. Sie können sich also Ihren MAXI sichern und schon vor dem Ende des Vorverkaufs mit dem Sammeln von Prämien beginnen.

Der Vorverkauf läuft schnell, und die Uhr wird nicht zurückgedreht, wenn er einmal vorbei ist. Nicht zu vergessen der Preis, der in weniger als 2 Tagen erhöht werden wird

Gehen Sie auf die Maxi Doge Website, um den cleveren Investoren zu folgen und am Vorverkauf teilzunehmen. Sie können Ihren Kauf mit ETH, USDT, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte tätigen.