ارتفاع القيمة السوقية لقطاع الكريبتو بنسبة 2% مع اقتراب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من 118,000$ بعد خفض الفيدرالي معدل الفائدة

عكست أسواق العقود الآجلة بالفعل خفض الفيدرالي مُعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع احتماليةٍ بلغت 96%، ما دفع المتداولين لتفسير هذه الخطوة بكونها النموذج التقليدي لإستراتيجية "الشراء وقت الشائعة، والبيع عند تأكيد الخبر".

ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الكريبتو العالمي بنسبة 2% لتصل إلى 4.2 تريليون دولار يوم الخميس، بدعم من الارتفاع المستمر لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو مستوى 118,000$ بعد أن أتم الفيدرالي أول خفض لمعدلات الفائدة هذا العام.

مع ذلك، جاءت المكاسب محدودة، حيث قام المستثمرون بتقييم لهجة البنك المركزي الحذرة بشأن التحركات المستقبلية للسياسة النقدية، حيث سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفاعاً بنسبة 1% إلى 117,426$، كما ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 2.8% إلى 4,609$، وحققت عملة ريبل (Ripple-XRP) مكاسبَ قوية بنسبة 2.9% ليصل سعرها إلى 3.10$.

من جانبه، وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) خفض معدل الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء بأنه خطوة لإدارة المخاطر، مؤكداً أن صانعي السياسات ليسوا في عجلةٍ لتسريع دورة التيسير النقدي، وقد أدّت تعليقاته إلى خفض التوقعات بشأن المزيد من التخفيضات المكثفة، ما حدَّ من الحماس تجاه الأصول الخطرة.

المتداولون يتوقعون خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة ما يترك مساحة ضئيلة لأي ارتفاع مفاجئ

صوّتت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة بـ 11 صوتاً مقابل صوتٍ واحد لصالح خفض معدل الإقراض إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، أما الصوت المعارض الوحيد فهو المحافظ الجديد ستيفن ميران (Stephen Miran) الذي طالب بخفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية.

واستعدَّ المتداولون لهذه الخطوة إلى حدٍّ كبير، حيث أظهرت الأسواق الآجلة -وفقاً لأداة تتبع الفائدة الفيدرالية CME FedWatch- احتماليةً بنسبة 96% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما جعل القرار متوقعاً على نطاقٍ واسع.

وبفضل هذا التحرك المسبق، تم احتساب جزء كبير من أثر الخفض مسبقاً وظهر ذلك في الأسعار، ما أوجد بيئة وصفها المحللون بعملية “الشراء عند الشائعة، والبيع عند تأكيد الخبر”.

قرار الفيدرالي بشأن معدل الفائدة يخلق ظروفاً مواتية لسوق الكريبتو مع استمرار حذر المتداولين

قال أندرو فورسون (Andrew Forson) -رئيس شركة ديفاي تكنولوجيز ((DeFi Technologies- إن انخفاض تكاليف الاقتراض سيُؤدي في النهاية إلى توجيه المزيد من الاستثمارات نحو الأصول الرقمية، مضيفاً: “تكلفة رأس المال المنخفضة تشير إلى تدفق المزيد من رأس المال إلى قطاع الأصول الرقمية لأن معدل المخاطر المطلوب للمال أصبحَ أقل”. وأوضح أن منتجات الرهن والمشاريع القائمة على البلوكتشين قد تُمثل بدائل جذابة للسندات التقليدية، حيث تقدم كلاً من العوائد ونموّ القيمة.

ورغمَ خفض معدل الفائدة، حافظت أسواق العملات الرقمية على استقرارها، مع ثبات حجم عقود عملة بيتكوين (Bitcoin) الآجلة المفتوحة وعدم حدوث موجات تصفيةٍ كبيرة عقب قرار الفيدرالي، حيث أشار المُحللون إلى لهجة باول والبيانات الاقتصادية القادمة كعوامل رئيسيةٍ قد يجدر بالمتداولين أخذها بعين الاعتبار قبل فتح أي صفقاتٍ أكبر.

لهجة باول الحذرة تخفف من الأثر الفوري لقرار الفيدرالي على أسواق الكريبتو

تشير الأحداث السابقة إلى أن ارتفاع أسعار العملات الرقمية بعد خفض معدلات الفائدة غالباً ما يستغرق وقتاً طويلاً؛ فعندما خفّض الفيدرالي معدل الفائدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لفترة وجيزة بنسبة 5% قبل أن يشهدَ استقراراً نسبياً، فيما لم تظهَر المكاسب المستدامة إلا بعد عدة أسابيع.

ويُرجّح مراقبو السوق أن يتكرر السيناريو ذاته هذه المرة، إذ إن إصرار رئيس الفيدرالي جيروم باول على تبني نهج حذر إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو أبقى مستويات التقلب على المدى القصير منخفضة، حتى مع تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

من جهته، توقع توم لي من شركة بيتماين (BitMine) هذا الأسبوع أن تُحقق عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) “مكاسب ضخمة” في الأشهر الثلاثة المقبلة في حال واصل الفيدرالي مسارَه في التيسير النقدي، وتعكس وجهة نظره توقعاتٍ أوسع بأن الأصول الحساسة للسيولة ستتفوق عندما تتسارع دورة التيسير.

حتى الآن، تفاعل قطاع العملات الرقمية مع قرار الفيدرالي بقدر من التحفظ، حيث يترقب المتداولون إشارات اجتماع البنك المركزي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لتحديد ما إذا كانت خطوة الأربعاء تمثل بداية تحولٍ سياسي أوسَع أم مجرَّد إجراء استثنائي لمرة واحدة.