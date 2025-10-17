Americký Fed dává trhům růstový signál!
Americký Fed stojí před klíčovým obratem. Šéf centrální banky Jerome Powell oznámil, že tříletý proces kvantitativního utahování (QT), tedy snižování bilance Fed, se blíží ke konci. Tento krok by mohl znamenat zásadní obrat v měnové politice USA.
Předseda Fedu však vyslal varovný signál směrem ke Kongresu. Ten podle něj může svou legislativní aktivitou ohrozit stabilitu úrokových sazeb a tím i důvěru v americký finanční systém.
Fed signalizuje konec QT, ale varuje před rizikem z Kongresu
Powell vystoupil na konferenci National Association for Business Economics ve Filadelfii. ve svém projevu připomněl, že konečná fáze QT přichází ve chvíli, kdy se americký trh práce začíná ochlazovat a přibývá známek zpomalování ekonomiky.
Powell otevřeně připustil, že rizika poklesu zaměstnanosti narůstají, což je pro Fed jasné varování, že současné nastavení měnové politiky už působí restriktivněji, než je nutné. Naznačil proto, že další snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na zasedání 28.–29. října zůstává stále na stole.
Jinými slovy – centrální banka začíná přehodnocovat míru restrikce své politiky, aby podpořila stabilnější hospodářský růst a předešla výraznějšímu zpomalení.
Fed přitom od poloviny roku 2022 pozvolna snižuje svou rozvahu, která po pandemických stimulech vystoupala na téměř 9 bilionů dolarů.
Powell zároveň varoval Kongres před návrhem, který by zrušil pravomoc Fedu vyplácet úroky z bankovních rezerv. Podle Powella by takový krok mohl vést k tomu, že centrální banka „ztratí kontrolu nad sazbami“ – což by znamenalo chaos nejen na finančních trzích, ale i v reálné ekonomice.
Podle něj by zrušení možnosti platit úroky z rezerv donutilo centrální banku k masivním prodejům státních dluhopisů a hypotečních cenných papírů. Fed přitom v současnosti stále vykazuje ztrátu kvůli vysokým sazbám, ale Powell ujistil, že jde o „dočasný a historicky ojedinělý stav“.
Bilance Fedu se zmenšila o 2,4 bilionu dolarů
Od poloviny roku 2022 Fed nechává své maturující dluhopisy postupně dobíhat bez reinvestice, čímž zmenšil svou bilanci o přibližně 2,4 bilionu dolarů. Powell však upozornil, že další redukce rezerv by mohla ohrozit likviditu a omezit úvěrovou aktivitu.
Fed podle něj neplánuje návrat na předpandemickou úroveň kolem 4 bilionů USD. Důvodem je, že nerezervní závazky zůstávají výrazně vyšší než v roce 2019, konkrétně o 1,1 bilionu dolarů.
Powell připustil, že centrální banka měla pandemické kvantitativní uvolňování (QE) ukončit dříve, aby zabránila přesycení trhů levnou likviditou.
K situaci na trhu práce poznamenal, že jak propouštění, tak přijímání nových zaměstnanců zůstává na nízké úrovni, ale firmy už nemají takový problém obsadit pozice.
Podle nejnovějších dat agentury ADP americké firmy v září zrušily přibližně 32 000 pracovních míst. To je důkazem, že ekonomika zpomaluje. Firmy začínají být opatrnější, omezují náklady a snižují zaměstnanost, což je typický signál ochlazování trhu práce.
Kongres jako hrozba pro hlavní nástroj Fedu
Powell se ostře vymezil vůči návrhu některých zákonodárců, kteří usilují o zrušení možnosti Fedu vyplácet úrok z bankovních rezerv. Upozornil, že právě tento mechanismus je zásadním nástrojem měnové politiky od roku 2008.
Návrh předložený senátorem Tedem Cruzem sice Senát minulý týden odmítl, ale debata pokračuje. Powell upozornil, že podobné návrhy mohou podkopat nezávislost Fedu, která je základem důvěry v americkou ekonomiku.
Zároveň uvedl, že vládní shutdown, který začal 1. října, ztížil přístup k ekonomickým statistikám. I tak však centrální banka pozoruje, že dostupné ukazatele naznačují překvapivou odolnost ekonomiky.
Konec QT jako nový býčí signál pro krypto
Powellovy výroky okamžitě zarezonovaly i v krypto sektoru. Arthur Hayes, spoluzakladatel BitMEXu, tweetoval:
„Tak tady to máte, QT je u konce. Nakupte všechno, co se dá!“
Investoři tak začali sázet na návrat likvidity, což v minulosti podpořilo prudký růst rizikových aktiv včetně kryptoměn.
Podle Larka Davise by ukončení QT bylo „super-mega bullish pro bitcoin i altcoiny“.
Podobně Chamath Palihapitiya uvedl, že po ukončení QT přijdou další snížení sazeb. V této souvislosti odsoudil postup Powella, který podle něj zareagoval příliš pozdě.
Podle ekonoma Michaela Feroliho z J.P. Morgan by ke zrušení dalšího snížení sazeb muselo dojít pouze v případě „zásadního obratu na trhu práce“. Banka aktuálně očekává dvě další snížení v roce 2025 a jedno v roce 2026.
Zlato láme rekordy, bitcoin ztrácí
Zlato vystoupalo až na nové historické maximum přes 4 200 USD za unci díky geopolitickým rizikům, nákupům centrálních bank a přílivům do ETF fondů. Podle analytika Matta Simpsona z firmy StoneX se z růstu stává momentum trade, kdy obchodníci nakupují jen proto, že „cena utíká“.
Na kryptoměnových trzích se euforie mísí s opatrností. Bitcoin se aktuálně obchoduje mezi MVRV Mean Bandem na 96 500 USD a rezistencí +0,5σ na 119 000 USD. Model MVRV porovnává tržní kapitalizaci bitcoinu s realizovanou, což ukazuje, že se BTC aktuálně obchoduje o 19 % nad férovou hodnotou.
Analytik Ali Martinez upozorňuje, že bitcoin si musí přesvědčivě udržet 119 000 USD, aby si zachoval býčí strukturu. Pokud se mu to nepodaří, může následovat korekce zpět k 96 000.
Z technického pohledu se bitcoin nachází v nepříznivém poměru rizika a výnosu. V takové situaci investoři pozorně sledují právě signály z Fedu, protože jakékoli uvolnění měnové politiky by mohlo znamenat návrat kapitálu do kryptoměn, zlata i akcií.
Ale jak Powell naznačil, stačí jediný chybný krok Kongresu a trhy mohou znovu spadnout do chaosu.