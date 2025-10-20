Krypto krach z 10. října: Likvidace za 21 miliard dolarů? Čísla klamou, reálné ztráty tvořily jen zlomek
Nedávný krypto krach 10. října byl označen za největší likvidační událost v historii kryptoměn. Média hlásila více než 21 miliard dolarů vynulovaných pozic, ale realita byla podle analytiků výrazně mírnější. Většina těchto čísel totiž představovala fiktivní páku, nikoliv skutečné ztráty investorů.
Krypto krach 10. října: Co se vlastně stalo
Během několika hodin se na hlavních kryptoměnových burzách spustila lavina automatických likvidací, která srazila bitcoin až na pětiměsíční minimum 104 000 dolarů. Podle dat z platformy CoinGlass bylo během 24 hodin zlikvidováno více než 1,6 milionu obchodníků, což otřáslo celým trhem.
Podle Sama Sea z Kaia DLT Foundation však skutečný finanční dopad dosahuje pouze 5–15 % z hlášených 21 miliard, tedy zhruba 950 milionů až 2,8 miliardy dolarů. Zbytek? Pouhá umělá páka – uměle vytvořená expozice, která se během chvíle zhroutila.“
„Skutečný problém není jen v likvidacích, ale v tom, že zmizela likvidita a s ní i důvěra trhu. Ukazuje to, že celý ekosystém stále sází víc na spekulace a přehnané riziko než na stabilní růst podpořený reálným užitkem,“ dodal Seo
Hlavním katalyzátorem bylo prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil 100% clem na čínský dovoz od 1. listopadu.
Trhy zareagovaly téměř okamžitě, což odstartovalo paniku na sociálních sítích a řetězec likvidací. Bitcoin, ethereum, BNB, XRP i solana ztratily během pár hodin mezi 15 a 20 %, zatímco menší altcoiny klesly až o 80 %.
Likvidace ≠ ztráty: Kolik se tedy opravdu ztratilo
Veterán kryptotrhu Udi Wertheimer upozornil, že většina lidí nerozumí rozdílu mezi likvidací a skutečnou ztrátou.
„Likvidace za [19 miliard dolarů] neznamenají, že lidé přišli o [19 miliard], znamená to, že pákové pozice v hodnotě [19 miliard dolarů] byly nuceně uzavřeny,“ napsal.
Příklad? Máte na účtu 100 dolarů a otevřete obchod za 2 000 dolarů s pákou 20x. Když pozice padne, přijdete o 100 dolarů, ne o celých 2 000.
Podle Patricka Heussera ze společnosti Sentora odpovídá oněch 19 miliard pouze nominální hodnotě pozic, nikoliv skutečnému kapitálu.
„Když je long pozice zlikvidována, obchodník obvykle ztratí svou uloženou marži; zbytek této nominální hodnoty tvořila vypůjčená expozice,“ uvedl Heusser pro Cryptonews a dodal:
„Představte si likvidace jako tachometr, který ukazuje intenzitu snižování páky, ne jako výkaz zisků a ztrát. Burzy tyto události vyrovnávají pomocí marže, pojišťovacích fondů a ve vzácných případech automatickým deleveragingem. To znamená, že peníze ve skutečnosti nemizí, ale pouze se přerozdělují.“
Heusser odhaduje, že s průměrnou pákou kolem 10násobku se skutečná ztráta kapitálu během likvidací 10. října pohybovala mezi „1 miliardou až několika miliardami dolarů… ne devatenácti“.
Data Glassnode to potvrzují: Open interest bitcoinových futures kontraktů se propadl o více než 10 miliard. Jde o jeden z největších jednodenních poklesů vůbec, který je srovnatelný s pádem po krachu FTX v roce 2022.
Proč trh přesto panikařil
Jak je tedy možné, že trh padal, i když ztráty byly relativně malé? I když se ukázalo, že reálné ztráty nebyly obří, psychologický dopad byl okamžitý.
Podle Heussera je důvod jednoduchý. Jakmile obchodník překročí limit marže, systém jeho pozici automaticky uzavře. Tento mechanický efekt se rychle mění v dominový pád. Z pár likvidací je během minut tržní masakr.
Média mezitím chrlí titulky o „ztrátách miliard dolarů“, což paniku jen zvyšuje. Investoři pak reagují emocionálně a stahují kapitál z trhu.
Některé kryptoměny se začaly pozvolna zotavovat poté, co Čína upřesnila, že vývoz vzácných kovů nebyl úplně zakázán. Bitcoin se například v minulém týdnu vyšplhal nad 116 000 USD, ale brzy poté znovu oslabil po nejednoznačném projevu Jeroma Powella.
Páka: Dobrý sluha, zlý pán
Matteo Greco z krypto firmy Fineqia upozorňuje, že i když čísla mohou být přehnaná, dopad nelze bagatelizovat.
„Leverage funguje obousměrně. Zatímco jeden obchodník přijde o margin, jiný díky likvidaci vydělá.“
Při páce 2x tvoří marže zhruba 50 % likvidované hodnoty, při 5x páce už jen 20 % a při 10x klesá na pouhých 10 %. Greco vysvětlil, že přesně odhadnout skutečné kapitálové ztráty z likvidačních čísel je velmi obtížné, protože burzy i jurisdikce umožňují rozdílné limity páky.
Přesto podle něj částka 19 miliard dolarů v tomto případě slouží jako barometr tržního napětí.
„Likvidace nejsou dokonalým měřítkem celkových ztrát, ale ukazují, jak velká část pákových pozic byla nuceně uzavřena. To signalizuje výrazné snížení přílivu kapitálu a důvěry obchodníků.“
Greco dodal, že psychologický dopad bývá často větší než ten finanční. Výsledkem bývá spirála paniky, která se často přelije i do spotového trhu.
Jak burzy nafukují čísla
Podle dat CoinGlass pocházela většina likvidací z burz Hyperliquid, Bybit a Binance.
Experti však upozorňují, že způsob, jakým burzy tato čísla počítají, výrazně nafukuje jejich rozsah. CEO platformy NoOnes, Ray Youssef, vysvětlil:
„Burzy počítají celou velikost uzavřené pozice, nikoli margin, který obchodník ztratil.“
Jinými slovy – když burza zlikviduje pozici o velikosti 100 000 dolarů, ale trader měl jen 10 000 vlastních, do statistik se zapíše celých 100 000.
Krypto krach jako očista trhu
Přesto Youssef i další analytici tvrdí, že tyto masivní likvidace mají i pozitivní efekt.
„V každém cyklu si kryptotrh projde nuceným resetem. Jsou sice bolestivé a chaotické, ale pomáhají vyčistit systém od “kasino-spekulace”, která roste ve chvíli, kdy se nadměrné využívání páky stane běžnou praxí.”
Z celé epizody vyplývá jasné ponaučení:
- Likvidace nejsou totéž co ztráty.
- Vysoká páka láká rychlým ziskem, ale často přinese rychlý konec.
- Panika je nakažlivější než jakýkoli medvědí trh.
Jak poznamenal Udi Wertheimer:
„Bylo to drsné, ale ne tak hrozné, jak si všichni myslí. Za týden si na to už nikdo nevzpomene.“