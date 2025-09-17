توقعات أسعار العملات الرقمية ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وبيبي (Pepe-PEPE) اليوم 17 أيلول/سبتمبر

هل تشهد أسعار عملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وبيبي (Pepe) ارتفاعاً حاداً مع بدء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

شهدت العملات الرقمية الرئيسية انتعاشاً طفيفاً اليوم، كما تحسّنت توقعات الأسعار لعملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وبيبي (Pepe) مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المرتقب بشدة هذا الأسبوع.

بشكلٍ عام، يشهد سوق العملات الرقمية أيضاً ارتفاعاً في قيمته الإجمالية بنسبة 0.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصلَ إلى 4.11 تريليون دولار، مع تحسّن معنويات المستثمرين بفضل الخفض المُحتمل لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

في هذا السياق، نلقي نظرةً مركّزةً على عملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وبيبي (Pepe)، والمُتوقَّع أن ترتفع أسعارُها في حال خفض معدلات الفائدة. أيضاً، سنُحلل أساسياتها ومؤشراتها الفنية، ونقدم توقعاتٍ حول مستقبلها على المَديَين القريب والبعيد.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 17 أيلول/سبتمبر

عملة ريبل (Ripple): الموافقة على صناديق ETF قد تدفع العملة البديلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.02$ اليوم، مُسجلاً تحسُّناً بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة و8% خلال أسبوعين.

وممّا يبعث على التفاؤل أيضاً أن العملة البديلة ما تزال منخفضةً بنسبة 3% خلال شهر، ما يعني أنها تتمتع بمجالٍ كبير للارتفاع أكثرَ هذا الأسبوع قبل الدخول في منطقة الشراء الشديد.

كما أن هناك العديد من الأسباب للتفاؤل بشأن عملة ريبل (Ripple) حالياً، وأبرزها توقعات بحصول عشرة صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (spot Ripple ETFs) على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الأشهر المقبلة.

في هذا الإطار، أشار محللو وكالة بلومبيرج إلى أن واحداً من هذه الصناديق -وهو صندوق REX-Osprey XRP- قد يبدأ التداول في وقتٍ مبكرٍ من هذا الأسبوع، ما قد ينعكس بقوة على سعر العملة.

ويتزامن ذلك مع وصول سعر عملة ريبل (Ripple) إلى حالةٍ مواتيةٍ للغاية في مخططه البياني، والذي يُظهر زيادة زخم ثابتة تأتي في الوقت المناسب مع تلقي الأخبار الإيجابية، سواء من جانب الاحتياطي الفيدرالي أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

المصدر: TradingView

وقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ريبل (Ripple) فوق مستوى 50 في الأيام الأخيرة (باللون الأصفر)، ويبدو أنه على وشك الارتفاع أكثرَ، بينما تَحوّل مؤشر MACD (بالبرتقالي والأزرق) إلى الإيجابية مؤخراً.

فعند النظر إلى هذه المؤشرات الفنية في ضوء نمو ريبل وتوسّعها الأخير كشركة تحويلات مالية دولية، فإنها تدعم ارتفاعاً مُتوقعاً لسعر عملة ريبل (Ripple) قد يصل إلى 3.50$ نهاية الشهر الجاري، بينما قد يشهد ارتفاعاً تصاعدياً يتجاوز 5$ في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

عملة سولانا (Solana): شركات الخزانة قد تدفع سعر العملة إلى مستويات غير مسبوقة خلال أسابيع

يتم تداول عملة سولانا (Solana) عند مستوى 235$، بعد أن ارتفع سعرها بنسبة 7.5% خلال أسبوع و22% خلال شهر، وهذا يمنح العملة زخماً كبيراً مع دخولنا فترةً مهمة في سوق العملات الرقمية، بعد أن استفادت عملة سولانا (Solana) من باقةٍ من الأخبار الإيجابية مؤخراً.

من ناحيةٍ أخرى، أعلنت المزيد من المؤسسات و/أو الشركات المُدرجة في البورصة عن إستراتيجياتها لإنشاء خزينة عملة سولانا (Solana)، ومنها شركة Forward Industries المدعومة من جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital)، وشركة Helius Medical.

كذلك، تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) نموَّها كمنصةٍ رائدة، كما يتضح من الارتفاع المستمر في إيرادات منصة إطلاق عملات الميم Pump.fun، على سبيل المثال.

ويمكن القول إن هذا يجعل عملة سولانا (Solana) أكثر العملات البديلة قوةً في السوق حالياً، حيث يُظهر مخططُها البياني اليوم أنها تقترب من تشكيل قمةٍ سعرية جديدة.

