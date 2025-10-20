Bitcoin je zázrak, protože přežil rekordní likvidace pozic za 21 miliard USD!
Bitcoin vstoupil do října s dramatem, které by dříve poslalo trh do hlubokého propadu – tentokrát však výsledek překvapil. Navzdory zvýšené volatilitě, přepáleným pozicím a nervózní náladě investorů se největší kryptoměna na světě dokázala udržet v růstovém trendu. Zatímco někteří analytici varovali před začátkem nové fáze ochlazení, jiní mluví o nečekané síle trhu.
Likvidace za 21 miliard USD otřásla trhem, ale uptober zůstává v zelených číslech
Likvidace v hodnotě přes 21 miliard USD během několika hodin otřásla kryptotrhem do základů. Šlo o největší výplach pákových pozic v historii digitálních aktiv, který zasáhl prakticky všechna hlavní aktiva včetně bitcoinu a etherea.
Masivní deleveraging způsobil prudký propad cen, kdy bitcoin krátce klesl k hranici 102 tisíc USD. Trh se na okamžik ocitl v panickém režimu, likvidace se řetězově spouštěly napříč burzami a objemy obchodů dosáhly rekordních hodnot.
Hlavním spouštěčem této vlny byla zpráva o zhoršujících se obchodních vztazích mezi USA a Čínou, která vyvolala ústup investorů z rizikových aktiv. Mnozí očekávali, že takto silný zásah bude znamenat začátek nového medvědího trendu. Jenže realita se ukázala být jiná – po úvodní panice se trh začal stabilizovat a bitcoin ztráty postupně umazal.
Analytik Scott Melker popsal vývoj jako „malý zázrak“. Připustil, že po historické likvidaci čekal výrazně horší výsledek, přesto říjen zůstává v kladném teritoriu. „Toto není rok 2017 ani 2021. To, co jsme viděli, nebyla fundamentální slabost, ale strukturální událost,“ uvedl Melker ve svém komentáři. Uptober tak znovu potvrdil, že kryptoměnový trh se vyvíjí – volatilní, ale odolnější než kdy dřív.
Po pádu o miliardy: bitcoin ztrácí 7 %, ethereum 12 %, zlato roste
Po počátečním výplachu se bitcoin i ethereum ocitly pod silným prodejním tlakem. Bitcoin ztratil přibližně 7 % své hodnoty a krátce klesl na 102 tisíc dolarů, zatímco ethereum se propadlo o více než 12 %. I přes prudké výkyvy však oba trhy ukázaly překvapivou stabilitu – prodeje se rychle zpomalily a část kapitálu se přesunula do bezpečnějších aktiv.
Jedním z hlavních vítězů této přesuny byl trh se zlatem, který vystřelil nad 4 100 dolarů za unci – poprvé v historii. Tento pohyb analytici vnímají jako signál, že investoři nepanikaří, ale spíše reagují strategicky, když krátkodobě přesouvají kapitál do stabilnějších nástrojů. Zároveň však data ukazují, že většina investorů zůstává v zisku, což podporuje argument o celkové síle trhu.
Podle on-chain analýzy je až 97 % nabídky bitcoinu aktuálně v zisku. Tak vysoký podíl historicky naznačuje pozdní fázi býčího cyklu, ale zároveň ukazuje, že trh si i po extrémní likvidaci zachoval strukturu. Přestože volatilita zůstává vysoká, investoři zatím neprojevují známky paniky – spíše vyčkávají, zda se „malý zázrak“ udrží i ve druhé polovině října.
Noví velryby přebírají kontrolu, krátkodobí držitelé dominují trhu
Podle dat analytické platformy CryptoQuant vstoupil bitcoin do nové fáze cyklu – z optimismu do euforie. Indikátor NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) se vyšplhal na hodnotu +0,52, což historicky značí období, kdy většina investorů drží ziskové pozice a trh se blíží k přehřátí. Podobné hodnoty bylo možné pozorovat i v letech 2017 a 2021, těsně před vrcholy tehdejších býčích trhů.
Zásadní změnou je ale rekordní podíl krátkodobých držitelů, kteří nyní tvoří až 44 % realizované kapitalizace bitcoinu – nejvyšší podíl v historii. Tento přesun ukazuje, že část dlouhodobých investorů začala vybírat zisky, zatímco na trh vstupují noví účastníci, často s menším časovým horizontem a vyšší tolerancí k riziku. Takzvané „nové velryby“ tak přebírají kontrolu nad dynamikou trhu a zvyšují jeho krátkodobou citlivost na volatilitu.
Navzdory tomuto vývoji zůstává strukturální podpora trhu silná. Příliv kapitálu do ETF fondů, rostoucí likvidita stablecoinů a pokračující institucionální zájem pomáhají absorbovat prodejní tlak. Podle říjnové zprávy se kapitalizace stablecoinů během posledních dvou měsíců zvýšila o téměř 15 miliard USD, což poskytuje trhu čerstvou likviditu a prostor pro další růst.
