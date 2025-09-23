توقعات أسعار الكريبتو اليوم 23 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)

برغم انتكاسة السوق اليوم، تبدو توقعات أسعار هذه العملات الثلاث مبشرةً للغاية.

انخفضت أسواق الكريبتو اليوم بنسبة 4%، ما أثر سلباً على توقعات أسعار الكريبتو لعملة ريبل (Ripple) وعملة باي (Pi Network) وعملة بيبي (Pepe)، فقد تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية إلى ما دون 4 تريليون دولار، وجاءت عملتا إيثيريوم (Ethereum-ETH) وسولانا (Solana-SOL) من بين أكبر الخاسرين بتسجيلهما انخفاضاً بنسبة 6% و7% توالياً.

مع ذلك، ربّما تمهّد انتكاسة اليوم الطريقَ لانتعاشةٍ قويةٍ خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع بقاء الصورة العامة للسوق إيجابيةً للغاية، وهو ما ينطبق بشكلٍ خاص على عملتي ريبل (Ripple) وبيبي (Pepe) اللتين قد تشهدا ارتفاعاً قوياً لاحقاً هذا الأسبوع.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة ريبل (Ripple-XRP): الأساسيات القوية وآفاق الـ ETF الإيجابية يُمكنها دفع سعر العملة إلى مستويات غير مسبوقة

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 5.5% اليوم ليصل إلى 2.86$، مُسجّلاً تراجعاً بنسبة 7% في أسبوع و8% في شهر. ويعود أحد الأسباب الرئيسية لتراجع اليوم إلى ازدياد استخدام الرافعة المالية، أو بالأحرى موجة التصفية التي أعقبت تسجيل مستوياتٍ عاليةٍ من مضاعفات الرافعة المالية.

Crypto Leverage Just Snapped



Why this report matters



Yesterday, we felt compelled to publish a rare Sunday note, “Why High Leverage and Low Liquidity Could Be a Dangerous Mix,” warning that “the combination suggests faster traders are turning more cautious, leaving BTC, ETH,… pic.twitter.com/a6agJBqgF7 — 10x Research (@10x_Research) September 22, 2025

وعلى الرغم من تأثر عملة ريبل (Ripple) بهذه الانتكاسة عموماً، بقيت العملة محتفظةً بمكاسبَ نسبتها 370% مقارنة بقيمتها قبل 12 شهراً، ما يؤكد تمتعها بالقوة على المدى المتوسط ​​والطويل.

جاء هذا الزخم بفضل النمو القوي لشركة ريبل (Ripple Labs) كأحد موفري خدمات الدفع الدولية، حيث وقّعت الشركة شراكاتٍ جديدةً خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى توسّعها باتجاه أسواق جديدة.

في المقابل، اتسمَّ أداء سعر عملة ريبل (Ripple) مؤخراً بالضعف، وسط إظهار المؤشرات الفنية للعملة إعادة ملامسة نطاق البيع الزائد بعد أن أظهرت علامات تعافٍ الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاصة بها (باللون الأصفر) إلى ما دون 50، بينما يُوشك مؤشر MACD (بالبرتقالي والأزرق) على أن يبعَث بإشاراتٍ سلبيةٍ مجدداً.

المصدر: TradingView

وبالنظر إلى قوة الاحتمالات المُرجّحة لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على بعض طلبات إنشاء صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (spot XRP ETFs) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فقد تمثل الفترة الحالية فرصةً مثاليةً لإعادة الشراء؛ ومن المتوقع أن يستعيد سعرها علامة 3$ بحلول النصف الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أو ينطلق إلى 4$ في تشرين الثاني/نوفمبر بدعمٍ من الموافقة على طلبات صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة، ما يتيح له تجاوز 5$ نهاية العام.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة باي (Pi Network-PI): التراجع الحاد لقيمة العملة البديلة الشهيرة يستمر

تبدو توقعات سعر عملة باي (Pi Network) غير مبشرة للغاية حالياً، لا سيّما بعد انخفاضه بنسبة 18% في آخر 24 ساعة؛ فباستقرار سعرها عند 0.2768$ حالياً، تفقد العملة 20% من قيمتها خلال شهر وبنسبةٍ مقلقةٍ تبلغ 90% مقارنةً بأعلى مستوياتها المُسجّلة على الإطلاق عند 2.99$ أواخر شباط/فبراير الماضي (عقبَ وقتٍ قصير من إطلاق البلوكتشين الرئيسية)، ويبدو من مخططها البياني أنها قد تعاني من فقدان تام للقيمة.

المصدر: TradingView

وباستثناء ارتفاع لم يدُم طويلاً أواخر أيار/مايو، تشهد عملة باي (Pi Network) انخفاضاً متواصلاً منذ أواخر شباط/فبراير، ويبدو حالياً أن سعرها قد ينهار تماماً إذا كسر قناته الهابطة، ما قد يُعجّل بتراجع حاد يثير موجات بيع إضافية تثير تراجعاتٍ أقوى.

غيرَ أن ما يثير القلق بشكلٍ خاص بشأن الانتكاسة السعرية الممتدة لعملة باي نيتوورك (Pi Network) هو أنها جاءت رغمَ جهود مطوّري المشروع لتحسين استخدامات العملة، فقد شهدنا إصدار نسخة Linux من برمجية عقد التدقيق Pi Node وPi App Studio لتسهيل التطوير، وصندوقاً استثمارياً بقيمة 200 مليون دولار، لكنّ كلَّ ذلك لم يُجدِ نفعاً.

