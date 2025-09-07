توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): الطلب المؤسساتي وتجميع الحيتان يشيران إلى ارتدادة محتملة

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال عطلة نهاية الأسبوع على انخفاض بنسبةٍ تجاوزت 2% حول 4,300$. رغم هذا التراجع، فإن استمرار ورود استثماراتٍ مؤسساتيةٍ ومُواصلة الحيتان (كبار المستثمرين) أنشطة تجميع أرصدة العملة يُسهمان في إكسابها زخماً يتيح لسعرها إمكانية الارتداد؛ فعلى الرغم من أن سعرَ العملة ما يزال يشهد تقلباتٍ مؤقتة، إلا أن مؤشرات التحليل الفني والوضعية الحالية يُظهران أن السعر قد يتجه قريباً إلى اختبار حواجز مقاومةٍ أعلى.

الاستثمارات المؤسساتية تدعم عملة إيثيريوم (Ethereum)

أبدى أداء سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ملامح قوة بدعم من ورود استثماراتٍ تقارب 450 مليون دولار إلى صناديقها المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs)، حيث تقود شركة بلاك روك (BlackRock) وغيرها من المؤسسات الكبرى هذا الطلبَ المستمر، ما يشير إلى أنه يُنظر إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) كأصلٍ استثماري طويل الأجل، وليس كأداة استثماريةٍ مؤقتة، خاصةً وأن استمرار ورود استثماراتٍ كهذه يُسهم في تمتعها باهتمام شرائي ويدعم استقرار تحركاتها السعرية، لتُصبح عملة إيثيريوم (Ethereum) إحدى أبرز أصول المحافظ الاستثمارية الشائعة.

كذلك، يجتذب ورود استثماراتٍ جديدة باستمرار إلى صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs) أعداداً من المُستثمرين الأفراد ممّن يجدون في تبنيها واسع النطاق دليلاً على صحة توجهاتهم، حيث يُسهم التأثير المزدوج لتمتعها بثقة الحيتان واستمرارها بتلقي استثماراتٍ مؤسساتية في وضع أساس قوي لانطلاقةٍ أكثر استدامة بمجرد اختراق مستويات المقاومة.

أبرز ما يشعل أجواء التفاؤل:

ورود استثماراتٍ بقيمة 450 مليون دولار إلى صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs) يسهم في استقرار السوق.

انخراط شركة بلاك روك (BlackRock) في استثماراتها يشعل تبنيها المؤسساتي.

استمرار ازدياد اهتمام المستثمرين الأفراد بالعملة إثرَ التهافت المؤسساتي عليها.

أنشطة تجميع الحيتان توحي بتعافٍ محتمل

يواصل كبار المستثمرين -ممّن يطلق عليهم لقب “الحيتان”- تجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) بهدوء خلال فترات التراجع، في دلالةٍ على أنهم يرون في شرائها عند المستويات السعرية الحالية قيمة إضافية؛ فلطالما مهّدَت أنشطة تجميع الحيتان لارتدادة لافتةٍ وفقاً لبياناتها التاريخية، حيث يُبادر هؤلاء المستثمرون عادةً إلى اتخاذ القرارات قبل بقية المتعاملين في السوق.

وحتى مع تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بأكثر من 2%، تشير أنماط تجميع أرصدة العملة إلى وجود ثقةٍ بتحقيق مكاسب متوسطةٍ إلى طويلة الأجل. أما بالنسبة للمستثمرين، فربّما يعني ذلك أن المؤسسات الاستثمارية تتوقع انطلاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متجاوزاً حواجزه الحالية فور توفر أجواء الاقتصاد الكلي المواتية.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (ETH/USD): النظرة الفنية

تبقى توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) سلبيةً بشكلٍ طفيفٍ نتيجة تشكيل تحركاته نمط المثلث الهابط نظراً لتكراره اختبار مستوى الدعم البالغ 4,250$ وفشله في اختراق حاجز 4,490$، لتعكس تحركاته الأخيرة واقترابه من نقطة التقاء خطي المثلث تراجع حدة التقلبات، وهو غالباً ما يُمهّد لاختراق وشيك.

فعلى المخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات، يوفر خط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 فترة تداول (SMA-50) -المستقر عند 4,370$- أقرب حواجز المقاومة، بينما يُمثل نظيره بمدى 200 فترة (SMA-200) -المتوضّع عند 3,872$- دعماً لمساره الصاعد الممتد، كما تشير أنماط شموع التداول -من نوعية شمعات دوجي صغيرة الحجم ونظيرتها ممتدة الذيل للأسفل- إلى تردد واضح. مع ذلك، تُظهر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) -المشيرة إلى 44- تباعداً صاعداً طفيفاً في دلالةٍ على مرور العملة بموجة تجميع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

هنا، قد يؤدي اختراق السعر لحاجز 4,490$ إلى انطلاقه صوب 4,665$ وربما 4,865$، مُستكملاً بذلك مُستهدف اختراق نمط المثلث. على النقيض من هذا، فإن الفشل بالتماسك أعلى 4,250$ يُعرّضه إلى التراجع حتى 4,070$ وربّما 3,940$، مع تمثيل خط مؤشرSMA-200 عند 3,872$ مستوى الدعم المحوري.

بالنسبة للمتداولين، فإن الإستراتيجية المقترحة بسيطة للغاية، وتتمثل بانتظار تأكيد وجهة الاختراق، فظهور شمعةٍ ابتلاعية صاعدة مصحوبةٍ بازدياد أحجام التداول سيُرجّح مواصلة الارتفاع، بينما يمكن لتشكل نمط الغربان السود الثلاثة (3 شموع حمراء متتالية) ترجيحُ تعرّض العملة إلى موجات بيع إضافية. أما على المدى الطويل، فيُمكن لاكتساب زخم يُمكّنُ السعرَ من اختراق حاجز 4,490$ أن يتيح لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ جديدة، تماماً مثلما حدث مع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

وقد تعتمد الخطوة التالية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على هذا الاختراق الفني؛ فبرغم بقاء الطلب المؤسساتي وأنشطة الحيتان إيجابية، هناك حاجةٌ إلى تأكيد إضافي قبل الانطلاقة المنتظرة، فإذا نجَح سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) باختراق حاجز المقاومة، فقد يشعل ذلك موجة ارتفاع أقوى تُعزّز مكانتها كقائدة لمنصات العقود الذكية الرائدة في الاقتصاد الرقمي.