المصدر: TradingView

بناءً عليه، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في سعر عملة سولانا (Solana) مع نهاية الأسبوع، عقِبَ قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن معدلات الفائدة، قبل أن يشهدَ تصحيحاً طفيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما على المدى الطويل، فتشير توقعات صناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana ETFs) إلى أن آفاق العملة إيجابيةٌ للغاية، مع توقعاتٍ بتسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الرابع من العام، وقد تتجاوز 300$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تتخطى 400$ بحلول العام الجديد.

عملة بيبي (Pepe): شراء الحيتان يشير إلى ارتفاع قادم لعملة الميم

بشكل مماثلٍ للعديد من العملات الأخرى، فقد شهدت عملة بيبي (Pepe) تداولاً بثباتٍ نسبي في سعرها اليوم، والذي يبلغ حالياً 0.00001076$ بانخفاضٍ طفيفٍ جداً خلال 24 ساعة.

مع ذلك، ما يزال سعر عملة بيبي (Pepe) مرتفعاً بنسبة 11% خلال أسبوعين، في حين أن انخفاضه بنسبة 4% خلال شهر يمثل فرصةً لتحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل القريب.

ويدعم المخطط البياني وجهة النظر القائلة بأن عملة الميم هذه ما تزال في حالة بيع زائد وأنها على موعدٍ مع انتعاش قادم، ومثلما نلاحظ على المخطط التالي لم تتحوّل مؤشرات العملة إلى الإيجابية إلا مؤخراً، بعد أن سيطرت السلبية على معظم أدائها خلال شهر آب/أغسطس.

المصدر: TradingView

ويبدو أن الحيتان (كبارُ المستثمرين) بدؤوا بجمع عملة بيبي (Pepe) في الأيام الأخيرة استباقاً لارتفاعاتٍ كبيرة في الأسابيع و/أو الأشهر القادمة، وهذا يُعدُّ تطوراً مُشجعاً فيما يتعلق بتوقعات سعر عملة بيبي (Pepe) ويشهد على الشعبية المستمرة لعملة الميم هذه.

بناءً على ذلك، فقد نشهدُ وصول سعر عملة بيبي (Pepe) إلى 0.0000160$ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 0.000030$ بحلول عيد الميلاد.

عملة بيبي نود (PEPENODE-PEPENODE): الاكتتاب المثير لعملة التعدين من أجل الكسب يجمع 1.1 مليون دولار

تتمتع العملات الواردة أعلاه بفرصةٍ جيدة للارتفاع بقوة عندما يدخل سوق الكريبتو موجة الصعود المرتقبة. مع ذلك، قد يرغبُ المتداولون أيضاً بتنويع أنشطتهم عبر الاستثمار في عملاتٍ أحدَث، بالنظر إلى أن العملات الجديدة غالباً ما تتفوّق على معدلات نمو السوق، خاصةً مع بداية إدراجها في منصات التداول.

هذا ما يحدُث للعملات في طور الاكتتاب، والتي يُمكن أن تحقق الكثيرَ من الزخم أثناء مراحل بيعها، ويرتفع سعرُها عند الإطلاق.

The world’s first Mine-to-Earn meme coin is here.



Yep you read that right. ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/3j6C8mqmjW — PEPENODE (@pepenode_io) September 16, 2025

ومن بين عملات الاكتتاب الأكثرَ إثارة للاهتمام حالياً، تبرز عملة بيبي نود (PEPENODE)، وهي عملةٌ متوافقةٌ مع معيار ERC-20 تُقدّم مفهوماً جديداً للرهن.

وقد جمعت عملة بيبي نود (PEPENODE) حتى الآن 1.17 مليون دولار ضمن اكتتابها الذي انطلق الشهرَ الماضي فقط، بفضل جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين الجدد.

أما الأمر المثير للاهتمام في عملة بيبي نود (PEPENODE)، فهوَ إطلاقُها بنظام رهن “التعدين من أجل الكسب”، حيث يُمكن لمالكيها بناءُ منصات التعدين الافتراضية الخاصة بهم.

أخيراً، فباستخدام عملة بيبي نود (PEPENODE) لشراء المزيد من عُقَد التعدين الافتراضية، يُمكن للمستخدمين رفع عوائدهم من الرهن. ومن المرجّح أن تُحفّز هذه الآلية تجميع المستخدمين لمزيدٍ من عملات بيبي نود (PEPENODE)، ما قد يُؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر العملة بشكلٍ متواصلٍ مع مرور الوقت.

ويُمكن للمستثمرين الانضمامُ إلى الاكتتاب والشراء مُبكراً من خلال زيارة موقع عملة بيبي نود (PEPENODE) الإلكتروني، بسعر يبلغ 0.0010617$ حالياً.