وقد يبدو الأمل الوحيد المتبقي لإنقاذ سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) هوَ إدراجُها في منصة بينانس (Binance) وغيرها من منصات التداول الكبرى، كمنصات كوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken) وبيتستامب (Bitstamp)، وعندها قد يُعاود سعر العملة ملامسة مستوى 1$ وربما 2$ نهاية العام، وإلا فقد يهوي سعرُها أكثرَ من ذلك.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة بيبي (Pepe-PEPE): أنشطة تجميع الحيتان توحي بانطلاقة قوية في الربع الرابع

يتم تداول عملة بيبي (Pepe) حالياً بسعر 0.0000096$، ما يُمثل خسائر بنسبة 7.5% في يومٍ واحد وانخفاضاً بنسبة 14% في الشهر الأخير.

في المقابل، يبقى سعر عملة بيبي (Pepe) مُحتفظاً بمكاسب مقارنة بقيمته قبل 12 شهراً بنحو 18%؛ ورغمَ أنّ هذه الزيادة السنوية تُعدّ متواضعةً نوعاً ما، إلا أنها ربّما تعني المزيد من المكاسب المستقبلية، فكما يُوضح مخططها البياني، تمر العملة حالياً بموجة بيع زائد بعد أن أظهرت علامات انتعاشٍ خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: TradingView

وعلى الرغم من أنّ الوضع الحالي قد يكون مخيباً للآمال، قد يشهد سعر عملة بيبي (Pepe) ارتدادةً قوية نظراً إلى بلوغ مؤشراته الفنية أدنى مستوياتها. فمثلاً، تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 40، وقد يستمر تراجعه حتى تواصل تراجُعها إلى 30 وربّما أقل، ليعاود الارتفاع بمجرد ملامسة هذه المستويات.

ومن المتوقع أن ينتعش السعر قريباً نظراً لأنّ الحيتان (كبار المستثمرين) شرعوا بتجميع أرصدة عملة بيبي (Pepe) بكمياتٍ كبيرة مع انخفاض سعرها الأسبوع الماضي، لذا قد يُعاود السعر ملامسة 0.000010$ نهاية الأسبوع، قبل أن يرتفع إلى 0.000020$ في تشرين الثاني/نوفمبر، وربّما إلى 0.000050$ بنهاية العام.

عملة بيبي نود (PEPENODE-PEPENODE) تواصل بهدوء تشييد إمبراطورية التعدين من أجل الكسب، فهل يصبح اكتتابها الأكثر إثارة في عام 2025؟

على الرغم من احتمالية ارتفاع أسعار العملات المذكورة أعلاه في الربع الرابع، هناك عملات أخرى أحدَثُ يمكنها توفير مكاسب أقوى أبرزها عدد من عملات الاكتتاب، والتي غالباً ما تشهد ارتفاعاً حاداً فور إطلاقها للتداول، وبخاصةٍ إذا تمتعت باكتتاب مثير.

وتُعَد عملة بيبي نود (PEPENODE) ​​إحدى العملات المميزة التي تشهد اكتتاباً مثيراً للغاية حالياً، وهي عملة ميم قائمةٌ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وتتّبع نهجاً مبتكراً في التعدين.

فقد نجح اكتتابها بجمع 1.4 مليون دولار حتى الآن، في دلالةٍ قويةٍ على تمتعها بآفاق نمو قوي بمجرّد إطلاقها لاحقاً هذا العام.

Log in and Mine WHEREVER you are 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/hE6oLXBvMi — PEPENODE (@pepenode_io) September 20, 2025

وتقدم العملة نفسَها باعتبارها أولى عملات الميم المُوفرة لآلية التعدين من أجل الكسب (M2E)، والتي تسمح لمالكيها بكسب مكافآتٍ عبر تجميع معدات تعدين افتراضية ضمن نظامٍ تقنيّ تفاعليّ مثير.

فبإنفاق أرصدة عملة بيبي نود (PEPENODE) على شراء عُقد التعدين والتحديثات المتوالية، يُصبح بإمكان المستخدمين توسيع نطاق أنشطتهم التعدينية وتلقي مكافآتٍ إضافيةٍ من العملة، ضمن آليةٍ مُصممَّةٍ لتشجيع المشاركة المستمرة والطلب المستدام.

بالتالي، قد يرتفع سعر عملة بيبي نود (PEPENODE) كثيراً بمرور الوقت، مع ازدياد أعداد المستخدمين ممّن يسارعون إلى امتلاك المزيد منها لتلقي أعلى العوائد الممكنة.

لكنّ الأكثر إثارةً للاهتمام هو أن عُقد التدقيق المشتراة مبكراً ستُوفر لمالكيها مكافآتٍ أكبر، ما يشجّع على التبنّي المبكر والنمو السريع.

ويُمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتاب بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيبي نود (PEPENODE) وربط محفظة كريبتو متوافقةٍ كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) وشراء عملة بيبي نود (PEPENODE) بسعرها الحالي البالغ 0.0010702$، علماً أنه من المقرر استمراره بالارتفاع مع توالي مراحل الاكتتاب وحتى انتهائه.