Rozvoj infrastruktury udržuje býčí příběh při životě
Navzdory krátkodobým otřesům zůstává základní infrastruktura kryptotrhu pevná a dále se rozvíjí. Analytik Scott Melker ve svém komentáři zdůraznil, že „i přes volatilitu vidíme, jak trh zraje – veřejné instituce přidávají bitcoin do rozvah, regulace se zpřehledňují a infrastruktura se rozšiřuje“.
Podle něj se tak potvrdilo, že současný trh není pouze o spekulacích, ale o postupném vytváření finančního ekosystému, který stojí na reálném kapitálu.
Zajímavý posun nastal i v rámci tradičního finančního sektoru. Lucembursko se stalo prvním státem v eurozóně, který oficiálně povolil držbu bitcoinu ve státních rezervách, zatímco CME Group oznámila přípravu na 24/7 obchodování futures kontraktů. Tyto kroky signalizují, že integrace kryptoměn do globálního finančního systému pokračuje rychlejším tempem, než mnozí očekávali.
Současně se objevují varovné signály. Data z Glassnode ukazují, že open interest na bitcoin futures trzích dosáhl nových maxim a financování se zvýšilo nad 8 % anualizovaně – úrovně, které v minulosti často předcházely korekcím. Přesto však příliv kapitálu do ETF fondů zůstává silný a celkový objem držby bitcoinu institucionálními subjekty roste.
Zatímco drobní investoři po likvidaci spíše vyčkávali, institucionální kapitál zůstal aktivní a pomohl trhu udržet stabilitu. ETF fondy i velké korporace pokračují v nákupech, čímž potvrzují dlouhodobou důvěru v trh. Výrazným příkladem je společnost Strategy, která tento týden nakoupila 220 bitcoinů v hodnotě přibližně 27 milionů USD. Takové kroky posilují narativ, že bitcoin se z krátkodobého spekulativního aktiva postupně stává uznávanou součástí.
Největší ETF fondy – například BlackRock iShares Bitcoin Trust či Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund – zároveň pokračují v rekordních přílivech kapitálu. Jen během jediného týdne do nich přiteklo více než 2,2 miliardy USD, což pomohlo vyrovnat prodejní tlak po říjnovém výplachu. Podle analytiků jde o zásadní rozdíl oproti minulým cyklům, kdy trh stál převážně na retailové euforii.
Právě proto se stále častěji mluví o bitcoinu jako o „digitálním zlatém standardu“. V době, kdy tradiční trhy čelí geopolitickým i ekonomickým tlakům, působí kryptoměny jako nový nástroj diverzifikace a uchování hodnoty. Kombinace nákupů velkých fondů, firemních strategií a stabilní infrastruktury vytváří pevný základ pro možné pokračování býčího trendu.
Technický výhled: trh hledá rovnováhu mezi zotavením a korekcí
Podle on-chain analytika Aliho Martineze se bitcoin stále obchoduje zhruba 19,4 % nad průměrnou férovou hodnotou (Mean Fair Value Band) na úrovni 96 500 USD. Pokud by se trhu nepodařilo překonat odpor kolem 119 000 USD, existuje zvýšené riziko návratu k nižším úrovním – zejména v pásmu 105–107 tisíc USD.
Z technického pohledu zůstává bitcoin nad 135denním klouzavým průměrem, což naznačuje, že struktura trhu je zatím zachována. Ukazatel Young Supply MVRV se přiblížil hodnotě 1,0, což obvykle znamená ochlazení po spekulativní fázi, aniž by došlo k výraznému narušení trendu.
Pokud se však cena neudrží nad 115 000 USD (Realized Price obchodníků), může to signalizovat slábnoucí momentum. Naopak průlom nad 119 000 USD by znovu potvrdil „malý zázrak“, o kterém mluvil Melker, a otevřel cestu k růstu do závěru roku.
Závěr: I přes velké propady je trh velmi odolný
Říjnový „uptober“ ukázal, že kryptoměnový trh dokáže být překvapivě odolný i po největší likvidaci v historii. Bitcoin se po pádu rychle zotavil, instituce nadále nakupují a trh si udržuje pozitivní momentum. Ukazuje se, že kryptoměny už nejsou pouhou spekulací, ale stále více připomínají plnohodnotné finanční prostředí s rostoucí infrastrukturou a zapojením velkých hráčů.
Přesto je důležité zůstat obezřetný. Kryptoměny zůstávají vysoce volatilním trhem, který se může během několika hodin otočit opačným směrem. I když institucionální zájem a nové nástroje, jako jsou ETF fondy, přinášejí určitou stabilitu, riziko náhlých výkyvů zůstává součástí hry.
Investoři by proto měli přistupovat k trhu s rozvahou – investovat jen prostředky, které si mohou dovolit ztratit, a řídit se dlouhodobou strategií místo emocí. Jak ukázal letošní říjen, v kryptu může být jeden den zázrakem a druhý varováním.