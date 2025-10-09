Binance Smart Chain (BSC) Ökosystem steht vor einem Rückschlag, BNB fällt um fast 4%

Der Rückschlag folgte auf einen zweitägigen Anstieg der dünn gehandelten BSC-Tokens, da überkaufte Signale Gewinnmitnahmen bei frühen Händlern auslösten.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 9, 2025

Das Ökosystem der Binance Smart Chain (BSC) erlebte am Donnerstag Korrekturen, wobei der Flaggschiff-Token BNB und mehrere neu populäre Meme Coins nach einem Ausbruch spekulativer Aktivitäten Anfang der Woche zurückgingen.

Daten von GMGN zeigten, dass BNB um 3,4% auf $1.270 fiel und damit die Gewinne aus der jüngsten Rallye über $1.300 wieder zunichte machte.

„Binance Life“, ein Meme Coin, der in den Fokus der Handelsspekulationen geriet, fiel in den letzten 24 Stunden um 9,5% auf $0,3181. PALU, ein weiterer Meme-Token, der an die chinesische Binance-Community gebunden ist, verzeichnete die stärksten Verluste und stürzte um über 35% auf einen Marktwert von $61,5 Mio..

Der Kapitalansturm auf BSC Token endet mit starken Korrekturen bei den wichtigsten Assets

Die Rückgänge folgen auf einen explosiven Anstieg, der vor zwei Tagen begann, als Kapital in dünn gehandelte Token im gesamten BSC-Ökosystem strömte. Technische Indikatoren deuteten auf einen überkauften Zustand hin, was zu Gewinnmitnahmen bei den Tradern führte, die den Anstieg angeheizt hatten.

Der Rückgang von BNB kommt, nachdem die Chain eine monatliche Rekordaktivität mit mehr als 60 Mio. aktiven Adressen und die Ankündigung eines $1 Mrd. Builder Fund gemeldet hatte, die den Optimismus Anfang des Monats verstärkte.

Image Source: CoinGecko

Binance Life“ erregte besondere Aufmerksamkeit als satirische Anspielung auf die ständige Plackerei des Kryptohandels. Seine Marktkapitalisierung stieg innerhalb weniger Tage von weniger als 100.000 $ beim Start auf 190 Mio. $, angetrieben durch den Hype der Community und den Handel auf PancakeSwap. Frühe Investoren verzeichneten Gewinne von mehr als dem 2.000-fachen, bevor starke Verkäufe die Preise nach unten drückten.

Maskottchen-Token von Binance steigt auf Rekordhoch, fällt dann aber aufgrund von Gewinnmitnahmen

PALU, der auf einem gelben Emoji-Maskottchen basiert, das mit dem chinesischen X-Konto von Binance verbunden ist, erlebte sogar noch wildere Ausschläge. Der Token erreichte vor wenigen Tagen ein Allzeithoch von $0,1204, bevor Gewinnmitnahmen mehr als ein Drittel seines Wertes auslöschten.

Die kürzliche Notierung auf Binance Alpha und die Verbindung zur Roadmap des Unternehmens für KI- und DeFi-Integration sorgten anfangs für Begeisterung, aber der fehlende Nutzen machte ihn anfällig für schnelle Korrekturen.

Dennoch sind die Handelsvolumina nach wie vor hoch. Allein bei Binance Life wurden in den letzten Tagen mehr als $232 Mio. umgesetzt, was auf ein anhaltendes Engagement der Privatanleger schließen lässt.

Meme-getriebene Volatilität prägt weiterhin den auf den Einzelhandel ausgerichteten Markt von BSC

Die Korrekturen kommen auch, nachdem ein Trader einen der größten Gewinne des Jahres erzielt hat.

Nach Angaben von Lookonchain verwandelte der Investor seine anfänglichen $3.500 in nur drei Tagen in $7,9 Mio., indem er Binance Life frühzeitig kaufte, als die Marktkapitalisierung noch unter $100.000 lag. Nachdem er sein Kapital durch einen kleinen Verkauf zurückgewonnen hat, hält der Trader immer noch 18,5 Mio. Token und ist damit der größte Inhaber des Projekts.

Meme-getriebene Aktivitäten sind seit langem ein Markenzeichen von BSC, das sich als kostengünstiges, schnelles Netzwerk für die Teilnahme von Privatpersonen positioniert hat. Da die Transaktionsgebühren minimal gehalten werden und die Anreize für Entwickler zunehmen, bleibt die Chain eine Drehscheibe für experimentelle Token und schnelllebiges Kapital.